 Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Он добавил, что шпионаж в стране неприемлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung

Ранее МИД России выразил протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру в связи с обвинениями в разведывательной деятельности Москвы.

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