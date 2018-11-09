 Проголосовавшие на "выборах" на оккупированном Донбассе будут нести ответственность, - Тука

За участие в так называемых "выборах" на оккупированном Донбассе ответственность будут нести не только организаторы, но и те, кто примет в них участие. Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Министерства временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ. На уточняющий вопрос журналиста, грозит ли что-либо тем, кто проголосует, Тука ответил "в том числе да".

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Речь идет, в частности, о тех, кто зарегистрирован на подконтрольной Украины территории как вынужденный переселенец.

"Если человек числится в реестре вынужденных переселенцев, то какого черта и каким образом он оказался на оккупированной территории и еще и принимал участие в псевдовыборах", – сказал Тука.

Повлиять на процесс так называемых выборов МинТОТ не может, отметил Тука.

"Но все собирается, фиксируется и будет материалом для дальнейших уголовных производств", – добавил он.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

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Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".