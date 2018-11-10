 "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что их церковь получила название раньше, чем Украина как независимое государство. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша церковь получила свое название еще раньше, чем государство Украина как независимая институция. Поэтому различные заявления Вятровича или кого-то другого абсолютно абсурдны", – сказал Климент, комментируя заявления о возможном переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь.

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"Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, потому что ее получил Филарет от патриарха московского Алексия. Патриарх Алексий предоставил томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь. Согласно томосу, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины ", – сказал Климент.

Он также высказал мнение, что переименование их церкви в Русскую православную не представляется возможным с юридической точки зрения.

"Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время были ответственны за юридические лица в Украине, тем более за религиозные", – сказал Климент.

"И сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно", – уверяет архиепископ.

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9 ноября председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название на Русскую православную церковь.

Ранее эту мысль неоднократно высказывали в Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы Информационного управления Киевской патриархии архиепископа Евстратия (Зори), Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

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