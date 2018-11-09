 Повышение тарифов на тепло на 70% - это попытка под шумок нажиться на людях, - Гройсман

Об этом в эфире одного из общенациональных каналов сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал.
"Когда я слышу, что тарифы на тепло и воду могут вырасти на 70%, у меня вопрос: с какой стати это должно произойти? Люди должны понять, что вопрос цены газа - важен для формирования тарифов. Но мы посчитали: если газ подорожал на 23%, то тарифы на тепло должны повышаться не более чем на 16%. Если речь идет о 70%, значит кто-под шумок хочет сыграть и кратно повысить цены на тепло, а ответственность повесить на кого-то другого", - сказал Гройсман.
Премьер-министр повторил, что повышение цены на газ - ограничено и составляет 23%, а не 60%, как могло быть. Кроме того, тех, кому трудно оплатить реальную цену за газ и коммунальные услуги, защитит программа субсидий.
Напомним, Кабинет министров Украины с 1 ноября повысил цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров.
а ну все дружно встали на защиту панамо-пархатых !!!
а це "шумок"...
Тариф поднимут в апреле и октябре.
Повышение цены на газ необходимо, чтобы поддерживать отношения Украины с Международным валютным фондом, который требовал поднять тарифы для населения до рыночного уровня. Чтобы выполнить положения новой программы МВФ stand-by, цель которой - помочь Украине деньгами в период выборов 2019 года, правительство будет вынуждено поднять тарифы еще минимум два раза - в апреле и в октябре. Если импортная цена газа не сильно изменятся до конца 2019, в 2020 году цены на газ в стране должны соответствовать рынку.
. Бюджет осилит крадущий
***а боится, а руки воруют
Паренька приметили,
Обрезанье сделали,
Повели с собой.
Обучили грамоте,
Как считать на пальчиках
И в кабмин отправился
Парень молодой.
Дни работы жаркие,
На бои похожие,
В жизни парня сделали
Поворот крутой.
На работу главную,
На дела хреновые
Вышел в премьерчики
Парень молодой.(С)
Інші мільйонери з компенсаціями - тут: http://bit.ly/2JUObb6
А карманы у украинцев все пустее и пустее...
Вы бы посмотрели, какие машины стоят перед филиалами Облэнерго - внедорожники Лексусы, Лэнд-Крузеры, Рендж-Роверы и т.д. - дирекция может себе позволить всё!!! Бабок немерянно - несмотря на то, что половина жильцов не платит...
1. Хотел тарифы вот так:2.А оно обана ! облом :3.Да и йух с ним!, главное, чтобы костюмчик сидел! :
Слово "чрезмерная цена", в гройсмановском понимании, это цена, которая сопоставима с премией кобЕлева, а это так - 23 процентика пока,,,, ещё останется кучА денеХ, чтобы выпить кофе по-венски, в каком нибудь уютном кафе..... на киевском ЖД вокзале, а потом сесть на 14 гиперлуп и прошвернуться по музеям Троещины.