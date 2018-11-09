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 В центре оккупированного Донецка прогремел взрыв, - "Новости Донбасса"

В центре Донецка прогремел взрыв. По предварительной версии, неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель" в здание по ул. Розы Люксембург, 54

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на ресурсы терроистов.

"В 18:30 в здание на ул. Роза Люксембург, 54 неизвестные выстрелили из огнемета "Шмель". В момент выстрела здание было пустое, жертв нет. Здание оцепила полиция. На месте преступления ведутся следственные действия", - говорится в сообщении.

Также о выстреле из гранатомета пишет сепаратистский сайт "DNR-live".

В тоже время местные жители сообщают в социальных сетях о звуках взрыва и срабатывания сигнализации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты стягивают в Донецк танки и артиллерию для обеспечения "свободного волеизъявления граждан "ДНР" на псевдовыборах, - пресс-центр ООС

Источник: https://censor.net.ua/n3096176
 
   
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Готовят новости для "Х#йлоТВ" про Укро-ДРГ накануне х#йловыбороф...)))
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Во житуха у мартышек! Набухался, из Шмеля шмальнул куда попало... весело.
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Пишут, что здание какого-то штаба разнесли... У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 9412
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аха!!там ведь штаб(какой то) на штабе (каком то)так что шмелём шмали куда угодно всё равно ведь не промахнёшся!! У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 1229 У центрі окупованого Донецька пролунав вибух, - "Новости Донбасса" - Цензор.НЕТ 8633
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на дыынерии выборы без гранатомёта - что водка без пива..
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Відбулося нагадування новому "смотрящему" про можливість імпічмента
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ центре оккупированного Донецка прогремел взрыв, - "Новости Донбасса"
 
 
 
 
 
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