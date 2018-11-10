Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.
"Уже 94,5 тысяч случаев (вождения транспортных средств в состоянии опьянения. - Ред.) в этом году", - сказал Белошицкий.
Он сообщил, что за 2017 год полиция зафиксировала свыше 114 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.
По его словам, сейчас самыми распространенными причинами ДТП в Украине остаются превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил маневрирования, управление в состоянии опьянения, несоблюдение безопасной дистанции.
Что-то в этом перечне отсутствует состояние дорог.
сколько лишили прав?
сколько попались повторно?
сколько пострадало от этого (разбитые чужие машины и невинные жертвы пьяного куража)?
потому как высокопоставленная или мажорная пьянь даже не попадает в эту статистику и остается безнаказанной и готовой..."повторить" (а такое ЧП чуть ли не каждый день)
. ..
Одного тільки луценка ловили більше 200 разів.
- Паймали с запахом, машина забрали на штрафлощадку...сколько раз себе говорил, не пей кури травку...сколько ни курил ни разу не ловили..тут 100г выпил и попал...
Все зависит от метаболизма и здоровья.