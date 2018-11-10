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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный

Российские официальные представители в Трехсторонней контактной группе в Минске неоднократно предлагали украинской стороне отказаться от Крыма ради Донбасса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом рассказал дипломат, бывший член трехсторонней контактной группы в Минске Роман Безсмертный в эфире одного из телеканалов, сообщает его пресс-служба.

"Такие разговоры действительно велись во время работы Трехсторонней контактной группы. Особенно, когда участники выходили отдохнуть, эта тема звучала постоянно. Обычно российская сторона дополняла это словами "Вы же понимаете, что вопрос Крыма уже не будет рассматриваться". И это постоянно и навязчиво повторялось. Понятно, что представители украинской стороны со старта это отвергали. И это абсолютно правильная позиция, потому что территорией никто не торгует, тем более в нынешней ситуации, тем более представители Украины", - сказал он.

По словам Безсмертного, с российской стороны "ничего здесь нового и неожиданного нет, важно, что украинская сторона реагирует правильно". Потому что "в тактике особенно советских спецслужб в совершенно невинной беседе человеку навязывается определенная дискуссия, записывается, затем компонуется информация, в результате человек ловится на серьезный крючок".

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"Надо понимать, что с российской стороны мы имеем дело с очень хорошо подготовленными в диверсионно, информационно и оперативном плане людьми, которые прошли и нынешнюю, и советскую разведывательную, КГБшную школу. Поэтому здесь нужно быть вдвойне внимательным и осторожным при ведении таких разговоров", - отметил политик.

Отвечая на вопрос, стоит ли создавать отдельные переговорные площадки относительно Крыма и Донбасса, Безсмертный категорически возразил против этого.

"Я с самого начала в Минске настаивал на том, что когда мы говорим слово "Донбасс", то должны говорить и "Крым". Было видно, как бесятся от этого представители России. Поэтому ни в коем случае нельзя разделять эти теперь, к сожалению, уже три вещи - Донбасс, Крым и Азов", - подчеркнул он.

При этом Безсмертный отметил, что надо искать другие форматы решения проблемы, потому что "Минск подвисает как переговорная площадка".

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Источник: https://censor.net.ua/n3096199
 
   
 Топ комментарии
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Передайте расиянам,что украинцы Родиной - не торгуют !
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Не зовсім так. НА вживається щодо якоїсь місцевості, території: на Уралі, на Донбасі і т.п. Оскільки маас ква вважає Україну не державою, а просто якоюсь територією, то і вживають НА.
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Не все так просто.
У давні часи України, що до нєї, як Країни, і було словосполучення: «на Русі».
У цьму питанні треба бути дуже обережним.
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Самое интересное, что они сами утверждают, что согласно правилам русского языка "на", а не "в". На просьбу показать это правило, оказывается, что это исключение из правил, а не правило. Вот так-то. Русский либерализм заканчивается на украинском вопросе, это факт.
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В кремле спешка т.к. санкции неумолимы и никто их отменять не собирается.а скорее наоборот.
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Скажите эти дебилам, что нельзя поменять то, чего у тебя нет.
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ну и кто там ещё это бормотал - так вот, пусть выбирает правильную компанию, с кем в перерывах кофе пить.
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Срым и даунбасс можно поменять только на членство в ес и нато,чтоб раз и навсегда отделлаться от орды.Реальных механизмов возврата этих территорий нету и не будет в обозримом будущем.
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Нельзя идти на "сделки с Дьяволом", всё равно обманет!
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До апреля точно никаких подвижек в Минске не будет.
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А представителей мацквы в Минске пофамильно можно перечислить и кто из них уже в базе Миротворец
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Це всеодно що обміняти Кубань на Калінінградську область.
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Но он не поддался.
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Уберутся и из Крыма и Донбасса, еще и репарации будут выплачивать.
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Безсмертний ще та скотиняка!. Ба,який чесний,цнотливий,патріЁт,туди ж його в коліна, а коли,курва,підписувало мінські договорняки,чогось вперто мовчало ,тим самим .захищаючи продажницьку політику шЕколадного!. А зараз -"Остапа понесло!!!!!!". Як же хочеться до корита!!!!!!!!!!!!!!!!!!!.
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Евгеній, ви хочаб зрозуміли, що тут наварнякали??? хто такий путін??
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Євгене, ніколи не приймай зранку шизофриїн!!!
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Может им. предложить вернуть Белгородскую область и Кубань, на что там их поменяли?
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Вот мокшане дебилы! Мы должны менять наше на наше! Предложите обменять захваченный Лугандон на Курскую область или Брянскую... С Воронежем связываться страшновато, так как мокши его постоянно бомбят. Тогда мы еще немного подумаем, нужна ли нам эта область с населением или без. Пусть вату себе оставят.
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ну і що завадило?
взяли б та й обміняли один "дотаційний" регіон на інший, нікому не потрібний та ще й "родину" президента підораса Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4581 Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4581 Россияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный - Цензор.НЕТ 4581
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Действия русни напоминают поведение некоторых ленивых автоворов, которым в облом перебивать номер кузова или просто разобрать авто на запчасти, они тупо звонят хозяину и предлагают выкупить ЕГО ЖЕ авто за часть стоимости.
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Хер кацапам. Мають повернути нам Крим плюс Кубань у якості відсотків за користування.
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почему СУКА до этого молчало ???!!! какие вы ВЫБ...КИ !!! марчук , теперь ЭТО заговорило !!!! ПРЕДАТЕЛИ !!!
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Крим, який має стратегічне значення, на розбитий Бамбас? Во дають.
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.....ответите перед ПАВШИМИ !!!!надо было в ГРЫЗЛО заехать и хлопнуть МИНСКОМ !!!
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Любопытно, а на шо у них Китай Сибирь выменял?
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Китай ничего не выменивал! Он просто взял и ещё возьмёт до Урала, как минимум! 100% !!!
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Якщо погодимось то втратимо не лише крим і донбас а і деякі інші регіони.
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5 лет ВОЙНА идет , а они КОМПРОМИСЫ обсасывают ((((( ВЕРНУТЬ УКРАИНЕ ВСЕ !!!
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Предлагают от Крыма отказаться, таким образом признать незаконное отторжение территории и снять все санкции наложенные по этому вопросу. То есть огромные выгоды парашке, и позор и убытки Украине. А "взамен" получить их на условиях сожженную землю и восстанавливать ее десятки лет, тратя и так хилый бюджет. То есть опять унижение и убытки Украине а параша через эту ублюдочную территорию будет управлять нашей внешней и внутренней политикой.
Да на такие условия не согласится даже клинический имбецил со справкой. Впрочем в раде достаточно субчиков, которым даже справку нельзя выдавать, они то и могут согласиться.
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Тоді це буде останній день фізичного життя депутатів цієї Ради. Я думаю вони це розуміють, та не згодяться.
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Росії до виборів 2019 року, конче потрібно збільшити кількість антиукраїнського, антипорошенківського електорату за рахунок окупованих територій Донбасу. Вже прямим текстом, з усіх пропагандон площадок проголошується: «В слєдующєм году, украінскій народ вибєрйот дружественноє к Росіі руководство.»
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В международном сообществе существует официальная позиция о том, что крым принадлежит Украине. Надо, чтобы Украина официально, на совершенно законных основаниях сдала крым лет на сотню в аренду США. Могу представить себе реакцию бурято-мокшан на амерское требование отвалить ибо будет ай вонт ю, повернитесь задом
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Уменьшаю количество абсурда и безграмотности на сайте.
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- Слышь, Абрам, дай в долг 100 рублей!
- У меня столько нет - только 80.
- Ну, давай 80, двадцать будешь должен.
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А это и так чуствовалось( Обмен). Сейчас вообще никто не хочет востанавливать Донбасс.
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Росіяни в Мінську постійно і нав'язливо пропонували обміняти Крим на Донбас, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7303Ray‏ @Ray_net_ua 2 ч.2 часа назад
Из оккупированного Донбасса в РФ вывезли 18 заводов (12 из Луганской, 6 из Донецкой областей).
Еще 11 заводов разобрали на металлолом. РФ цинично вывозила оборудование в "гумконвое" в котором ввозилось оружие.

А Медведчук, Новинцкий и Мураев создали партии ждущие армию РФ в Киеве
Росіяни в Мінську постійно і нав'язливо пропонували обміняти Крим на Донбас, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 7829
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удмурты такие мордовские. Сами в своей голове ватный бред генерируют а потом еще пытаются его выдать за чужое мнение.
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К разнузданно милитаристской риторике России все уже попривыкли. Но 30% на силовиков - это бюджет воюющего государства. И не понимать этого в руководстве Украины может только безнадежный тупица либо натуральный партнер Кремля.Тупым назвать Петра Алексеевича язык не поворачивается.
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Так Україна, на даний час і є Державою, що у стані війни з рашкою...
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рогатим ніколи неможна довіряти, це факт!!!
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А может того, поторговаться? Ну например признать Крым в обмен на 15 лярдов баксов на восстановление Донбасса и заключить договор на безвозмездную поставку 20 млрд. кубов газа в течении 15-ти лет. С правом перепродажи. А за эти 15 лет в таких условиях можно нормальную страну построить
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какой газ? какая перепродажа? это уже было в нашей истории и не раз. зачем народу Украины какой то мордовский газ? Он от его низкой цены хоть чтото получил?
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а ты все эти годы дома отоплением не пользовался?...
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удмурт. если ты не в курсе. То Украина все время для нужд населения использовала свой природный газ. И мордовские газы к отоплению не имеют никакого отношения.
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шлимазл, если ты не в курсе, если Украина для нужд населения и могла использовать свой природный газ, то лишь потому, что основная часть газового потребления - промышленного, покрывалась российским...но для дурачков вроде тебя, такое умозаключение наверное слишком сложное...
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Не плохой вариант ,только нужно сделать так - 15 лярдов взять и не признать Крым , то есть тупо кинуть рашу Росіяни в Мінську постійно і нав'язливо пропонували обміняти Крим на Донбас, - Безсмертний - Цензор.НЕТ 6590 .
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Скажу так. Наша влада с радостью бы так и сделала. И были многочисленные попытки и деяния, Как, например, подача
света оккупантам в крым для поддержки. И даже расследование журналистов о том, что некоторые стройматериалы для строительства керченского моста шли из Украины .
А если б ещё и заплатили ! То аж гай бы загудел!
Но боятся они своего народа, то есть нас что будут сметены они в три секунды после такого решения.
Я думаю , что некоторые политики получили деньги и обещания из кремля за лоббирование этого вопроса. Вот и медведчук ртом рабиновича гавкает об этом же.
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все правильно. лола с его шайкой давно бы крым продали но сцыкотно им.
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Такое ощущение,что НЕ спроста подняли эту тему.
Скорее всего идет БОЛЬШОЙ ТОРГ....ахметову вкрай нужна его феодальная вотчина дамбац.....вопрос возвращения Крыма под бооольшим вопросом....
Начался ПОКЕР.
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никаких соглашений с окупантой, только война до победного конца...вы сможете, весь мир смотрит на Украину с восхищением...будь я помоложе, сам бы пошел в военкомат с росьбой направить на штабную должность, или на склад - ведь бардак повсюду страшный и предательство...
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Развод лохов. Я верну украденую машину, за это не буду возвращать украденый дом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРоссияне в Минске постоянно и навязчиво предлагали обменять Крым на Донбасс, - Безсмертный
 
 
 
 
 
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