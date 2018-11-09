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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
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 Украинская диаспора призывает Канаду вслед за США усилить антироссийские санкции

Канадские украинцы считают несправедливым, что официальная Оттава уже 2 года не вводила новых санкций против РФ.

Украинская громада Канады просит официальную Оттаву последовать примеру США и расширить санкции против России. Об этом заявил исполнительный директор Конгресса украинцев Канады Игорь Михальчишин, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"КУК призывает Канаду неотложно повторить санкции, наложенные США на Россию с ноября 2016 года и по сей день. Ответ свободного мира на длительную агрессию России должен быть прочным и скоординированным", – сказал Михальчишин.

Читайте на Цензор.НЕТ: Всем, кто причастен к преступной оккупации Крыма и гибридной агрессии на Донбассе, не избежать ответственности, - Порошенко о новых санкциях США

Он подчеркнул, что Канада уже два года не увеличивала перечень санкций против России за незаконную оккупацию Крыма и вторжение в Восточную Украину.

"Конгресс все больше обеспокоен тем, что Канада продолжает отставать от американских союзников в масштабе санкций, введенных против российского режима", – подчеркнул исполнительный директор КУКа.

Накануне, 8 ноября Минфин США официально объявил о введении новых ограничений против России на выполнение Акта противодействия противникам Америки через санкции. В частности, в списке обозначены три физических лица и девять предприятий, связанных с действиями РФ относительно незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096171
 
   
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Правильно.
А то колотилися з Штатами через ту АЛЕНУ / НАФТУ, Христя навіть візит в Україну скасувала.

Давайте, ворушіться. Трюдо, не все ж язиком молоти.
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Тільки санкціями можна зупинити русофашистів , які будоражать весь цивілізований світ своєю гібридною війною і терором !
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Та шо вы гаварите? Я думаю, почему это США уже давно ввели санкции против Медведчука, а в Украине их до сих пор нет?
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Правду кажете...Переодягнуті у вишиванки ригонали винні Мертвечуку ще з часів Кучми,тому неосмілюються даже подивитися на нього косо.
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Чернігівська Десна запустила цікавий флешмоб, присвячений дню української мови. Ініціативу підтримали Арсенал-Київ та Олімпік.
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Пошли сказки про диаспору.
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