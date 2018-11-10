 Провокация против меня связана с кадровыми назначениями в ГБР, - Ольга Варченко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала сама Ольга Варченко.

Комментируя предположение о том, что провокация против нее началась тогда, когда глава ГБР Роман Труба ушел в отпуск, и она, исполняя обязаности главы Бюро, могла назначить в центральный аппарат ГБР 27 человек, которых отклонил Труба, Варченко заявила: "Полномочия позволяют (назначить этих людей, - ред), но по согласованию с замом. Полиграф проведен, причины, по которой нельзя принять кадровое решение нет. Правильным было бы, чтобы это решение было принято коллегиально с директором. Атаку на себя и свою семью связываю с этими процессами. Более того, знаю, что на следующей неделе будут очередные нападки.

Варченко считает, что скандал вспыхнул именно сейчас, "потому что именно сейчас я исполняю обязанности Директора и могу принимать в том числе и кадровые решения. Наверное, кому-то все-таки невыгодно прекратить скандалы вокруг ГБР".

Комментируя извинения Натальи Бурейко, Варченко отметила: "Следствие обязательно должно объективно разобраться в этом. Такое прощать нельзя. Использовали в этой грязной борьбе по сути ребенка, создав тем самым риск ее безопасности. Это аморально и незаконно".

Полный текст интервью с Ольгой Варченко читайте здесь.

Напомним, 7 ноября по социальным сетям стала распространяться информация о том, что высокопоставленый сотрудник Нацполиции Александр Варченко угрожает молодой девушке, студентке Наталье Бурейко.