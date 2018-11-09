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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Проголосовавшие на "выборах" на оккупированном Донбассе будут нести ответственность, - Тука

В первую очередь это касается тех, кто зарегистрирован на подконтрольной территории как переселенец.

За участие в так называемых "выборах" на оккупированном Донбассе ответственность будут нести не только организаторы, но и те, кто примет в них участие. Об этом в эфире "Громадського" заявил заместитель главы Министерства временно оккупированных территорий Георгий Тука, сообщает Цензор.НЕТ. На уточняющий вопрос журналиста, грозит ли что-либо тем, кто проголосует, Тука ответил "в том числе да".

Также на Цензор.НЕТ: ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан

Речь идет, в частности, о тех, кто зарегистрирован на подконтрольной Украины территории как вынужденный переселенец.

"Если человек числится в реестре вынужденных переселенцев, то какого черта и каким образом он оказался на оккупированной территории и еще и принимал участие в псевдовыборах", – сказал Тука.

Повлиять на процесс так называемых выборов МинТОТ не может, отметил Тука.

"Но все собирается, фиксируется и будет материалом для дальнейших уголовных производств", – добавил он.

Как сообщалось, боевики на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей назначили на 11 ноября так называемые внеочередные выборы.

В МИД Украины заявили, что намерения оккупационной администрации РФ провести "внеочередные выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса грубо нарушают обязательства России как стороны Минских договоренностей.

12 сентября спецпредставитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что осенние выборы на Донбассе, объявленные пророссийскими боевиками из самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР", нелегитимны и нарушают логику минского процесса. Он объяснил, что речь идет об оккупированных территориях, где отсутствуют базовые условия безопасности.

Читайте на Цензор.НЕТ: Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября

Восемь государства-членов ООН 30 октября обнародовали совместное заявление, в котором выступили с осуждением плана проведения на оккупированных РФ территориях восточной Украины так называемых "выборов" в "Л/ДНР".

31 октября постоянный представитель Франции в ООН Франсуа Делатр подчеркнул, что Германия и Франция решительно настроены поддержать суверенитет и территориальную целостность Украины, и призвал "сепаратистов и Россию прекратить подготовку к так называемым выборам".

Источник: https://censor.net.ua/n3096174
 
   
 Топ комментарии
 
Будут и дальше нести пенсии с Украины.
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закон как в странах Балтии о негражданах , пора принимать.
и всех проголосовавших после деоккупации приравнять к ним.
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Красиво сказано, его слова, так делу. Но пахнет, бла бла бла.
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хуже, заберут гречку из пакетов "Поможем"
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Журналисты получили эксклюзивное аудио разговора лидера партии "Самопоміч" и мэра Львова Андрея Садового с угрозами на адрес активистки, советницы городского головы Херсона Екатерины Гандзюк.
Соответствующие материалы обнародованы на сайте "Информатор" (чтобы послушать, доскрольте страницу до конца). Отмечается, что запись была направлена в Генеральную прокуратуру Украины, где подтвердили ее подлинность.
Так, Генпрокуратура установила, что голос на аудиофайле действительно принадлежит Андрею Садовому, а его слова можно расценить как оскорбления и угрозы.
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закон как в странах Балтии о негражданах , пора принимать.
и всех проголосовавших после деоккупации приравнять к ним.
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За Эндрю все равно прийдется отвечать.
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К стати об ответствинности-убийцы "Ендрю" уже понесли?? Тука обещал.
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только вот по прошествии почти 5ти лет войны и по опыту, они поняли, что бояться не чего!.... Проголосовавшие на "выборах" на оккупированном Донбассе будут нести ответственность, - Тука - Цензор.НЕТ 7964
доже тем кто признался в убийстве украинцев, защищающих свою страну, дают всего лишь 3 годика....
ваш блеф шит белыми нитками!...))
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"Вибори" в ордло можуть свідчити про бажання росії розкрутити ситуацію в бік, коли Україна змушена буде торгуватися за ці території. Поки в росії не зрозуміли, що тут вони в черговий раз програють, бо дали зайвий аргумент проти себе.
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Али, это как в жизни - чем больше нервничаешь, тем больше ошибок. недоросия, на полных парах в этом направлении.
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Дійсно. Після цих фейкових виборів в ордло росія відріже собі шлях до перемовин з Україною і буде мати наступні санкції. Правда і санкції поки недостатні.
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Вот вышел тУка с таким "интервью" и многие понимают, что в сложившихся обстоятельствах, это может означать, что выборы в ордло, рано или поздно могут признать, как и голосование даунбосят, в противно случае, зачем эти "страшные", но абсолютно невыполнимые угрозы.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПроголосовавшие на "выборах" на оккупированном Донбассе будут нести ответственность, - Тука
 
 
 
 
 
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