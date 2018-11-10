 Рада примет бюджет в начале декабря или даже раньше, - замглавы фракции "Блок Порошенко" Кононенко

"На сегодняшний день идет абсолютно конструктивный бюджетный процесс и диалог между Кабинетом министров и Верховной Радой, в первую очередь, по линии Кабинет министров - профильный бюджетный комитет. Поэтому проект Государственного бюджета на 2019 может быть окончательно принят в начале декабря", – заявил И.Кононенко во время эфира на телеканале "Рада", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, когда проект Госбюджета рассматривался в первом чтении, к нему было много предложений народных депутатов, "однако, все учесть невозможно, учитывая доходную часть бюджета".
"Вчера мы проголосовали очень важный закон - изменения в Налоговый кодекс, которые, после принятия во втором чтении и подписания президентом, дадут возможность увеличить доходную часть бюджета. Поэтому я абсолютно оптимистично смотрю на принятие бюджета и думаю, что в начале декабря мы его проголосуем, а возможно и раньше", - считает И.Кононенко.
Он также отметил, что по ключевому для бизнеса президентскому законопроекту №8557 о налоге на выведенный капитал, то по нему есть дискуссия с Международным валютным фондом.
"Это очень важный документ для стимулирования предпринимательства, создание дополнительных рабочих мест и привлечения инвестиций. Мы от этой идеи не отказались, но, скорее всего, этот закон будет проголосован с отсрочкой введения его в действие. Отсрочка? Это также вопрос дискуссии с Правительством и МВФ. Но это обычная дискуссия. Хочу вам напомнить, что такая же дискуссия, тоже с участием МВФ, была два года назад, когда мы в два раза снижали единый социальный взнос. И в то время парламента и налоговому комитету удалось убедить Фонд", - подытожил нардеп.
https://ibigdan.livejournal.com/22802948.html
Різдво Христове планується відзначати 25 грудня в разі надання Томосу про автокефалію Української православної церкви.
Таким чином, планується перенесення святкування Різдва Христового - з 7 січня на 25 грудня, тому що Константинопольська церква як і католицька живе за григоріанським календарем, і Різдво на Фанарі відзначають 25 грудня.
Кто он такой ? Божок ? Серый кардинал? Пуп земли?У нас нет Верховной Рады ?Почему какой-то первый заместитель куй знает чего дает такой утвердительный прогноз ?
А потому , что вся власть сосредоточена в руках кучки дорвавшейся до власти олигархов.
БПП- Барыги Правят Парламентом.