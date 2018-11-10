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Все про:Порошенко (15726) Франция (2005)

 Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию

Президент Украины Петр Порошенко 10-11 ноября осуществит рабочий визит во Францию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Главы государства.

"По приглашению Президента Франции Э.Макрона примет участие в мероприятиях в рамках "Парижского форума ради мира" по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне, а также в круглом столе на тему: "Как сделать более эффективным мультилатерализм для решения международных проблем?" - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках визита Глава государства проведет ряд двусторонних встреч с лидерами стран мира.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Плоды ассоциации с ЕС пожнут грядущие поколения украинцев, - госсекретарь при министерстве Европы и иностранных дел Франции Лемуан

Источник: https://censor.net.ua/n3096189
 
   
 Топ комментарии
 
Результаты потужного визита будут такими:
- Поблагодарит Францию за поддержку ришучих реФФорм
- Встретится с православным попом (если таковой имеется) и расскажет о важнейшей роли томоса в геополитике Земли и Альфы Кассиопеи
- Откроет новую табличку на дверях посольства
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та ладно, если бы не Коломойский, то порошенко бы
сейчас вторую хвабрику в липедске гандобил
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ну я понимаю порох туда поедет, но зачем макрон ...уйло туда пригласил?! нипанятна
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может пороха переводчиком пригласили .. плешивая крыса дупля не отбивает кроме ханде хох ..
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И шо он напереводит с французского? Жене манж па сис жур?
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Ну допустим. Но ведь Хуйло же украинского ни бельмеса не знает. Невже наш найпатриотичнейший опустится до употребления кацапского? Да в жисть не поверю! Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию - Цензор.НЕТ 3437
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а это проблема кремлевского опарыша... знает не знает. Порох туда не на переговоры с плешивым кремлевским уродом едет
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Та мы в курсе уже, шо не на переговоры, а переводчиком Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 6619
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кацапы обычно МЫкают.... полная деградация личности... пиши от себя.. Я...
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он мыкает представляя страну а ты кого ... жену... не тупи
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Да какая тебе разница? Мы начинается с двух. Ты думай о том, чтобы Стець не ввел наказание розгами для опрзорившихся порохоботов. Вначале ты пишешь, что твоего хозяина мол пригласили лишь в качестве переводчика. А потом ещё и уточняешь, что не переговоры вести. То есть как учёного попугая - не излагать свои мысли, а пытаться переводить чужие. И после этого ты ещё патякаешь, что такой человек имеет право говорить от имени страны?! Полная деградация личности, как говоривал один недалёкий стецько
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Там память - в пределах 5 секунд, а потом бензин заканчивается.
Сначала: "кацапы обычно МЫкают...."
И сразу: "он мыкает (имеется в виду порошенко) представляя страну" .
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шавка рассуждающая о хозяине... гавкай кабысдох из подворотни где тебя тварь и зачали
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А чего ты бычишься, стецько? Я всего лишь привел цитаты твоих высеров. Или ты уже пишешь после полученных 40 плетей на конюшне минстеця? Ну извини - сам виноват. Не надо было так соевого шефа дискредитировать
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высер был когда тебя мама стоя рожала кабысдох... уж больно ты башкой ударенный... скули со спама
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порошенко и вы - яркий пример брехни и словесного поноса
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это вы про своих родителей ?
зачем собак обижаете, это достойные животные,
вашим родителям можно подобрать иные обозначения
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Порошенко володіє 5 -ма мовами:
- рідною українською,
- англійською,
- румунською/молдавською,
- французькою,
а також мокшанським нарєчієм давньоруської української мови...
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Рейтиг Макрона наинизший.Все знают, что его жена как то связанна с мировыми правителями и через нее его поставили.Вот и надо рейтиг поднимать.А тут двое непримеримых встречаются, а вдруг чтото получиться и тогда Макрон герой и суперполитик без помощи жены.Тогда РЕЙТИНГ (парня так зовут) придет к нему домой.
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калику вохе даст пендалей и сразу рейтинг взлетит,
а порошенко будет как наживка для пыни
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офф топ

Виктор Шендерович
Параллельная реальность

Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию - Цензор.НЕТ 4093

Стоял около часа.

Проходившие мимо делились на две неравные части. Заметно меньшая часть прохожих понимала, о чем речь - и отдергивала глаза. Невроз у них. Стыдновато все-таки, значит. Но большинство просто не врубалось: какие узники, какой обмен?
Параллельная реальность.
Зато входившие в эту дверь были в курсе дела и старательно не попадали глазами в мои. Это было очень сложно, но у них получалось.
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Результаты потужного визита будут такими:
- Поблагодарит Францию за поддержку ришучих реФФорм
- Встретится с православным попом (если таковой имеется) и расскажет о важнейшей роли томоса в геополитике Земли и Альфы Кассиопеи
- Откроет новую табличку на дверях посольства
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Какой такой голодомор? Он, его семья и его предки никогда не голодали. Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 6312
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Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 6272

и, сцуко, главное что все это мы ему оплачиваем.
Не замчал, чтобы меркель и тот же макрон бесконечно шастали по миу, вместо заниматься внутренними проблемами страны. Только это бздо курчавое лазит по людях. Представляю как оно всех достало))))
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Всё нормально. Человек без дела не мотается. Всюду - с толком.
Несколько дней назад. Рядом с поликлиникой "Клалит" в Рамат-Авиве.
Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 35
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ну и беспилотников закупит на сдачу, как в турции Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 7453
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Макрон -зеркало большинства французов которые больше симпатизируют русским, чем ближайшим соседям и США. Украинцев французы не отделяет от русских . Французы уверены что события в Украине небольшое недоразумение и скоро Украина и Россия вновь заживут одной счастливой семьей. Сбежавшие в Францию и ФРГ мигранты бросают в Украину какашки из раши тудэй .Раньше они же гневно требовали чтобы украинцы расстреливали, вешали, жгли друг друга. Но:Стоит на вахте мира прославленный шахтёр.Он в угольные скалы врубается в упор.Его большие руки умелы и верны. Он трудится в забое, чтоб не было войны. Вместе с шахтером на вахте мира стоит Иван Петрович Сидоров .
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Визит через силу. Ведь так не хотелось ехать, но он переступил через себя Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию - Цензор.НЕТ 701
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два ничего не решающих президента
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А чому всі можновладці їдуть з робочими візитами до Європи, а не, наприклад, до Маріуполя, Лисичанська, Курахово, так би мовити, ближче до людей?
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А вот вы сначала там постройте детскую площадку, или остановку, ну хотя бы туалет, и к вам тоже приедут. На открытие.
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Вот чего прицепились?! Они ж не целовались!
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Сцарі теж мають право на особисте приватне життя.
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Ну хоть напоследок Пеця по всему миру нахаляву, за гос счет, покатается.
Вспоминается Кучма с его званием "турист года".
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У него свои деньги есть и были что бы кататься в отличие от х..ла.
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что там мертвяк, порошенко давно с ним тёр о делах ?
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)) выгляньте хто нить в окно. в питере ничо там не горит? а то шото дым с той стороны стоит
прям коромыслом, как будто кузя туда заглянул шоб аврору притопить )))
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гипермаркет "Лента" загорелся в Санкт-Петербурге. Видео с полыхающим зданием в субботу, 10 ноября, опубликовано в Instagram-аккаунте spb_today.
Как сообщили ТАСС в петербургском главке МЧС, площадь пожара в здании, располагающемся по адресу Набережная Обводного канала, дом 118 корпус 7, уже достигла 4,8 тысячи квадратных метров.
«Ему присвоен третий ранг сложности», - уточнили в ведомстве.
Отмечается, что из гипермаркета были эвакуированы 800 человек.
Как уточнил источник РИА Новости в экстренных службах города, по предварительным данным, причиной возгорания могла стать неисправность электрооборудования под кровлей торгового центра.
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Пусть поездит перед выборами. Не долго ему осталось ездить.
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ну я так понял ты уже определился со следующим туристом... или туристкой
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Гріігорій - це відомий диванний пиздун, пенс-совкодрочер, латентний сєпар. Не вартий уваги.
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Что-то питар чиколатный раскатался по миру, сидел бы и не тратил бюджетные деньги.
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порох опять перепутает с туалетом комнату путлера
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Может, пригодится. Полезно знать всем нашим блоггерам:
Одно из многочисленных определений, но ёмко отражающее и другие определения:
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВОРОТ - насильственное и совершенное в нарушение конституции свержение или изменение конституционного (государственного) строя, захват государственной власти... Под государственным переворотом понимают внезапную нелегитимную смену правительства, предпринятую организованной группой для смещения законной власти.
В Украине 3 ветви власти: законодательная, исполнительная и судебная. Президент не входит ни в одну из этих ветвей. Поэтому гос.переворота не было, так как все 3 ветви власти остались.
В какой момент произошёл гос.переворот? Момент переворота - это устранение власти физическим путём (задержка, убийство и т.д.). Захвата ВР или Кабмина вооруженными людьми не было. Никаких посторонних людей не было, и Турчинов не с улицы пришёл, за него проголосовали депутаты, которые являются представителями народа, так как их выбирали на выборах. Причём средь депутатов и регионалы были, и они же потом обвиняли Януковича в преступлениях.
Если майдановцы угрожали властям, так кто угодно мог угрожать, но это ни о чём не говорит. Угроза на словах каких-то людей ни о чём не говорит. И вообще, было ли покушение на Януковича? А если и было, то кто его совершал?
Единственный случай с посторонними людьми был такой: 21 лютого 2014 близько 50 офіцерів силових відомств, без розпізнавальних знаків, озброєних автоматичною зброєю вдерлися до кулуарів Верховної Ради, але були видворені за її межі кількома беззбройними депутатами Верховної Ради і їхніми помічниками-консультантами.
Янукович уже несколько дней собирал вещи в Межигорье к тому моменту.
Фактически Янукович сорвал договорённости с оппозицией, когда вместо того, чтобы подписать принятый закон о возврате конституции 2004 года сбежал.?
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Покатушки за чужой счет. С прежним результатом. - Нулевым.
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макрон, возьми больничный, типа вируска и не получается, бо заманает , или бабки клянчить начнет. Оно тебе надо?
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А на фига он едет? Он- хромая утка. Больше некуда тратить деньги налогоплательщиков?
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Толку от его поездок для государства ноль, только просирается и без того нищий бюджет. Можно и на Луну слетать за казенный счёт.
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Прикольно в ленте две новости идут, одна за другой :
08:33Порошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию

Полиция за 2018 год поймала более 94 тысяч пьяных водителейпэця, смотри не нарывайся, скоро выборы, за такое можно и права на стол положить ))))))))))).
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Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Я не политик, не госслужащий и даже не член БПП. Я простой человек, гражданин, который никогда не прогибался под чьи-то хотелки или политическую конъюнктуру. Почему я за Порошенко?
Этот человек стал у штурвала государства, которого почти не было.
Май 2014 года. Страна, еще не пришедшая в себя после расстрелов на Майдане, замерла в тревожном ожидании. Крым оккупирован «зелеными человечками». В Славянске Гиркин белой краской торжественно, с видом победителя, рисует на бронетехнике слова «На Киев». В Харькове, Одессе и Херсоне - только-только подавлены пророссийские мятежи. Казна пуста (спасибо Азирову).Армия… Боеспособные части можно было пересчитать на пальцах одной руки. Чем прикрывать трехтысячекилометровую границу с Россией? Танкам от нее до Киева - 4 часа ходу…Он мог вообще не участвовать в выборах. Успешный бизнесмен, миллиардер. Ему было легко договориться с любой властью, или уехать жить на острова, попивая мохито. И нервы бы сохранил, и седина бы не так быстро проявилась.Он сделал свой выбор. Он взял в руки управление нищей, униженной, разоренной, раздираемой внешним врагом и внутренними противоречиями страны. Страны, которая буквально трещала по швам. С первых же дней на него обрушился шквал критики со всех сторон.Почему объявил перемирие? Почему прекратил перемирие? Почему не дал приказ брать Донецк? Почему отдал приказ стрелять? Почему не отдавал приказа стрелять?Критиковали те , кто не обладал и одним процентом информации, которой оперирует первое лицо для принятия решения. Можно только догадываться, при каких условиях и под каким жестким внешним прессингом они принимались. От границы до Киева танкам 4 часа ходу…Европа - очень комфортная для жизни территория, но она исторически всегда не готова к защите, не готова к войне.... Порошенко сумел создать антипутинскую коалицию, и санкции все-таки медленно, но уверенно сжимают удавку на шее агрессора.Любимая тема наших зрадофилов - минские соглашения. Хотя как воевать со страной, обладающей ядерным оружием - зрадофилы скромно умалчивают.Путин хотел сыграть в Чапаева. Порошенко навязал ему партию в шахматы.!!!!
И в том, что сейчас фронт проходит под Донецком и Луганском, а не под Борисполем или Одессой - большая заслуга и его. Он сделал максимум, что было возможно в этой ситуации. И из всего политического бомонда я не вижу фигуры, равной ему по масштабам и по участию в обороне нашей страны.
Пока идет война - нужен ПОРОХ!
Dmitry Kozlov
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порох и порошенко две разные вещи,
хотя если пеця толкнёт публичную речь,
в которой обольёт помоями своего
наставника - карлика воху и его говногосударство,
то сможет принести пользу Украине,
но это если липедск забудет
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В Париж на мероприятия по случаю 100-летия перемирия в Первой мировой войне прибывают порядка 70 глав государств и правительств всей Европы и ведущих мировых государств, в т.ч. США. Формат встречи не предусматривает отдельных двусторонних переговоров участников, только протокольные приветствия и фотографирование, что вынудило Госдепартамент США дезавуировать заявления МИД РФ о якобы предстоящих на этом мероприятии переговоров президентов Трампа и путина.
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петя опять апартаменты пуйла с сортиром перепутает, только к лавруше по маленькому ходил а к сцарю по большому! Порошенко сьогодні їде з робочим візитом до Франції - Цензор.НЕТ 7006
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко сегодня едет с рабочим визитом во Францию
 
 
 
 
 
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