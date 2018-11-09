 Швейцарский суд запретил компаниям Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты Газпрому

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Газете ру сообщили в "Газпроме".

Решение в отношении компаний, которые занимаются газопроводами "Северный поток" и "Северный поток – 2", принято в качестве обеспечения иска компании "Нафтогаз Україна".

Все выплаты Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG направляются приставам Швейцарии.

По данным "Газпрома", "Нафтогаз" также пытался арестовать акции Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG, но эти попытки "пока были безуспешны".

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Напомним, Стокгольмский арбитраж обязал "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины"$4,63 млрд за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. Таким образом, по результатам двух арбитражных споров между компаниями на поставку и транзит газа "Газпром" должен доплатить НАК $2,56 млрд.

В свою очередь, "Газпром" подтвердил, что должен выплатить НАК "Нафтогаз Украина" $2,56 миллиарда по решению арбитража в Стокгольме.

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Вместе с тем, "Газпром" отказался начать в марте газ поставки газа для НАК "Нафтогаз Украины" и вернул внесенную предоплату, настаивая на необходимости подписания дополнительного соглашения к действующему контракту на 2009-2019 годы.

В то же время "Укртрансгаз" заявил, что "Газпром" с начала года не выполняет технические условия, подавая газ к украинской границе с заниженным по отношению к контрактному давлением.

"Газпром" после проигрыша в Стокгольмском арбитраже по иску "Нафтогаза" заявил о начале процедуры расторжения контрактов с украинской компанией на поставку и транзит газа.