 Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".
Он добавил, что шпионаж в стране неприемлем.
Читайте на "Цензор.НЕТ": В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung
Ранее МИД России выразил протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру в связи с обвинениями в разведывательной деятельности Москвы.
Президент Австрии Александер ван дер Беллен назвал бессмысленной идею для Европы перейти на поставки газа из США. Ван дер Беллен заявил о существовании упреков со стороны некот
http://pravdanews.info/prezident-avstrii-nazval-bessmyslennym-vybor-ssha-v-kachestve-postavschika-gaza.html …
Президент Австрии о своих украинских корнях: теперь я немножко украинец
ну почитаи там реакцию далее на тобой выложенную фото - точно нет негатива, ну ну.
Как публичный дом.
Подсчитали - прослезились...