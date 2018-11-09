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 Экономика, Общество
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Все про:ЕБРР (203) кредит (2094) Укрзализныця (1482) вагоны (79)

 "Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн

На эти деньги реформируют систему управления компанией и закупят 6500 грузовых полувагонов.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) и государственная акционерная компания "Укрзализныця" подписали соглашение о предоставлении кредита в размере $150 млн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой пресс-службу ЕБРР.

На эти деньги планируется закупить 6500 грузовых полувагонов. Запупка будет происходить по результатам открытого международного тендера. Этот тендер уже объявлен, а первые поставки ожидаются до конца года.

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"Эта инвестиционная программа должна обеспечить поддержание объемов перевозки "УЗ", значительное повышение эффективности деятельности предприятия, а также сокращение выбросов парниковых газов. Новый подвижной состав обеспечит сокращение выбросов углекислого газа в объеме до 80 тыс. тонн в год", – говорится в сообщении.

Это финансирование будет сочетаться с реформой корпоративного управления в "УЗ" и ее дочерних предприятиях.

"Будут разработаны и реализованы План корпоративного управления и План антикоррупционных действий, предусматривающие такие меры, как назначение независимых директоров, бизнес-планирование, создание комитета по аудиту и функции внутреннего аудита, а также антикоррупционные мероприятия, после внедрения которых "УЗ" станет образцом для других государственных предприятий в Украине", – отмечается в релизе.

Также на Цензор.НЕТ: "Укрзализныця" рассказала о новом стиле пассажирских вагонов и их модернизации. ФОТО

Согласно сообщению, ЕБРР также поможет "Укрзализныце" в сертификации и улучшении процессов закупок и внедрении информационной системы энергоменеджмента, что позволит повысить общую эффективность деятельности компании.

ЕБРР является самым крупным международным финансовым инвестором в Украине. С начала деятельности в стране в 1993 году Банк взял на себя совокупные обязательства по предоставлению почти 12,1 млрд евро в рамках около 400 проектов.

Источник: https://censor.net.ua/n3096169
 
   
 Топ комментарии
 
кто видел, тот агент кремля
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Пойдет на зарплаты и премии руководителям-рехформаторам по-новому.
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и яхт с виллами.. где-то в Монако добавится
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Полувагони для гудка, ротердам+ возити.
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Вагоны наверняка закупят у "Уралвагонзавода"
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тут едва на премии хватит. а вагоны кацапские и так катаются в полный рост
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Пойдет на зарплаты и премии руководителям-рехформаторам по-новому.
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Андрій Дзиндзя
12 хв.
Дратує саме брехня та небажання відповідати за свої вчинки. Лещенко спричинив ДТП та відправив двох людей у лікарню! Його помічниця Марина Бадріна потрапила у лікарню, бо не пристебнула ремінь безпеки та вела пряму трансляцію у Інстаграм, тому цей придурок не бачив у дзеркало наганяюче його авто. Уявіть на секунду, як попав би водій тієі вантажівки, якщо б не з'явилося відео ДТП! А порівнювати цього покидька з Черноволом, як це встигли зробити деякі прихильники, це взагалі за межею розуміння... #Лещенкобреше
"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн - Цензор.НЕТ 7886
"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн - Цензор.НЕТ 7114
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Интересно,в ЕБРР видели фотку с площадкой, заставленной нулёвыми крузаками 200 , прикупленными для нужд укрзализныци?
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ну теперь хватит пару-тройку раз выплатить ЗП менеджменту
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"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн :"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн - Цензор.НЕТ 4664
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Гройсману уже известны зарплаты у руководства УЗ?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономика"Укрзализныця" получила от ЕБРР кредит в $150 млн
 
 
 
 
 
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