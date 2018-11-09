Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на ресурсы терроистов.
"В 18:30 в здание на ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель". В момент выстрела здание было пустое, жертв нет. Здание оцепила полиция. На месте преступления ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.
Также о выстреле из гранатомета пишет сепаратистский сайт "DNR-live".
В тоже время местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывания сигнализации.
В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв, - "Новости Донбасса"
В центре Донецка прогремел взрыв. По предварительной версии, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" в здание по ул. Розы Люксембург, 54
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на ресурсы терроистов.