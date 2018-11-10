 Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.
"По приглашению Президента Франции Э.Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" - говорится в сообщении.
Отмечается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.
сейчас вторую хвабрику в липедске гандобил
михалычпорохоботик!
Порошенко: "Мы надеемся, что Украина будет получать..."
Сначала: "кацапы обычно МЫкают...."
И сразу: "он мыкает (имеется в виду порошенко) представляя страну" .
зачем собак обижаете, это достойные животные,
вашим родителям можно подобрать иные обозначения
- рідною українською,
- англійською,
- румунською/молдавською,
- французькою,
а також мокшанським нарєчієм давньоруської української мови...
а порошенко будет как наживка для пыни
Виктор Шендерович
Параллельная реальность
Стоял около часа.
Проходившие мимо делились на две неравные части. Заметно меньшая часть прохожих понимала, о чем речь - и отдергивала глаза. Невроз у них. Стыдновато все-таки, значит. Но большинство просто не врубалось: какие узники, какой обмен?
Параллельная реальность.
Зато входившие в эту дверь были в курсе дела и старательно не попадали глазами в мои. Это было очень сложно, но у них получалось.
- Поблагодарит Францию за поддержку ришучих реФФорм
- Встретится с православным попом (если таковой имеется) и расскажет о важнейшей роли томоса в геополитике Земли и Альфы Кассиопеи
- Откроет новую табличку на дверях посольства
и, сцуко, главное что все это мы ему оплачиваем.
Не замчал, чтобы меркель и тот же макрон бесконечно шастали по миу, вместо заниматься внутренними проблемами страны. Только это бздо курчавое лазит по людях. Представляю как оно всех достало))))
Несколько дней назад. Рядом с поликлиникой "Клалит" в Рамат-Авиве.
Вспоминается Кучма с его званием "турист года".
прям коромыслом, как будто кузя туда заглянул шоб аврору притопить )))
Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, площадь пожара в здании, располагающемся по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 корпус 7, уже достигла 4,8 тысячи квадратных метров.
«Ему присвоен третий ранг сложности», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек.
Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах города, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.
Одно из многочисленных определений, но ёмко отражающее и другие определения:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - насильственное и совершенное в нарушение конституции свержение или изменение конституционного (государственного) строя, захват государственной власти... Под государственным переворотом понимают внезапную нелегитимную смену правительства, предпринятую организованной группой для смещения законной власти.
В Украине 3 ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Президент не входит ни в одну из этих ветвей. Поэтому гос.переворота не было, так как все 3 ветви власти остались.
В какой момент произошёл гос.переворот? Момент переворота - это устранение власти физическим путём (задержка, убийство и т.д.). Захвата ВР или Кабмина вооруженными людьми не было. Никаких посторонних людей не было, и Турчинов не с улицы пришёл, за него проголосовали депутаты, которые являются представителями народа, так как их выбирали на выборах. Причём средь депутатов и регионалы были, и они же потом обвиняли Януковича в преступлениях.
Если майдановцы угрожали властям, так кто угодно мог угрожать, но это ни о чём не говорит. Угроза на словах каких-то людей ни о чём не говорит. И вообще, было ли покушение на Януковича? А если и было, то кто его совершал?
Единственный случай с посторонними людьми был такой: 21 лютого 2014 близько 50 офіцерів силових відомств, без розпізнавальних знаків, озброєних автоматичною зброєю вдерлися до кулуарів Верховної Ради, але були видворені за її межі кількома беззбройними депутатами Верховної Ради і їхніми помічниками-консультантами.
Янукович уже несколько дней собирал вещи в Межигорье к тому моменту.
Фактически Янукович сорвал договорённости с оппозицией, когда вместо того, чтобы подписать принятый закон о возврате конституции 2004 года сбежал.?
08:33Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию
Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителейпэця, смотри не нарывайся, скоро выборы, за такое можно и права на стол положить ))))))))))).
Я не политик, не госслужащий и даже не член БПП. Я простой человек, гражданин, который никогда не прогибался под чьи-то хотелки или политическую конъюнктуру. Почему я за Порошенко?
Этот человек стал у штурвала государства, которого почти не было.
Май 2014 года. Страна, еще не пришедшая в себя после расстрелов на Майдане, замерла в тревожном ожидании. Крым оккупирован «зелеными человечками». В Славянске Гиркин белой краской торжественно, с видом победителя, рисует на бронетехнике слова «На Киев». В Харькове, Одессе и Херсоне - только-только подавлены пророссийские мятежи. Казна пуста (спасибо Азирову).Армия… Боеспособные части можно было пересчитать на пальцах одной руки. Чем прикрывать трехтысячекилометровую границу с Россией? Танкам от нее до Киева - 4 часа ходу…Он мог вообще не участвовать в выборах. Успешный бизнесмен, миллиардер. Ему было легко договориться с любой властью, или уехать жить на острова, попивая мохито. И нервы бы сохранил, и седина бы не так быстро проявилась.Он сделал свой выбор. Он взял в руки управление нищей, униженной, разоренной, раздираемой внешним врагом и внутренними противоречиями страны. Страны, которая буквально трещала по швам. С первых же дней на него обрушился шквал критики со всех сторон.Почему объявил перемирие? Почему прекратил перемирие? Почему не дал приказ брать Донецк? Почему отдал приказ стрелять? Почему не отдавал приказа стрелять?Критиковали те , кто не обладал и одним процентом информации, которой оперирует первое лицо для принятия решения. Можно только догадываться, при каких условиях и под каким жестким внешним прессингом они принимались. От границы до Киева танкам 4 часа ходу…Европа - очень комфортная для жизни территория, но она исторически всегда не готова к защите, не готова к войне.... Порошенко сумел создать антипутинскую коалицию, и санкции все-таки медленно, но уверенно сжимают удавку на шее агрессора.Любимая тема наших зрадофилов - минские соглашения. Хотя как воевать со страной, обладающей ядерным оружием - зрадофилы скромно умалчивают.Путин хотел сыграть в Чапаева. Порошенко навязал ему партию в шахматы.!!!!
И в том, что сейчас фронт проходит под Донецком и Луганском, а не под Борисполем или Одессой - большая заслуга и его. Он сделал максимум, что было возможно в этой ситуации. И из всего политического бомонда я не вижу фигуры, равной ему по масштабам и по участию в обороне нашей страны.
Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Dmitry Kozlov
хотя если пеця толкнёт публичную речь,
в которой обольёт помоями своего
наставника - карлика воху и его говногосударство,
то сможет принести пользу Украине,
но это если липедск забудет