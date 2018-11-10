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Все про:Нацполиция (8444) пьянство (672) Белошицкий (4)

 Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей

Национальная полиция в 2018 году зафиксировала 94,5 тысячи случаев вождения транспортных средств в состоянии алкогольного опьянения.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

"Уже 94,5 тысяч случаев (вождения транспортных средств в состоянии опьянения. - Ред.) в этом году", - сказал Белошицкий.

Он сообщил, что за 2017 год полиция зафиксировала свыше 114 тысяч случаев управления транспортными средствами в состоянии опьянения.

По его словам, сейчас самыми распространенными причинами ДТП в Украине остаются превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил маневрирования, управление в состоянии опьянения, несоблюдение безопасной дистанции.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096191
 
   
 Топ комментарии
 
Посчитал - это миллиард гривен штрафа 25 лимонов судебного сбора. Интересно, кто ими распоряжается?
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И шо? Скока денег заработали на этом? Это ж ведь главная причина а не превентивные меры....
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Ні, поліція ухвалила 95к постанов. А скільки серед них липових, та скільки пяних було відпущено навіть авакян не знає.
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По его словам, сейчас самыми распространенными причинами ДТП в Украине остаются превышение разрешенной скорости движения, нарушение правил маневрирования, управление в состоянии опьянения, несоблюдение безопасной дистанции.Источник: https://censor.net.ua/n3096191

Что-то в этом перечне отсутствует состояние дорог.
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На хороших дорогах найбільше аварій, дикарям не можна їх робити,бо вони зразу уявляють що на гоночному треку і починають "літати" в иваючи невинних людей ще й +100к "під мухою"
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И шо? Скока денег заработали на этом? Это ж ведь главная причина а не превентивные меры....
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Є кому їх замінити. Нічого неможливого не існує.
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94 тысячи пьяных за рулем - голая статистика
сколько лишили прав?
сколько попались повторно?
сколько пострадало от этого (разбитые чужие машины и невинные жертвы пьяного куража)?
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А толку прав лишать. Бухой и без прав поедет.
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да там уже ответсвенность серьезно возрастает.
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По жертвам, Вася, от пьяного куража не так уж и много - то ли 36, то ли 40 погибших от ДТП за год, и 1,5% ДТП по этой же причине. Так что, не это главная причина. (Ни в коем разе не сторонник, а противник, пьянства за рулём). Это данные статистики МВД за прошлые годы. Сколько лишили, сколько повторно - не знаю.
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мне кажется, что нет статистики сколько пострадало от пьяни (она никому не выгодна)
потому как высокопоставленная или мажорная пьянь даже не попадает в эту статистику и остается безнаказанной и готовой..."повторить" (а такое ЧП чуть ли не каждый день)
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к сожалению. это примерно так и есть. Большенство аварий никак не связано с алкоголизмом. Только в усмерть вгашеный едет как попало. Большенство выпивших попадаются на "чрезмерно акуратном вождении". Большой процент аварий совершают совершенно трезвые водители с большим опытом вождения. Просто они чрезмерно уверены в своём опыте.
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Нужно ещё 5,5 тыс для ровного счёта. Время пока терпит. Не подкачайте.
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Сколько из них лишили ДЕЕСПОСОБНОСТИ? Скорее всего, НИ ОДНОГО! Человек не способный адекватно контролировать своё поведение рано или поздно (без опеки и надзора) совершит непоправимую глупость с тяжкими последствиями как для себя, так и для окружающих!
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ну, разве это адекватное поведение? это частично дееспособный человек не должен иметь права занимать ответственные должности, где нужно принимать ОТВЕТСТВЕННЫЕ и взвешенные решения.
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кужель имела ШАНС второй раз получить в голову ТАРОЙ !!!))))
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І винна в цьому або поліція або влада Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей - Цензор.НЕТ 7489
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Посчитал - это миллиард гривен штрафа 25 лимонов судебного сбора. Интересно, кто ими распоряжается?
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потенциально они могут ОТПРАВИТЬ кроме себя еще 100тыщ. НОРМАЛЬНЫХ людей на тот свет ((((( нужны РАДИКАЛЬНЫЕ меры : конфискация авто (даже по доверенности , пускай тот думает кому доверяет и лишение прав на 10 лет !!!) даже ЗА ПЕРВЫЙ раз НАРУШЕНИЯ !!!иначе каец ....инвалиды , смерти, сироты (((((
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животные бухие ездят особенно начиная с пятницы вечером,на природе оставляя горы мусора и битого стекла,70%украинцев регулярно пьют.а еще в киеве был не давно марш наркоманов требовали легализации наркотиков ,но полиция не разогнала этот шабаш ублюдков ,так что пожинаем плоды
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Білошицький це брехлива собака...скільки було фальсіфікацій? Скільки скасовано судом? На даний час в патрульній поліції найшли притулок брехуни і подонки такі як Євдокімов, Білошицький, гребаний сержант Зозуля(позорище паліції Києва), корупціонер і брехун Рибак (нач. поліції Одеса, до речи колишній КобРАець). Та взагалі такої мерзоти як в патрульній поліції ще потрібно пощукати. Перестаньте брехати мусора.
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И что характерно, что половина из них утверждала, что они генеральные прокуроры Поліція за 2018 рік упіймала понад 94 тисячі п'яних водіїв - Цензор.НЕТ 5294
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Ні, поліція ухвалила 95к постанов. А скільки серед них липових, та скільки пяних було відпущено навіть авакян не знає.
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Как они их ловят? У них даже алкотестеров нет. Дое...тся до трезвых людей на ровном месте, заставляя терять время на поездку в наркоклинику, которая может находится на другом конце города. Не знаю как сейчас, а раньше у них была договоренность с наркологами призвать пьяными всех, кого они привозят. Неужели при таких огромных штрафах нет средств купить тестеры.
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Дыхни, а чё глаза такие? Ну, это как меня проверяли. У меня грипп и глаза слизятся, а они мне: дыхни. Три раза пришлось дыхнуть, всё говорили: в себя втягиваешь.
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Я на такие предложения отвечаю: Дыхну, если покажешь документ, что ты являешься алкотестером. Раньше сразу соглашался ехать с ними в клинику, после чего они сами съезжали и сразу отпускали. Потом узнал, что я не обязан никуда ехать с ними и имею право требовать, чтобы они привозили тестер на место. После этого тоже сразу отваливают. За последние года 4 останавливали раз 10. Как правило, после того как я их обгонял. Но, они же не скажут, что останавливают за обгон, поэтому говорили, что проверка на угон. Реально штраф с 14 года платил только два раза (стоянка ближе 50 метров от остановки и отсутствие страхового полиса), в остальных случаях протокол не составляли.
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Та, я под свежеповешеный кирпич влетел ещё и солнце в глаза светило. Короче, был виноват и нехотелося быковать. Тем более, что нормально отнеслись и отделался предупреждением. Жалко было даже дышать на них.
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Хорошо, что все хорошо. Но, надо свои права знать. Я, например, заплатил один штраф (425 грн.) только потому, что не знал свои права. Про...бал срок обновить страховку - каждый год их покупал. Но, потом узнал, что страховки для УБД необязательны. Узнал только когда поехал в страховую после штрафа. Получается, что до этого ежегодно тратил деньги на шару. Но, как говорится, все к лучшему. Не оштрафовали бы, так бы и не узнал этого и продолжал бы ежегодно покупать те полисы.
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Вопрос на засыпку, какое преступление больше, вождение в пьяном виде или наезд на пешехода?
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Преступление не может быть большее или меньшее. Одно и другое есть ПРЕСТУПЛЕНИЕМ. Другое дело когда пешеходы (Алени) идут по тротуару смотря в свой смартфон и боковым зрением видя "зебру", не отрывая глаз начинает идти по этой "зебре" считая, что если он на нее ступил ВСЕ! Все автомобили стали как укопанные, а такие пЄшЄходы ни чем не лучше пьяных водителей. Вот и считай...
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Ладно, не так. За какое преступление должно быть больше наказание?
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Ты кого имеешь ввиду? Пьяного водителя или оленя? Или пьяного водителя и трезвого который сбил оленя-пешехода?
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Пьяный за рулем совершает более тяжкое преступлене чем водитель сбивший насмерть пешехода по неосторожности. Потому что первый это делал сознательно!
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Хочу добавить, что тут еще нужно смотреть, наказывать ли водителя (трезвого) который сбил оленя-пешехода.
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абсолютно не верная трактовка - совершение правонарушения в состоянии алкогольного и прочего опьянения - является оттягающем обстоятельством. так гласит УК.
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УПК может гласить что угодно, мы обсуждаем общий принцип правсудия. Человек севший за руль в нетрезвом виде и ничего не совершивший являтеся большей угрозой для общества, чем тот, кто сбил пешехода на смерть, по не осторожности.
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Задержанный на взятке полицейский оказался помощником Татьяны Черновол.
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Ты лучше скажи людям сколько из этих тысяч реально наказаны, млятЬ?! Поліція за 2018 рік упіймала понад 94 тисячі п'яних водіїв - Цензор.НЕТ 3093
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Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей.

Одного тільки луценка ловили більше 200 разів.
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А почему бы не опубликовать реальную статистику наказаний этих более 94 тысяч пьяных водителей? На их примере было бы интересно оценить эффективность работы нашей правоохранительной системы.
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94 тис п"яних піймали. Реальна цифра п"яних за рулем у 3-4 рази вища. Це по мінімуму.. Погано працюють.
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Если застукали около 100.000, то реально пьяных за рулём было более миллиона. Похоже, трезвым у нас вообще никто не ездит.
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страшно трезвому на дорогу выезжать, потому что много пьяных ездит
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Продавец азиатской внешности на Привозе по мобиле...
- Паймали с запахом, машина забрали на штрафлощадку...сколько раз себе говорил, не пей кури травку...сколько ни курил ни разу не ловили..тут 100г выпил и попал...
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250 грамм водки утилизируется в организме в течении 12 часов минимум.
Все зависит от метаболизма и здоровья.
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Как говорят - пообещать, это ещё не жениться. Ну, хорошо, полиция поймала 100 тыс . водителей под бухом. Главное же не в том, что только поймать, главное после этого предпринять такие меры даже с исправлением законодательства, чтобы это человек больше этого не делал. За пьянку за рулем нужно просто отбирать права, а, если, сел без прав и под бухом, то должна быть не размазанная, а конкретная статья, например, 3 или 5 лет зоны. Но теперь несколько серьезных вопросов - по статистике больше всего пьют за рулем чиновники и особенного высокого ранга, которые потом прямо посылают полицию в известном направлении. Далее - какова реальная статистика по наказаниям и особено по чиновникам и депутатам? Дело в том, что высокие чиновники и их дети и родственники по на 100% откупаются и дела закрываются, даже при случаях со смертями. Подтверждение тому резонансное ДТП Зайцевой в Харькове, уже год всё чего-то ищут. Не ищут, а замазывают дело! Пьянка за рулем - это серьезное преступление, за которым действительно неотступно следует смерть людей! Во главу угла должно быть поставлено жесточайшее законодательство, но кто ж его будет принимать, если они как раз и ездят по буховке безнаказанно, они же себя считают небожителями. После Майдана мало что в стране в правовом отношении изменилось, а скорее всего ещё и худшилось!!!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителей
 
 
 
 
 
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