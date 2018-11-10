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 Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко

Первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко выразил уверенность, что Государственный бюджет 2019 года может быть проголосован Верховной Радой в начале декабря или ранее,

"На сегодняшний день идет абсолютно конструктивный бюджетный процесс и диалог между Кабинетом министров и Верховной Радой, в первую очередь, по линии Кабинет министров - профильный бюджетный комитет. Поэтому проект Государственного бюджета на 2019 может быть окончательно принят в начале декабря", – заявил И.Кононенко во время эфира на телеканале "Рада", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина. 

По его словам, когда проект Госбюджета рассматривался в первом чтении, к нему было много предложений народных депутатов, "однако, все учесть невозможно, учитывая доходную часть бюджета".

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"Вчера мы проголосовали очень важный закон - изменения в Налоговый кодекс, которые, после принятия во втором чтении и подписания президентом, дадут возможность увеличить доходную часть бюджета. Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю на принятие бюджета и думаю, что в начале декабря мы его проголосуем, а возможно и раньше", - считает И.Кононенко.

Он также отметил, что по ключевому для бизнеса президентскому законопроекту №8557 о налоге на выведенный капитал, то по нему есть дискуссия с Международным валютным фондом.

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"Это очень важный документ для стимулирования предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций. Мы от этой идеи не отказались, но, скорее всего, этот закон будет проголосован с отсрочкой введения его в действие. Отсрочка? Это также вопрос дискуссии с Правительством и МВФ. Но это обычная дискуссия. Хочу вам напомнить, что такая же дискуссия, тоже с участием МВФ, была два года назад, когда мы в два раза снижали единый социальный взнос. И в то время парламента и налоговому комитету удалось убедить Фонд", - подытожил нардеп.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096182
 
 
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А ось, що кацапи писали одразу після того як овоч та азаров на лижі встали:

Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко - Цензор.НЕТ 9563
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Жаль, що тут нема порівняння цього бюджету з попереднім, бо лише так можна визначити розвиток за рік.
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В Україні після отримання Томосу зміниться дата святкування Різдва

Різдво Христове планується відзначати 25 грудня в разі надання Томосу про автокефалію Української православної церкви.
Таким чином, планується перенесення святкування Різдва Христового - з 7 січня на 25 грудня, тому що Константинопольська церква як і католицька живе за григоріанським календарем, і Різдво на Фанарі відзначають 25 грудня.
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Первый заместитель председателя фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Игорь Кононенко выразил уверенность, что Государственный бюджет 2019 года может быть проголосован Верховной Радой в начале декабря или ранее...

Кто он такой ? Божок ? Серый кардинал? Пуп земли?У нас нет Верховной Рады ?Почему какой-то первый заместитель куй знает чего дает такой утвердительный прогноз ?
А потому , что вся власть сосредоточена в руках кучки дорвавшейся до власти олигархов.
БПП- Барыги Правят Парламентом.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко
 
 
 
 
 
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