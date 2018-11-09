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Все про:Черкасщина (545) отопительный сезон (186)

 В Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение. ВИДЕО

Около 80 тысяч жителей города Смела в Черкасской области замерзают без тепла – там до сих пор не включили отопление, даже в больницах, детских садах и школах.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на ТРК "Украина". 

Более того, чиновники даже не берутся прогнозировать, когда батареи станут теплыми. С 12 ноября в городе будет введено чрезвычайное положение, учебные заведения закроют на неопределенное время.

Такое положение создалось из-за многомилионных долгов бывшего поставщика газа, компании "Энергоинвест". Смеляне гпровели вече, на котором требовали от городской власти отчета – что она делает для начала отопительного сезона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман

Источник: https://censor.net.ua/n3096175
 
 
 Топ комментарии
 
Пинайте местную власть, которую сами же избрали. В Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 7866
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Мне вот просто любопытно. Какую еще кучу должен нагадить Порошенко и его свора,на голову народу, ЧТОБЫ народ понял, кто враг? Или терпилы, это уже неизлечимый диагноз?
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Покращення життя вже сьогодні
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Пинайте местную власть, которую сами же избрали. В Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение - Цензор.НЕТ 7866
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А власть переводит стрелки на Порошенка...
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ржака.. в Кривом Роге тоже до сих пор НЕ ВКЛЮЧИЛИ ОТОПЛЕНИЕ. Город на 650 тыс человек..
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и, кстати, чиновники (мэр - Вилкул-старший.. знакомая рожа) не могут спрогнозировать - когда включат отопление. При этом температура упадет до -7.. трубам хана.
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регулярно по работе бываю в Смеле.. там в городской власти, тупые баньдюганы из 90х и популисты, в стиле Сраакашавили (наобещать и с***ться)... население с выключенными мозгами, тупо любит популистов, и каждый год отгребает за это в виде анархии, безвластии, беспорядка, тупого воровства и девальвации государства и системного порядка.. ну и как все Совки, все свои проблемы перекладывает на центральную власть и Порошенко...
Проблема в том, что при Совке, в Смеле было построено несколько крупных оборонных заводов, и со всего Совка, в Смелу свозили ватанов с совецкой прошивкой в мозгах.. и сейчас это скудоумие дает свой стабильный результат и помутнение..
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Мне вот просто любопытно. Какую еще кучу должен нагадить Порошенко и его свора,на голову народу, ЧТОБЫ народ понял, кто враг? Или терпилы, это уже неизлечимый диагноз?
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Гройсман не обязан каждому обосравшемуся городскому голове жопу подтирать. У Смілі Черкаської області досі не включили опалення. З 12 листопада в місті вводять надзвичайний стан - Цензор.НЕТ 6273
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помогите разобраться, пожалуйста. я так понял, что за отопление отвечает Порошенко, а кто за текущие краны? Гройсман что-ли?..
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то есть это Гройсман с Порошенко избрали в Смиле мера и депитутов, которые тупо не работают?!.
твой коммент, это просто клинический образец мировоззрения совка, который не понятным образом оказался в 21 веке.. Тебе мозг жить не мешает?!. .Может давай избавимся от товего лишнего органа!
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ага в Киеве захотели неподьемную цену на газ а "виноват" мер Смелы...
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УПЦ МП это секта, а Онуфрий это черт на службе ФСБ Мацковского Патриархата..
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правильно. 2 градуса тепла! не мороза же...

плохая шутка. правда? ее даже смайлик не исправит.
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да это сарказм +2 это охрененные холода у нас
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Наше правительство, забывает о такой пакости как "саботаж"
Саботаж на государственном уровне, это когда организации принадлежащие олигархам и организации принадлежащие тем кто работает на олигархов, начинают создавать невыносимые условия для жизни своих клиентов путем поднятия тарифов. Целью саботажа против населения, является настроить население против действующей власти и смещение предвыборных интересов населения с действующих властей в сторону кандидатов от олигархов. Если олигархи и их прихлебатели думают что украинцы не просекли этого, они глубоко ошибаются.
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А тариф за квадратний метр більше 80грн. За двокімнатну квартиру 52 квадрата потрібно віддати більше 4000 грн. Подуріли.
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Олигархи делают все чтобы ты голосовал за их кандидата.
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Смела -там что власть,что население,стоят друг друга.
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деток жалко....
А взрослые этого городка терпил должны чаще вспоминать предвыборное - "Построил Рошен - построит и Украину!" Он богатый - воровать больше не будет"
Роттердам ++
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В Одессе тоже до сих пор не включили, но про Одессу никто не пишет.
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а в Харькове все нормально(тепло и дороги хорошие), потому что Гепа висит на кючке за губу на уголовных делах..
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Светлое шоколадное будущее гордо шагает по стране! Не вздумайте не заплатить по повышенным всего на 23,5% тарифам! Иначе всех ждет тоже самое и повышение на 60%!.............
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ха "80 тысяч" - пол Кривого Рога(население города 700.000) замерзает без отопления!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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