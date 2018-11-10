 За сутки на Донбассе погибли двое украинских воинов, уничтожены двое наемников РФ, террористы совершили 9 обстрелов, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.
"Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных Сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке.
Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.
"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных Сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – сообщили в штабе ООС.
10 ноября зафиксирован один обстрел со стороны террористов вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.
По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще два - получили ранения.
Вічна пам'ять..
хіба є слова, щоб втішити мати, яка втратила сина-Героя, дитину її любу?
Янголи-Воїни відлетіли у Вічність...
сум і розпач...співчуття родинам... і Україні, яку вбивають іуди, каїни і брехуни
Земля пухом воїнам.
Лише пам'ять про криваві злочини русні вбереже нас від повторення чергової трагедії.
Так а когда погибли? 9го ж тоже вроде говорили потерь нет...странно...