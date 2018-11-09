EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Экономика, За рубежом
  3211  20
Материалы по теме:
Все про:Газпром (2833) Нафтогаз (2579) Северный поток (356)

 Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому

Суд в Швейцарии принял решение запретить компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG проводить выплаты российской компании "Газпром".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Газете ру сообщили в "Газпроме".

Решение в отношении компаний, которые занимаются газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", принято в качестве обеспечения иска компании "Нафтогаз Україна".

Все выплаты Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG направляются приставам Швейцарии.

По данным "Газпрома", "Нафтогаз" также пытался арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но эти попытки "пока были безуспешны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Нафтогаз" сорвал программу заимствований "Газпрома" в иностранных банках, - Reuters

Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

Также читайте: "Газпром" надеется, что в новом разбирательстве Стокгольмский арбитраж исправит дисбаланс интересов с "Нафтогазом", - Миллер

Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.

Источник: https://censor.net.ua/n3096170
 
   
 Топ комментарии
 
Про те що в Швейцарії будуть арештовуватись дивіденди на користь кремльгаза з прибутків, які, як собі фантазують в Нафтогазі, СП-2 згенерує отримуючи від Газпрома плату за транзит.
 показать весь комментарий
 
УПС! Нежданчик який вийшов...А кацапи та їх холуї щось там кричали " А нас - РАТЬ!"😁😁😁
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Газпром вроде наоборот вкладывает огромные деньги в СП-2. Какие выплаты? О чём это?
 показать весь комментарий
 
Про те що в Швейцарії будуть арештовуватись дивіденди на користь кремльгаза з прибутків, які, як собі фантазують в Нафтогазі, СП-2 згенерує отримуючи від Газпрома плату за транзит.
 показать весь комментарий
 
 
за транзит чи точніше транспортування газу цим газогоном
 показать весь комментарий
 
 
Не уявляю, як міг так непомітно підкрастися такий великий пісець...
 показать весь комментарий
 
Боюсь договорятся. Особенно в цуге. Швейцарики очень не надежны
 показать весь комментарий
 
 
УПС! Нежданчик який вийшов...А кацапи та їх холуї щось там кричали " А нас - РАТЬ!"😁😁😁
 показать весь комментарий
 
 
Теперь понятно, почему руб сегодня так обвалился нежданно-негаданно
 показать весь комментарий
 
СП-2 представь как цену Германия установит, что то подсказывает, что поидёт на перегонки с Китаем - кто меньше. Совок прокладывал трубопроводы в итоге накрылся ТРУБОЙ,
россия тоже усилено занялась ТРУБНЫМ ДЕЛОМ
 показать весь комментарий
 
 
а где сила сябири? всё заглохло после того как китайси сказали :стройте за свои деньги а цену мы установим уже в поднебесной!
 показать весь комментарий
 
 
"Газпром" построил 95,5% газопровода "Сила Сибири" и 95% морской части газопровода "Турецкий поток".
В российского концерна отмечается, что на участке газопровода "Сила Сибири" от Якутии до российско-китайской границы сварено и уложено 2064 км труб.Как отмечается, также проводятся работы по строительству ключевых объектов первого пускового комплекса Амурского газоперерабатывающего завода - важного элемента технологической цепочки поставок газа по "Силе Сибири".По обеим ниткам "Турецкого потока" уложено 1775 км труб, что составляет 95% от общей протяженности морского участка газопровода. Завершено сооружение объектов берегового примыкания в России в районе г. Анапы. В Турции вблизи поселка Кыйыкей продолжается строительство приемного терминала. Ввод в эксплуатацию газопровода планируется до конца 2019 г.
 показать весь комментарий
 
что то газпром воообше замолк о том - будет платить нафтогазу или нет, вообше то не только газпром а все промацковские шавки замёлкли об этом (скорее всего хочет заплатить и не рекламироватся -что обос р алис)
 показать весь комментарий
 
Федя, не сыпь им соль на раны - у них траур по РПЦ и цены на нефть посыпались
 показать весь комментарий
 
Жалко что нет такой гифки, где чебурашка говорит - "Мы строили строили и наконец построили бля..."
 показать весь комментарий
 
Цензор.НЕТНовостиЭкономикаШвейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому
 
 
 
 
 
 вверх