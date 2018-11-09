 В Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на ТРК "Украина".
Более того, чиновники даже не берутся прогнозировать, когда батареи станут теплыми. С 12 ноября в городе будет введено чрезвычайное положение, учебные заведения закроют на неопределенное время.
Такое положение создалось из-за многомилионных долгов бывшего поставщика газа, компании "Энергоинвест". Смеляне гпровели вече, на котором требовали от городской власти отчета – что она делает для начала отопительного сезона.
Проблема в том, что при Совке, в Смеле было построено несколько крупных оборонных заводов, и со всего Совка, в Смелу свозили ватанов с совецкой прошивкой в мозгах.. и сейчас это скудоумие дает свой стабильный результат и помутнение..
твой коммент, это просто клинический образец мировоззрения совка, который не понятным образом оказался в 21 веке.. Тебе мозг жить не мешает?!. .Может давай избавимся от товего лишнего органа!
плохая шутка. правда? ее даже смайлик не исправит.
Саботаж на государственном уровне, это когда организации принадлежащие олигархам и организации принадлежащие тем кто работает на олигархов, начинают создавать невыносимые условия для жизни своих клиентов путем поднятия тарифов. Целью саботажа против населения, является настроить население против действующей власти и смещение предвыборных интересов населения с действующих властей в сторону кандидатов от олигархов. Если олигархи и их прихлебатели думают что украинцы не просекли этого, они глубоко ошибаются.
А взрослые этого городка терпил должны чаще вспоминать предвыборное - "Построил Рошен - построит и Украину!" Он богатый - воровать больше не будет"
Роттердам ++