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 "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата

Архиепископ Климент заявил, что переименование УПЦ МП в РПЦ юридически невозможно и назвал разговоры на эту тему "клоунадой".

Представитель Украинской православной церкви Московского патриархата архиепископ Климент заявил, что их церковь получила название раньше, чем Украина как независимое государство. Об этом он сказал в эфире "Громадського радіо", сообщает Цензор.НЕТ.

"Наша церковь получила свое название еще раньше, чем государство Украина как независимая институция. Поэтому различные заявления Вятровича или кого-то другого абсолютно абсурдны", – сказал Климент, комментируя заявления о возможном переименовании УПЦ МП в Русскую православную церковь.

Также на Цензор.НЕТ: Это грубое и беззаконное насилие над совестью, - РПЦ о словах Порошенко о том, что российской церкви в Украине "нечего делать"

"Украинская православная церковь была образована еще во времена, когда ею руководил тогдашний митрополит Филарет. И она абсолютно легитимна, потому что ее получил Филарет от патриарха московского Алексия. Патриарх Алексий предоставил томос, который Филарет получил, после чего украинский экзархат был реформирован в Украинскую православную церковь. Согласно томосу, Украинская православная церковь получила все права на имущество, все юридические аспекты, связанные с ее деятельностью в пределах территории Украинского государства. Это было в 1991 году после событий, связанных с независимостью Украины ", – сказал Климент.

Он также высказал мнение, что переименование их церкви в Русскую православную не представляется возможным с юридической точки зрения.

"Устав Украинской православной церкви зарегистрирован всеми высшими органами, которые в то время были ответственны за юридические лица в Украине, тем более за религиозные", – сказал Климент.

"И сегодня все эти разговоры об изменениях названия выглядят как клоунада. Все понимают, что это невозможно", – уверяет архиепископ.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

9 ноября председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что Украинская православная церковь Московского патриархата должна изменить название на Русскую православную церковь.

Ранее эту мысль неоднократно высказывали в Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы Информационного управления Киевской патриархии архиепископа Евстратия (Зори), Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Также на Цензор.НЕТ: Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Источник: https://censor.net.ua/n3096180
 
 
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Переименование невозможно? Ну тогда так и запишем: "ЛИКВИДАЦИЯ".
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архисектант климент название рпц московского шайтаната-это только начало! "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 9830 Дальше-анафема всему раскольническому козломордому сектанству и изгнание на скрепные северные угодия.
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Почему Российская православная церковь не носит имя своего создателя - И.В. Сталина?
Почему в названии не указано, что это - филиал КГБ, а лидер имеет генеральское звание?
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Но Русь - Украина возникла еще раньше московского улуса Джучи.
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А Англия возникла раньше, чем США. И что? В чём смысл Вашего поста?
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Американцы не крадут мем "англичане" в отличии от русозверей укравших от азбуки у болгар до пельменей у китайцев.
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Мокшанские чурбаны даже походную монгольскую печку у монголов спиздили, которую те в свою очередь взяли у китайцев. Кацапы назвали её "самоваром".
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Хренасе. Есть ещё люди, которые верят, что континент завоевали забайкальские кочевники, которых сегодня зовут монголами. Проснитесь, они сами охренели, когда об "их" Чингисхане им рассказали европейские путешественники в 19-м веке
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Континент Евразия завоевали африканцы. Ты в истории не силён?
Так я тебе, мокше, подкину познавательное видео.
https://www.youtube.com/watch?v=4v5duJIN5Iw
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Битва при Легнице. "Монголы" вторглись в Европу.
"УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 5122
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P. S.
И славяне и христиане Вселенского патриархата не претендуют на наименования "московщина" "тартария" - исторический ареал обитания напоминающих людей ватников.
Вручат Томос, примут закон и сатанистам разлива 1922 года /сергеевский раскол/ придется именоваться бандой ФСБ-РПЦ.
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С Англией Америка точно также по разному называются, как и Украина с засРашкой. Американцы также украли английские буквы и исковеркали язык, а кухня у них одна из самых беднейших в мире и практически полностью заимствована.
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Маориец, чурка косоглазая, любишь Америку?
Чей Крым?
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От косоглазой и слышу.
Крым украинский, утырок. Заруби себе на своём ватном носу!
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Ок. Согласен. Поехали дальше.
Путин Хуйло?
Пидароссия говно?
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Хуйло, гавно. Давай закончим. Переходи к сути обсуждения, пацан. Хотя о чём я, где суть и где ты
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Согласен. Ты точно не мариец из пидарахи? "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 3904
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Я именно мариец и именно из пидарахи. Теперь ты удовлетворён? Всё, тролить нечем, а по смыслу спорить ты не можешь. Это фиаско, братан (с) Иди поплачь и баиньки.
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Михаил Кравченко 090f4ef4 винторогое, ты несешь ахинею, не смеши интернат и интернет. Изучай там свою дурацкую кухню мокшан - щи хоть рот полощи с репой и стекломоем и не лезь к другим народам.
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Вот с такими культурными людьми приходится общаться, нести им разумное, доброе, вечное. А ты спрашиваешь... Понимаешь теперь меня, Великий Исландец? Или ты спать уже пошёл?
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Ура, пришла лишнехромосомная косоглазая мокшанская мазо-мартышка.
Давайте поиграем ватой в футбол!
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Чурка мокшанская, в чем смысл твоего высера, косоглазый пидарос?
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да это уже не тот Во-Во, этому только ники в Лахте достались...)
тот хоть интересен был - а этот какой-то слапатоед...!)
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Улус Джучи - это комплемент.
По велению Киевского князя Юрия Долгорукого мордовские смерды заселились в болотистой излучине реки Мошква (ударение на первый слог) и поселению было дано имя данной местности - "Мошква болотная".
При татарах город сменил имя на более благозвучное Москва, а при Василии Тёмном и Иване III всячески вымарывавалась история данного поселения, дабы ослабить претензии Владимира, Суздали, Углича и др. на великое княжество.
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В Америку тоже ехал народ, и что? А названия в США сплошь и рядом туземные, и что?
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США же не требуют от Англии, чтобы она стала их штатом. И не рассказывают, что все настоящие англичане в 18 веке переселились в Америку, а Англию заселили французы.
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ряженный клоун кого то учит энто интересно ............. для психиатров "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 1130
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Кожен може долучитися до цієї доброї справи: є така пропозиція- зайдіть на google.com.ua/maps та знайдіть в своєму місті церкви. Подивіться за якими назвами ховаються церкви московського сатанату - там й просто Церква, Восточная Православная Церковь або Православная Церковь. Запропонуйте виправлення - Русская Православная Церковь, хай не маскуються. Й обов'язково залиште свій коментар.
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А церковь в Киевской Руси появилась когда не только мокшанской церкви, но и самой мокшандии в помине не было
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Не знала этого. Но здОрово, что есть люди, знающие и помнящие. И делающие это не только и не столько потому, что веруют. А потому, что ценят и любят СВОЮ страну и ее историю.
А мокша ... ну, как пионеры, всегда готова - забыть историю, переврать события, исказить правду
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вы наверно удивитесь, но я атеист Киевского Патриархата.. К иудейской мифологии, отношусь очень критически.. Но в то же время, я понимаю что такие как я, это одиночки, а большинство украинцев верит иудейские сказки, и более того, в течении тысячи лет, именно "иудейские сказки" были инструметом самоидентификации нации.. Более того, я понимаю, что в Кремле и в РПЦ это тоже понимают, и стремятся что бы главное и последнне слово в Православии было за Мацковским Патриархатом, потому что религия это глобальный инструмент управления мировоззрением людей (игнорируя государственную власть, границы, власть политических лидеров, и даже игнорируя время.. увы, я знаю ответ на эту проблему.. этим и обоснованна моя не ординарная позиция)
именно поэтому, я всячески поддерживаю создание независимой от власти Мацквы, Украинской Православной Автокефальной Церкви..
Более того, я считаю, что Украина, под покровительством Вселенского Патриархата, станет Центром Православного Мира на ЕвроАзиатском континетете..
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особо разговорчивых бородатых пидарасов из РПЦ надо депортировать из ненавистной им Украины принудительно в родную Говень. Пусть там радуются жизни
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Ооо! бескрайняя морозная Колыма, северные ветры, милый ягель и друзья олени...
Что еще нужно мятежной православной душе мацковскго патриархата?!
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Война за Веру, вот что всем нужно.Для тупых-Начинайте, а мы закончим.
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Поросёнок пролетает с томосом
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таким аби не Порох і хуйло краще та РПЦ, аби не Порошенко. Як РПЦ може давати томос УПЦ МП? РПЦ не має сама томоса)
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Ось тут про російський Томос цікаво, бо вилізла юридична брехня РПЦ. Бо РПЦ не має прав надавати Томос.
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Да весь мир уже насрал на ското-мокшей, и их мнение никого уже не интересует.
Потому что это не страна а зброд дебилов и быдла.

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Во истину слабы духом те люди в Украине, которые хотят попасть в путинско-кирилловский рай любой ценой, даже поклоняясь убийцам лучших сынов и дочерей Украинского народа.
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Треба подумати, щоб також там була присутня і древня назва України - Русь, яку теж вкрав Московський Улус...
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"УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата(c)

А когда в Киеве строили Десятинную церковь, на месте мААсквы квакали лягухи и дикие люди в шкурах гонялись друг за дружкою с дубинами.
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Люди в шкурах, кроме странных гонок друг за дружками, иногда гонялись и за лягушками, словив начинали их целовать, затем с какого-то перепугу нарекали их царевнами и сношали их. В результате такого странного инцеста и родилась Россиюшка "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 9388
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Даже боюсь подумать шо там было у той царевны с Серым Волком из еще одной русской сказки. "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 4940
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А в США тогда какой президент правил, напомните пожалуйста?
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Нахуй тебе думать о США?

Главное от Китайского Господина не отворачивайся, а то Мистер Ичкерия пристроится. "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 6934
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Напимню, шо в 21-ом веке стоило США нахмурить брови, и у русни срубль упал вдвое.
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Решение принято так что путинские попы сказочки будете рассказывать руцкому приходу пора паковать чемоданы и в дорогу на родину как не печально но дома лучше - mission is over .Хуйло вас ждет. "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 8333
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Еще один гвоздь в крышку Православия, не повод для радости.
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Каким боком сатанистская секта, созданная по приказу Гуталина Джугашвили, к Православию?
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Единорог, Змей-Горыныч, Кощей-бессмертный получили свои названия ещё в период формирования скандинавских саг, но это не значит, что они реально есть...)))
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Там взагалі цікава історія як Московія отримала патріархат, затримала патріарха Константинополю на 2 тижні це було у 17 сторіччі.
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Может ещё письками с Цеголко померяешься!?
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Що воно меле?Загарбник мордовский, нам ще давав Томос на наше ж майно?
-Так куме.Це из той же оперы,що Ленин создал Украину
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да, это надо как-то юридически красиво обойти. Иначе побегут по всем судам с криками о притеснении
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Порошенко настолько хитромудро отыграл партию с Константинополем против РПЦ, что врядли проколется на такой мелочи. Ведь это не просто Томос и автокефалия. С точки зрения истории Украины - это тектонический сдвиг в сторону настоящей независимости Украины от территории Северных лишнехромосомных дебилов
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Иди ты нах...й, сатанист вонючий. Не воняй бля сектант!))
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Хари-Кришна,Хари-Рама-нам попы по барабану.
А мы чтим ваще Коран-хто не с нами тот баран.
Ну а мы вобще баптисты,адвентисты,сатанисты-
нам бы только лекторат-по ушам ему чесать.
Все религии нам врут-их придумал баламут.
Но одно он позабыл-дату вековых могил(7527 С.М.З.Х.).
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Ну, если РПЦ что-то не нравится,
пусть называются ряжёными или самозванцами -
и то, и то - правда, ни Томоса, ни Канона...
РПЦ вообще создана Сталиным в годы второй мировой войны.
Тем самым Сталиным, который перебил столько истинных священников и людей Веры.
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Тю, якийсь бородатий сектант зморозив дурницю - "юридически невозможно" "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 2417

Юридично неможливо фізичні закони поміняти, а решта - виписав закон "московські попи - козли" і вуаля - московські попи офіційно стали козлами. "УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата - Цензор.НЕТ 2561
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"УПЦ МП получила название раньше, чем независимая Украина", - спикер Московского патриархата
 
 
 
 
 
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