 Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"По приглашению Президента Франции Э.Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

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