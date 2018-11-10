EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  673  12
Все про:армия (7193) Европа (1099) Трамп (2093) Макрон (213)

 Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию

Трамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Радио Свобода. 

"Очень обидно. Пожалуй, Европа должна сначала заплатить свою справедливую долю в союзе НАТО, который США субсидируют значительной мере", - написал Трамп в твиттере, когда вечером 9 ноября прибыл во Францию ​​для встречи с Макроном.

По версии Трампа, Макрон "предложил, чтобы Европа построила собственное войско для защиты от США, Китая и России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы столкнулись с Россией, которая находится у наших границ и угрожает нам, - Макрон

Эммануэль Макрон, известный как ярый сторонник европейской интеграции, заявлял 6 ноября, что совместные вооруженные силы Европейского союза необходимы для того, чтобы вывести Европу из зависимости от США в вопросах обороны, особенно после решения Дональда Трампа прекратить действие одной из главных американо-российских соглашений о ядерных ракетах. "Мы должны защищать себя ввиду действия Китая, России и даже США", - заявил он, выступая на французском радио "Европа-1".

Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон призвал ускорить реформирование и укрепление еврозоны

Трамп уже не раз жаловался, что страны-члены НАТО не выполняют своих обязательств выдавать на оборонные нужды крайней мере 2 процента от своего валового внутреннего продукта ежегодно. Такие обязательства, предусмотренные еще учредительными документами НАТО, но давно не выполняемые многими странами, НАТО возобновили в 2014 году, после начала новой агрессивной политики России.

Нынешняя реакция Трампа, как пишет по этому поводу Агентство "Франс Пресс", может добавить напряженности трансатлантическим отношениям, которые будут находиться в средоточии внимания в последующие дни - тогда около 70 мировых лидеров, среди которых ожидают и канцлера Германии Ангелу Меркель и президента России Владимира Путина, соберутся в Париже на празднование сотой годовщины окончания Первой мировой войны.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп отказался встречаться с Путиным в Париже на саммите G20 11 ноября

Источник: https://censor.net.ua/n3096186
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну всё, теперь Макарон третий раз за короткий срок при встрече с Пуйлом в жилетку поплачется...
 показать весь комментарий
 
А когда это он вовочке плакался? Жестко под***бывал, выставляя царя всея Орда тупым - помню, но что-бы плакался?
А вот нездоровый интерес Трампуши к личности уйла известен всем, если бы не конгресс, то взасос бы целовался.
 показать весь комментарий
 
США единственные, кто объединял, организовывал и практически финансировал нато. Разрушат эту концепцию - немедленно пересрутся между собой в соревнованиях
 показать весь комментарий
 
 
На это и рассчитано в недоросии. (откуда ноги?) С этим соглашусь бастион.
 показать весь комментарий
 
Это стало неизбежным после выбора Трампа.
EC и США стало не по пути. Точно также США было не по пути с СССР.
 показать весь комментарий
 
Северные потоки строят, это они так с российской агрессией бороться решили.
Да, и деградировали европейцы,солдаты из них никакие. Тестостерона маловато.
 показать весь комментарий
 
 
Если для защиты от США, значит армию EC будут комплектовать из эмигрантов иранцев, арабов и африканцев.
Для защиты от Китая и России, уже придется EC звать США на помощь, которым в свою очередь придется для начала перемолоть в труху армию EC состоящую из строителей Халифата.
Замкнутый круг какой то.
 показать весь комментарий
 
 
Макрон выступает за создание совместных сил девяти европейских государств, независимых от структур союза НАТО, которые были бы способны быстро провести совместную военную операцию, эвакуацию гражданского населения из зоны боевых действий или оказать помощь в случае природной катастрофы.Источник: https://censor.net.ua/n3096186

.........................
ні на що ви самостійно не здатні. Хіба що біженців оперативно прийняти, яких вам хуйло постачає. Ну то ваше право та вибір, нічого не поробиш, розвалюйте НАТО далі.
 показать весь комментарий
 
 
Главный фашист нового поколения, мусью Хуйло, приедет праздновать 100-летие окончания 1й мировой войны...
Все смешалось, кони, люди - евры, алчные уроды, думающие только о бабле, прекрасно знающие, что пока Хуйло терзает и убивает Украину, оно не доберется до них...
 показать весь комментарий
 
Думают о бабле и прикрываются, своими псевдоценностями о мире и дружбе.Потому что, правят там бабы и педерасты. Это же насколько нужно не уважать коренных европейцев и свою землю, чтобы наводнить Европу черными.
 показать весь комментарий
 
всегда было две армии - союзники по Европе - армия и американцы на подлете армия -2.
проблема в том шо в европе сейчас нет армии - тут согласен с макроном.
а американцы? - те как всегда на подлете.
не вижу причин не согласиться с Макроном - Европе нужна армия.
 показать весь комментарий
 
 
и основой етой армии должны быть французы, немцы и англичане,,,.
если у Европы такое получится, то будет совсен неплохо - казламордых на пороге тока хуг не видит...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомТрамп раскритиковал Макрона за предложение создать общую европейскую армию
 
 
 
 
 
 вверх