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 Повышение тарифов на тепло на 70% - это попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман

Чрезмерное повышение тарифов на тепло и воду на фоне повышения цены на газ - это мошенничество и попытка нажиться на людях.

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.

"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа - важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", -  сказал Гройсман.

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Премьер-министр повторил, что повышение цены на газ - ограничено и составляет 23%, а не 60%, как могло быть. Кроме того, тех, кому трудно оплатить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий. 

Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.

Источник: https://censor.net.ua/n3096172
 
 
 Топ комментарии
 
Турботливий ти наш, все за народ піклуєшся, де б ми були якби не воводя.
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А газ по 8,55 грн за куб(поки-що)--то благочинна акція,Трусєльман?
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Гнида винницкая пожалел людей! Чтоб ты сдох вместе со своей жалостью и тарифами! Кто обещал 1.5 года назад, что больше цены на тарифы не будут повышаться? Гнойсман винницкий, барыга порохатовская!..........
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Турботливий ти наш, все за народ піклуєшся, де б ми були якби не воводя.
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петеботы ,зрадофилы ваших бьют !!!
а ну все дружно встали на защиту панамо-пархатых !!!
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А газ по 8,55 грн за куб(поки-що)--то благочинна акція,Трусєльман?
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Кабинет министров Украины до конца 2019 года минимум два раза поднимет цены на газ.
Тариф поднимут в апреле и октябре.
Повышение цены на газ необходимо, чтобы поддерживать отношения Украины с Международным валютным фондом, который требовал поднять тарифы для населения до рыночного уровня. Чтобы выполнить положения новой программы МВФ stand-by, цель которой - помочь Украине деньгами в период выборов 2019 года, правительство будет вынуждено поднять тарифы еще минимум два раза - в апреле и в октябре. Если импортная цена газа не сильно изменятся до конца 2019, в 2020 году цены на газ в стране должны соответствовать рынку.
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это реформы от "пороха", добро пожаловать
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Служба - службой, а интерес - интересом
. Бюджет осилит крадущий

***а боится, а руки воруют
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Кто то,где то,что то. Может лучше обратно на базар торговать?
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На базаре винницком
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.(С)
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Гнида винницкая пожалел людей! Чтоб ты сдох вместе со своей жалостью и тарифами! Кто обещал 1.5 года назад, что больше цены на тарифы не будут повышаться? Гнойсман винницкий, барыга порохатовская!..........
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У нардепа Пресмана з Одеси є Майбах, Порше, Ренж Ровер і Бентлі. А ще квартира в Києві - прямо в декларації (http://bit.ly/2SWUI97 ). Та це не заважає йому отримувати по 20 тис з бюджету щомісяця на оренду. Повысить тарифы на тепло на 70% - попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман - Цензор.НЕТ 657
Інші мільйонери з компенсаціями - тут: http://bit.ly/2JUObb6
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Во рожу на фотке вытянули! Прям тот Гойсман ещё до того как от работы распух. Когда ещё за Януковича во время Майдана верещал
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Предлагаю этому зайти в каждый дом и рассказать про это.Там он лично получит оценку своей деятельности.
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Я думаю, что после посещения первого же дома, его миссия хождения по домам на этом и закончится, причём весьма незавидным образом.
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Пейсатий лиє крокодилячі сльози - навесні назад в Землю обітовану звалить...
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Гнося, за эти беспокойства о людях тебе скидка не выйдет, все одно подвесят Повысить тарифы на тепло на 70% - попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман - Цензор.НЕТ 3721
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Бастиан, не хулигань под прокси не по теме!
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Евросоюз сокращает помощь Украине из-за провала реформ - еврокомиссар.
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Ну, у некоторых они идут более, чем успешно
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По хорошему - им не только денех в помощь перекрыть нужно, а привлечь к уголовной ответственности. Ну или, хотя бы, как Чаушеску... Вывести с Мариной к казарменной стене и пусть искупит вину.
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Ссылку, а так это все твой пер№№ж Спам, знаешь, что это такое, правила форума читал?
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Бормонталь, а выделить, и правым кликом из контекста выбрать найти в гуголе старшой не позволяет? Правильный, шо капец...
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кацманавт, ты не оскорбляй мой ник и не умничай, я же не пишу КАЦманавт, и прикладывай факты к своему посту. Все остальное повторяю, бла бла бла! Насчет, правильности, все мы не без греха.
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потужни Реформы все идут и идут, проблемы "вирішуются и вирішуются"...
А карманы у украинцев все пустее и пустее...
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Так тыж, пiц (это мовою) и устроил этот кипиш (еврейское), который ты назвал " под шумок"! Вам просили передать, шо вы падлюка (С)
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как печально стало на Цензоре и нудно наверное скоро выборы
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Дайте ему больше полномочий, у него связаны руки
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Под шконкой полномочий хоть отбавляй, пусть там тренируется.
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А ещё я не могу понять, как оно посчитало. Если газ подорожал на 23% и у меня частный дом и я использую то же количество газа, что и до подорожания, то как же стоимость отопления у меня повысится лишь на 16%? Ну, не знаю. Может в котельных уголёк подбрасывают или электричеством воду для батарей многоквартирных домов греют? ХЗ...
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Речь в статье не идет о частном секторе, а о поставщиках централизованного отопления и горячей воды. Для них в себестоимости газ не является 100 процентной составляющей.
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Там ещё есть навар отопительной компании.
Вы бы посмотрели, какие машины стоят перед филиалами Облэнерго - внедорожники Лексусы, Лэнд-Крузеры, Рендж-Роверы и т.д. - дирекция может себе позволить всё!!! Бабок немерянно - несмотря на то, что половина жильцов не платит...
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Что майданные панове. Имеем уже европейские тарифы. Когда с половину выздыхает может быть увидим африканскую зарплату. Майдан рулит.....
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даже странно что тебе путриоты не лайкнули...)
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Тебе не понять, что патриоты совестью и патриотизмом не торгуют.....
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Задержанный на взятке полицейский оказался помощником Татьяны Черновол .
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Да, слышал такое, пока разбираловка, сейчас навоза будет столько, что поди разберись где правда, на это кстати и расчитано
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Типтих (не ЗППП) :
1. Хотел тарифы вот так:Підвищити тарифи на тепло на 70% - спроба під шумок нажитися на людях, - Гройсман - Цензор.НЕТ 95832.А оно обана ! облом :Підвищити тарифи на тепло на 70% - спроба під шумок нажитися на людях, - Гройсман - Цензор.НЕТ 5773.Да и йух с ним!, главное, чтобы костюмчик сидел! :
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ГЛАВНОЕ ВСЕХ ИХ НАЙТИ И НЕ ДАТЬ ИМ РАЗМНОЖИТЬСЯ !!!
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"Чрезмерное повышение цены"

Слово "чрезмерная цена", в гройсмановском понимании, это цена, которая сопоставима с премией кобЕлева, а это так - 23 процентика пока,,,, ещё останется кучА денеХ, чтобы выпить кофе по-венски, в каком нибудь уютном кафе..... на киевском ЖД вокзале, а потом сесть на 14 гиперлуп и прошвернуться по музеям Троещины.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПовышение тарифов на тепло на 70% - это попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман
 
 
 
 
 
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