 Неприемлемо, когда нардеп распространяет "антинаукові нісенітниці", - Супрун раскритиковала Богомолец за высказывания о вакцинах

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Неприемлемо, когда народный депутат - человек, которого выбрали украинцы отстаивать свои интересы - распространяет антинаучную ерунду. Еще хуже, когда она касается здоровья людей и может подорвать доверие к единой надежной защиты от многих инфекционных болезней - вакцинации.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец озвучила в эфире "NewsOne" (канала, по которому Верховная Рада приняла постановление с предложением внести на рассмотрение СНБО применения санкций за антиукраинской содержание) откровенную ложь о вакцинах. На сайте Министерство здравоохранения Украины подготовили # антифейк, где опровергли манипулятивные цитаты и объяснили реальное положение дел

Например, Ольга Богомолец почему-то считает, что вакцины должны отвечать "иммунным потребностям нации". Будто бы лучше пользоваться вакцинами, которые производятся внутри страны, а не закупать их за рубежом.

Но, как не бывает никаких "иммунных потребностей нации", так болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

В выработке вакцины ключевое - не страна, не национальное принадлежность людей, которым она вводится, а качество и требования к производству, которые за последние 15-20 лет стали еще более жесткими.

Еще одно ложное утверждение - из-за отсутствия вакцинации и надлежащего контроля со стороны Минздрава Украины в Украине появилась угроза эпидемий бешенства, чумы и промышленного ботулизма.

Вакцинация против бешенства и чумы в плановом порядке не проводится, поскольку нецелесообразно прививать абсолютно всех граждан против этих болезней. Потому такова практика во всем мире.

В 2018 году в Украине зарегистрирован 1 случай бешенства у человека.

Случаи заболеваний чумой не регистрируются в Украине с 1911 года, поэтому сейчас нет необходимости в проведении вакцинации против чумы. Такими же являются и рекомендации ВОЗ.

Сыворотка против ботулизма - это не вакцина, это лечебный препарат и назначается только в случае подозрения или подтвержденного диагноза ботулизм.

В Украине достаточно вакцин и сывороток, чтобы защитить украинцев, в случае возникновения такой необходимости.

Печально, что председатель комитета ВРУ по вопросам здравоохранения не знает этих фактов или откровенно манипулирует информацией, чтобы дискредитировать работу Министерства и кампанию по вакцинации.

А также с помощью фейков пытается защитить лиц, которые саботировали работу и ставили под угрозу здоровье граждан.

В частности отстраненную голову Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Цилыну. Они неоднократно и без всяких оснований запрещали использовать в Украине безопасные вакцины, в частности против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. На время запрета украинцы не могли получить жизненно важные прививки.

Вот, что на самом деле может угрожать национальной безопасности страны".

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