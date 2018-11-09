 Луценко признал, что в расследовании убийства Шеремета нет результата

Следственным органам не удалось продемонстрировать результат в расследовании убийства журналиста Павла Шеремета, которого взорвали в автомобиле в центре Киева летом позапрошлого года. Об этом генпрокурор Юрий Луценко сообщил в эфире телеканала "Прямой", информирует Цензор.НЕТ.

"В деле Шеремета, действительно, я признаю, вся правоохранительная система пока что не дала результата", – заявил руководитель ГПУ.

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Следствие не установило личности непосредственных исполнителей преступления, не говоря уже об организаторах и заказчиках.

"Нет даже исполнителей", – констатировал генпрокурор.

Луценко обещает, что с делом об убийстве Катерины Гандзюк все будет иначе.

"По делу Кати Гандзюк установлены конкретные четыре исполнителя и организатор. Надеемся, что мы выйдем и на заказчика – для этого есть много оснований и возможностей", – сказал генпрокурор.

Ранее 21 августа Юрий Луценко заявлял, что у следствия есть "ниточка", которая, возможно, приведет к ответу в деле об убийстве Шеремета. Но при этом признал, что после 2 лет расследования до сих пор нет подозреваемых.

Напомним, утром 20 июля 2016 года в результате взрыва машины погиб известный журналист Павел Шеремет. Предварительно следователи квалифицировали это событие как умышленное убийство. В свою очередь, тогдашняя глава Нацполиции Хатия Деканоидзе заявила, что расследование гибели Шеремета будет для нее делом чести. А прокурор Киева Говда взял под личный контроль расследование убийства.

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Очевидцы рассказывают, взрыв произошел, когда Шеремет остановился при выезде на главную дорогу. И отмечают большую силу взрыва: "Детали аж сюда долетели". Позже были обнародованы кадры момента взрыва автомобиля с журналистом Шереметом.

Вместе с тем, Генпрокурор Луценко заявил: "Смерть Шеремета - следствие срабатывания взрывного устройства. Это убийство". Позже в МВД добавили, что сработало безоболочное самодельное устройство, мощностью до 600 грамм в тротиловом эквиваленте.

Трагическая гибель журналиста вызвала широкий общественный резонанс. Главред "Украинской правды" Алена Притула отметила: "Это удар по всей украинской журналистике". В ОБСЕ призвали привлечь организаторов и исполнителей убийства к ответственности. Глава МИД Литвы Линкявичюс призвал провести тщательное расследование. Президент Украины Порошенко выразил соболезнования родным и близким Шеремета. Спикер Верховной Рады Парубий призвал провести безотлагательное расследование. Аналогично, быстрого и эффективного расследования потребовал премьер Гройсман. Также, свои соболезнования близким журналиста выразил секретарь СНБО Турчинов. Президент ПАСЕ Аграмунт назвал убийство "атакой на свободу СМИ". А белорусский оппозиционер Статкевич заявил, что "это был теракт прежде всего против Беларуси, а не Украины". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова попробовала использовать убийство Шеремета в пропагандистских целях, на что получила эмоциональный ответ от российского писателя Шендеровича: "Вот же бесстыжая бл#дь!". Свои соболезнования и пожелания о скорейшем расследовании дела высказали посольство США и представительство ЕС в Украине. А некоторые украинские политики предостерегли коллег от использования трагедии в политических целях.

В ходе совещания руководителей силовых ведомств Украины с главой государства была создана специальная оперативная группа. К расследованию Украина попросила присоединиться экспертов ФБР и Europol. В частности, СБУ будет работать над версией, что целью убийства Шеремета была дестабилизация ситуации в Украине. Порошенко призвал правоохранителей провести расследование как можно прозрачнее и оперативнее: "Прошу не исключать ни одной версии. Мы не дадим никому открыть второй фронт внутри страны". Также глава государства поручил предоставить охрану руководителю-основателю "Украинской правды" Алене Притуле.

По словам советника главы СБУ Юрия Тандита, в деле об убийстве Шеремета рассматриваются шесть версий.

Павел Шеремет - уроженец Беларуси. Он работал на телевидении в Беларуси и России, в 1990-2000-х годах - заведующий белорусским бюро, а также руководитель отдела специальных информационных проектов ОРТ, затем - "Первого канала". Последние пять лет жил в Киеве, работал в интернет-издании "Украинская правда", был ведущим на радио "Вести". Также, Шеремет был одним из основателей "Белорусского партизана".

В июле 1997 года, во время съемки репортажа о ситуации на белорусско-литовской границе, был арестован сотрудниками силовых структур Беларуси по обвинению якобы в незаконном пересечении государственной границы, в получении денег от зарубежных спецслужб и в незаконной журналистской деятельности. Был приговорен к двум годам лишения свободы условно и к одному году испытательного срока, проведя в тюрьме в общей сложности три месяца.