 В Смеле Черкасской области до сих пор не включили отопление. С 12 ноября в городе вводят чрезвычайное положение. ВИДЕО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сюжете на ТРК "Украина".

Более того, чиновники даже не берутся прогнозировать, когда батареи станут теплыми. С 12 ноября в городе будет введено чрезвычайное положение, учебные заведения закроют на неопределенное время.

Такое положение создалось из-за многомилионных долгов бывшего поставщика газа, компании "Энергоинвест". Смеляне гпровели вече, на котором требовали от городской власти отчета – что она делает для начала отопительного сезона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Отопительный сезон запущен в 95% городов Украины, - Гройсман