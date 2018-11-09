 Последнее заседание Совбеза ООН свидетельствует о растущей международной изоляции России, - Ельченко

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последнее заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое состоялось в конце октября, в очередной раз подтвердило изоляцию России, а также единодушную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны международного сообщества", - отметил украинский дипломат, выступая перед студенческим и преподавательским составом Гарвардского университета.

Он также акцентировал, что Совет Безопасности ООН в очередной раз призвала режим в Кремле вывести российские войска и тяжелые вооружения из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС

Однако, по словам главы Миссии Украины при ООН, Россия продолжает загонять себя в большую изоляцию, игнорируя призывы международного сообщества. "В то время, как Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом мирного урегулирования на востоке Украины, Москва не демонстрирует готовность брать конструктивное участие в прекращении вооруженного конфликта в Украине", - подчеркнул Ельченко.

Более того, продолжил он, в Кремле разрабатывают планы закрепления оккупационной власти в Донбассе. "Намерение российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины провести так называемые досрочные выборы в это воскресенье на самом деле нацелены на то, чтобы поставить лидеров вооруженных банд на руководящие места в незаконных представительных органах", - заявил дипломат.

Читайте также: Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии

Напомним, Россия намерена провести 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса так называемые досрочные выборы местных руководителей.