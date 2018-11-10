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Все про:Богомолец Ольга (95) вакцина (359) Супрун Ульяна (353)

 Неприемлемо, когда нардеп распространяет "антинаукові нісенітниці", - Супрун раскритиковала Богомолец за высказывания о вакцинах

И.о. главы Минздрава Ульяна Супрун жестко раскритиковала высказывания главы комитета ВР Ольги Богомолец о вакцинах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Супрун написала в Фейсбуке.

Она отметила: "Неприемлемо, когда народный депутат - человек, которого выбрали украинцы отстаивать свои интересы - распространяет антинаучную ерунду. Еще хуже, когда она касается здоровья людей и может подорвать доверие к единой надежной защиты от многих инфекционных болезней - вакцинации.

Председатель комитета Верховной Рады Украины по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец озвучила в эфире "NewsOne" (канала, по которому Верховная Рада приняла постановление с предложением внести на рассмотрение СНБО применения санкций за антиукраинской содержание) откровенную ложь о вакцинах. На сайте Министерство здравоохранения Украины подготовили # антифейк, где опровергли манипулятивные цитаты и объяснили реальное положение дел

Например, Ольга Богомолец почему-то считает, что вакцины должны отвечать "иммунным потребностям нации". Будто бы лучше пользоваться вакцинами, которые производятся внутри страны, а не закупать их за рубежом.

Но, как не бывает никаких "иммунных потребностей нации", так болезни не знают национальных или территориальных границ. Поэтому жители любой страны мира могут заразиться тем самым вирусом кори, полиомиелита или возбудителем дифтерии.

В выработке вакцины ключевое - не страна, не национальное принадлежность людей, которым она вводится, а качество и требования к производству, которые за последние 15-20 лет стали еще более жесткими.

Неприемлемо, когда нардеп распространяет антинаукові нісенітниці, - Супрун раскритиковала Богомолец за высказывания о вакцинах 01

Еще одно ложное утверждение - из-за отсутствия вакцинации и надлежащего контроля со стороны Минздрава Украины в Украине появилась угроза эпидемий бешенства, чумы и промышленного ботулизма.

Вакцинация против бешенства и чумы в плановом порядке не проводится, поскольку нецелесообразно прививать абсолютно всех граждан против этих болезней. Потому такова практика во всем мире.

В 2018 году в Украине зарегистрирован 1 случай бешенства у человека.

Случаи заболеваний чумой не регистрируются в Украине с 1911 года, поэтому сейчас нет необходимости в проведении вакцинации против чумы. Такими же являются и рекомендации ВОЗ.

Сыворотка против ботулизма - это не вакцина, это лечебный препарат и назначается только в случае подозрения или подтвержденного диагноза ботулизм.

В Украине достаточно вакцин и сывороток, чтобы защитить украинцев, в случае возникновения такой необходимости.

Печально, что председатель комитета ВРУ по вопросам здравоохранения не знает этих фактов или откровенно манипулирует информацией, чтобы дискредитировать работу Министерства и кампанию по вакцинации.

А также с помощью фейков пытается защитить лиц, которые саботировали работу и ставили под угрозу здоровье граждан.

В частности отстраненную голову Гослекслужбы Наталью Гудзь и ее первого заместителя Владислава Цилыну. Они неоднократно и без всяких оснований запрещали использовать в Украине безопасные вакцины, в частности против туберкулеза, гепатита В, полиомиелита, дифтерии, столбняка и коклюша. На время запрета украинцы не могли получить жизненно важные прививки.
Вот, что на самом деле может угрожать национальной безопасности страны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина входит в топ-8 стран по риску распространения полиомиелита, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3096183
 
   
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Богомолец - это медицинская мафия, и они теряют гигантское бабло..
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я уточню:
нардепы Богомолец, Мусий, Шурма и Бахтеева, это самое коррупционное зло и лоббисты медицинской мафии в Украине.. и как обычно, Богомолец и Мусий были в героях Мандана, что бы на волне популярности занять места в Верховной Раде..
Смотрите и учитесь, как работает мафия!
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И это самое противное, что использовали Майдан, как трамплин....
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а что ж более крупных деятелей, использовавших майдан как трамплин мы не упоминаем?
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Супрун не удивляйся.У них в борьбе за власть все средства хороши.Надо будет десь эпидемию устроить...и это сделают
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Неприемлемо когда антинаучная и.о. Супрун внедряет реффформу по уменьшению населения Украины. И самое главное - ни за что не отвечает! Она же вообще не имеет гражданства Украины! Просто за бабло выполняет поручения наших кровопийц и бояться ей нечего - чем больше отправит на кладбище людей, тем больше заработает..............
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Панi Уляна, хрен пойми откуда взявшаяся с непонятным образованием, не знает, что "иммунные потребности нации" существуют и национальность и страна производства вакцины здесь не при чём, здесь "при чём" ареал обитания.
Может панi Уляна поинтересуется, почему чукчи становятся алкоголиками с бутылки водки? Или почему индус может купаться в Ганге, сколько ему влезет, а европеец умыться и завернуться? Или почему негры в Африке всякие малярии гораздо легче переносят? Ну и про питание в Азии и Европе конечно можно рассказать. Ну панi Уляне конечно возможно от всех этих экспериментов ничего не будет, но эксперименты пусть на себе ставит!
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А Богомолець знає, якими саме є "иммунные потребности нации"? Імунні потреби, скажімо, Рабіновічя є імунними потребами української нації?
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При чём здесь Рабинович? Да и Богомолец! Речь о высказывании Супрун! Нех на политику переводить! Тем более ксенофобскими и антисемитскими высказываниями! Сдаётся мене тролль ты прокацапский!
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Лично меня Супрун пугает, но здесь е о ней.

Если Богомолец действительно несла такую чушь, то это такой же АБЗАЦ, как и советы Ульяны "в каком положении должна находиться попа, сидящая на унитазе"
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Ну, слышал, что Богомолец защитила докторскую по философии на тему "домашних икон". Теперь она оспаривает лавры жены Кириленко с её лептонами и Теслю с его теорией "несилового взаимодействия". Короче, дожилися до примата алхимии. А как хорошо начинали то, с Кашперовского и Лысенко.
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Если бы за брехню депутатам давали бы звиздюлей, то в верховной раде на каждом углу продавали бы зелёнку вёдрами...
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"болезни не знают национальных или территориальных границ" - а вот это брехня. Ещё Ломброзо отмечал, что 80% представителей одной национальности психически больны. Калмыкова Л.Г. написала книгу «Наследственная гетерогенность болезней нервной системы» (М.: Медицина, 1976) 319 стр. На страницах 256-260 написано, что 90% представителей той национальности болеют определёнными психическими болезнями.
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Стесняюсь спросить......... болезни нервной системы относятся к инфекционным и передаются при контакте? Речь в статье идет о вакцинации.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоНеприемлемо, когда нардеп распространяет "антинаукові нісенітниці", - Супрун раскритиковала Богомолец за высказывания о вакцинах
 
 
 
 
 
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