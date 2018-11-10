 Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал дипломат, бывший член трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире одного из телеканалов, сообщает его пресс-служба.

"Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы. Особенно, когда участники выходили отдохнуть, эта тема звучала постоянно. Обычно российская сторона дополняла это словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". И это постоянно и навязчиво повторялось. Понятно, что представители украинской стороны со старта это отвергали. И это абсолютно правильная позиция, потому что территорией никто не торгует, тем более в нынешней ситуации, тем более представители Украины", - сказал он.

По словам Безсмертного, с российской стороны "ничего здесь нового и неожиданного нет, важно, что украинская сторона реагирует правильно". Потому что "в тактике особенно советских спецслужб в совершенно невинной беседе человеку навязывается определенная дискуссия, записывается, затем компонуется информация, в результате человек ловится на серьезный крючок".

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"Надо понимать, что с российской стороны мы имеем дело с очень хорошо подготовленными в диверсионно, информационно и оперативном плане людьми, которые прошли и нынешнюю, и советскую разведывательную, КГБшную школу. Поэтому здесь нужно быть вдвойне внимательным и осторожным при ведении таких разговоров", - отметил политик.

Отвечая на вопрос, стоит ли создавать отдельные переговорные площадки относительно Крыма и Донбасса, Безсмертный категорически возразил против этого.

"Я с самого начала в Минске настаивал на том, что когда мы говорим слово "Донбасс", то должны говорить и "Крым". Было видно, как бесятся от этого представители России. Поэтому ни в коем случае нельзя разделять эти теперь, к сожалению, уже три вещи - Донбасс, Крым и Азов", - подчеркнул он.

При этом Безсмертный отметил, что надо искать другие форматы решения проблемы, потому что "Минск подвисает как переговорная площадка".

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