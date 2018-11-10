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 За сутки на Донбассе погибли двое украинских воинов, уничтожены двое наемников РФ, террористы совершили 9 обстрелов, - штаб ООС

За минувшие сутки наемники российско-оккупационных войск 9 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, погибло двое украинских военнослужащих.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС на странице в Facebook.

"Оккупанты 9 раз открывали огонь по позициям наших войск. Трижды противник применил вооружение, запрещенное минскими соглашениями… В результате боевых действий, два военнослужащих Объединенных Сил получили смертельные ранения", – говорится в сводке.

Незаконные вооруженные формирования обстреливали украинские позиции в районах населенных пунктов Крымское, Свободный, Луганское, Авдеевка, Пески, Тарамчук, Березовое и Гнутово.

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"Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120-мм, враг дважды обстреливал позиции Объединенных Сил вблизи Луганского. Именно недалеко от этого населенного пункта на Светлодарском направлении, оккупанты проявили наибольшую огневую активность. У Крымского, под прикрытием огня из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и минометов 82-го калибра, наши позиции обстреливал снайпер", – сообщили в штабе ООС.

10 ноября зафиксирован один обстрел со стороны террористов вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось. Потерь нет.

По данным украинской разведки, за прошедшие сутки, два боевика уничтожено, еще два - получили ранения.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096188
 
 
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Царство Небесне полеглим захисникам..
Вічна пам'ять..
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знову горе стукає в двері двої українських родин
хіба є слова, щоб втішити мати, яка втратила сина-Героя, дитину її любу?
Янголи-Воїни відлетіли у Вічність...
сум і розпач...співчуття родинам... і Україні, яку вбивають іуди, каїни і брехуни
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Царство Небесне полеглим захисникам..
Вічна пам'ять..
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знову горе стукає в двері двої українських родин
хіба є слова, щоб втішити мати, яка втратила сина-Героя, дитину її любу?
Янголи-Воїни відлетіли у Вічність...
сум і розпач...співчуття родинам... і Україні, яку вбивають іуди, каїни і брехуни
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Гинуть найкращі ..Цвіт нації ..
Земля пухом воїнам.
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Після Голодомору з ними браталися...
Лише пам'ять про криваві злочини русні вбереже нас від повторення чергової трагедії.
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Спочивайте з миром Воїни України((( Співчуття близьким полеглих Героїв ((( щоб здохли ці кляті расіянські виродки!!!! а ми ще обговорюємо церковних клопів расіянського паханату!!
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10 ноября зафиксирован один обстрел со стороны террористов вблизи Тарамчука. Тяжелое вооружение не применялось.

Так а когда погибли? 9го ж тоже вроде говорили потерь нет...странно...
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Место, откуда производится выстрел, должно быть уровнено с землей. Сколько уже можно ежедневно терять молодые жизни.
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Даже если то из чего они стреляют спрятано во дворах, всех нахрен нужно уровнять без всякой жалости.
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Пам'ять про наших Героїв буде жити вічно . Україна сумує ....
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і знову жодного на прізвисько пороха, луцика, рюкзакова і таке інше лайно?
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"Достойный ответ" по Порошенко-Наеву это когда опорники под Луганским орки прицельно долбят из гранатомётов!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗа сутки на Донбассе погибли двое украинских воинов, уничтожены двое наемников РФ, террористы совершили 9 обстрелов, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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