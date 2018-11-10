 УПЦ МП обвинила Генштаб в запрете пускать ее капелланов в воинские части. Генштаб назвал это ложью и манипуляцией

Как передает Цензор.НЕТ, о директиве Генштаба ВСУ не допускать капелланов Украинской Православной Церкви для окормления военнослужащих 8 ноября сообщил Заместитель председателя отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины архимандрит Лука (Винарчук).

Он рассказал Информационно-просветительскому отделу УПЦ, что якобы директиву Генштаба ВСУ с грифом "ДСП" (для служебного пользования) не допускать капелланов Украинской Православной Церкви (МП) в военные части получили все командиры еще весной 2018 года.

"Были сформированы списки с именами священников Украинской Православной Церкви, которых назвали "участниками гибридной войны", среди них есть и мое имя. Данные документы были разосланы из Генерального штаба на места, — отметил Лука. — Кроме того, четыре года представители различных структур и организаций писали на нас клевету. В части эти письма игнорировали и всегда относились с уважением к нам. Пришло новое руководство, и сразу назначили штатным капелланом "священника Киевского патриархата", а мне сказали "священник Московского Патриархата не может быть капелланом воинской части в полку Президента"".

"Наших священников, которые занесены в списки, распорядились не допускать к личному составу. Знаете, руководство ВСУ и СБУ просто прикрывают свои незаконные действия в отношении капелланов УПЦ грифом "для служебного пользования". Наши права и права нашей паствы ограничивают, руководствуясь голословными обвинениями и клеветой, и при этом не дают возможности это опровергнуть", — возмущается отец Лука.

Он также отметил, что незаконными эти действия являются и потому, что вопреки заявлениям руководства Минообороны, игнорируется мнение самих военных.

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В Генштабе ВСУ в свою очередь отвергают эти обвинения.

9 ноября Отдел по взаимодействию с военными капелланами ВСУ назвал информацию о директивах, запрещающих допускать капелланов УПЦ в воинские части, "неправдивой и манипулятивной". Об этом говорится на официальной странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Ссылаясь на приказы Министерства обороны Украины, в Генштабе пояснили, что решение о том, от какой религиозной организации отбирается кандидат на должность военного священника, принимает командир воинской части на основе анонимного голосования военнослужащих.

"Никаких других распорядительных документов по вопросам назначения военных священников (запреты, преференций любым конфессиям и т.п.) в Вооруженных Силах Украины не существует", – заявили в отделе ВСУ, добавив, что провокационная информация, распространяемая УПЦ МП, "используется в интересах страны-агрессора".

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