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Все про:Австрия (394) Россия (71052) шпионаж (731) Ван дер Беллен (4)

 Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле подозреваемого в шпионаже в пользу России

Как передае Цензор.НЕТ, об этом сообщают РИА "Новости".

Он добавил, что шпионаж в стране неприемлем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил, который почти 20 лет работал на российскую разведку, - Krone Zeitung

Ранее МИД России выразил протест послу Австрии в России Йозефу Айнгеру в связи с обвинениями в разведывательной деятельности Москвы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Австрии Кнайсль отменила визит в РФ из-за пойманного полковника-шпиона

Источник: https://censor.net.ua/n3096185
 
   
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Этот пидор ещё 6 июня говорил о том, что для Европы бессмысленный выбор США в качестве поставщика газа
Президент Австрии Александер ван дер Беллен назвал бессмысленной идею для Европы перейти на поставки газа из США. Ван дер Беллен заявил о существовании упреков со стороны некот
http://pravdanews.info/prezident-avstrii-nazval-bessmyslennym-vybor-ssha-v-kachestve-postavschika-gaza.html …
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Не ті танці з хуйлом були на весіллі Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона - Цензор.НЕТ 5436
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Суть така на фото, бо фото взагалі створено для історії.
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Напросилось ботоксное чмо на танец...теперь фрау- не удобно...
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Али, а с чего к ниму негатив, можэт что то попутал и Австрие разные люди.

Президент Австрии о своих украинских корнях: теперь я немножко украинец

Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона - Цензор.НЕТ 6647

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Хоть я и не Али, напоминаю, что Австрия стала первой страной, которую косоглазое Хуйло посетил после переизбрания на новый срок. Мало того, Вена не раз выступала с критикой антироссийских санкций.
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Австрия квакать может что угодно, но внешняя политика - это прерогатива Евросоюза. Сказали санкции - значит санкции. А кто против - итальянцы, австрийцы, венгры и т.д. просто зарабатывают на этом подачки от пуйла. Например, поляков, пуйло никогда не купит - те просто не пойдут на низость. А шавки - пожалуйста. Дайте 100 баксов, а мы поскулим...
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итальянцы и немцы шавки? ну ну. а зовут тех кто стригёт руске баранов, тех тоже называет шавками?
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ну в свободней стране хотелось немношко стричь баранов через свадьбу министрыши - ты против стрижки руских баранов, а если серёзно, разве не выдно что по очереди даёт шанс исправится русне во главе с хуилом, если не покоряется дресировке, обезательно следует порка, при том публичная.
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Нещодавно помер серійний вбивця Ткач, якого неможливо було виправити. Хуйло набагато гірше його, бо вбив, зіпсував людей...набагато більше. Його виправить лише гільйотина, якщо він стане без голови.
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да тот сдох, ну и хуило сдохнет, просто не известно как, я не против фильма на подобие кадафи или хусаина.
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В рай попаде, а ми здохнемо? Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона - Цензор.НЕТ 218 Ми говоримо про вплив хуйла та його візит до Австрії.
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Чому "негатив" (негативна інформація)? Саме тому, що на весілля запрошують друзів і родичів для святкування цієї події. А у цьому випадку запросили відомого злочинця, який є замовником агресії та вбивств.
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текст о президенте Австрии а вы тут о министре иностраных дел, люди то разные и отношение у них разное - ведь нельзя всех в один мешок, если они из свободной страны.
ну почитаи там реакцию далее на тобой выложенную фото - точно нет негатива, ну ну.
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Звичайно, що вони вільні та різні люди. Але іноді треба політикам висловитися про таке запрошення та висловити незгоду з відвідуванням Австрії хуйлом.
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согласен, но так и я о том - если речь о президенте, то о президенте, вот как то так считаю
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Президент, міністр...- посадові особи і тому вони мають службові обов'язки та необхідність коментувати гострі проблеми, яким і був візит хуйла. Такий візит частково легітимізує владу хуйла, якого "обирали" в Криму.
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хуило и Францию поехал и ещё поедит, да и в США - ну так оно есть, против него не выгодно вводить санкции как лукашенко, выгодней его публично унижать.
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Це Ваша точка зору, а я вважаю краще не запрошувати його взагалі.
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да, нравится мне когда его и всю рашку публично унижает, ну нет у меня добрых мыслеи к русне и её подзалупника.
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кстати вот - не фотошоп, а выглядит что то малоечмо на порку провожает - просто фото

Президент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона - Цензор.НЕТ 4902
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Я дуже добре розуміюся на фотографії, бо займався цим професійно. Так на цьому фото просто підібрали ракурс зйомки, а рукою до путіна він не достав.
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выглядит не плохо, хоть и только фото.
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Поздно всра... сь. Австрия дом родной для Башировых и Петровых.И еще разных игиловцев.
Как публичный дом.
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Танцевали, веселились,
Подсчитали - прослезились...
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Начни с расследования танцулек своего Министра иностранных дел.
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Уверен, что скандал мгновенно рассосется. Через неделю никто и не вспомнит. У засрахи отмазка - завербован 20 лет назад, мы тут не при делах. У австрияков эта "невеста" и еще много кого из партии свобода - любят насекомое до не могу.
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Уверенным ты можешь быть только в собственной смерти.
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Там, где у нормальных людей культура, у кацапов свищет ветер и зияет пустота. Эту пустоту беззубые мокшаи выдают за загадочность мордвинской души и заполняют её всякой хуитой, вроде юмора от косоглазого мордвина Bastian - Bastian - бывшего жителя Пидароссии.
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Ручкался с плешивым гавном и думал не испачкаться?
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомПрезидент Австрии Ван дер Беллен потребовал провести доскональное расследование в деле задержанного российского шпиона
 
 
 
 
 
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