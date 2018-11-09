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 Политика Украины
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 Последнее заседание Совбеза ООН свидетельствует о растущей международной изоляции России, - Ельченко

Международное сообщество демонстрирует позицию все более глубокой изоляции России на фоне ее агрессии против Украины и цивилизованного мира в целом.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Последнее заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Украине, которое состоялось в конце октября, в очередной раз подтвердило изоляцию России, а также единодушную поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины со стороны международного сообщества", - отметил украинский дипломат, выступая перед студенческим и преподавательским составом Гарвардского университета.

Он также акцентировал, что Совет Безопасности ООН в очередной раз призвала режим в Кремле вывести российские войска и тяжелые вооружения из Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Выборы" на Донбассе будут еще одним вопиющим нарушением международного права и Минских договоренностей и будут рассматриваться как недействительные, - ЕС

Однако, по словам главы Миссии Украины при ООН, Россия продолжает загонять себя в большую изоляцию, игнорируя призывы международного сообщества. "В то время, как Минские соглашения остаются единственным согласованным механизмом мирного урегулирования на востоке Украины, Москва не демонстрирует готовность брать конструктивное участие в прекращении вооруженного конфликта в Украине", - подчеркнул Ельченко.

Более того, продолжил он, в Кремле разрабатывают планы закрепления оккупационной власти в Донбассе. "Намерение российской оккупационной администрации на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей Украины провести так называемые досрочные выборы в это воскресенье на самом деле нацелены на то, чтобы поставить лидеров вооруженных банд на руководящие места в незаконных представительных органах", - заявил дипломат.

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Напомним, Россия намерена провести 11 ноября на оккупированных территориях Донбасса так называемые досрочные выборы местных руководителей. 

Источник: https://censor.net.ua/n3096168
 
 
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Коли вже черговий кацаб там здохне.
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Заспокійлива новина вам на ніч:
Вместо "Газпрома" выплаты от компаний, занимающихся газопроводами "Северный поток" и "Северный поток - 2", идут швейцарским приставам, отметили в "Газпроме". Это стало следствием выигранного в Стокгольмском арбитраже иска компании "Нафтогаз Україна"
https://gordonua.com/news/money/gazprom-soobshchil-chto-ne-mozhet-poluchat-vyplaty-nord-stream-ag-i-nord-stream-2-ag-iz-za-iska-naftogaza-492702.html
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кто знает, по чём уже квадратный метр в Крыму, нее, не сколько обшлось аренда рашке, ну а чтоб просто купить.
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Не ну понятно, такая изодяция , что в Белый Дом приглашают и на свадьбу тоже. Тупорылые починенные дебильного министра. Жаль нет Сергеева.......Он хотя бы адекватный.....
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Чому Єльченко посилається на Радбез ООН, який не прийняв жодної резолюції стосовно війни України і росії?
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Откройте Устав ООН. Нет там такого государства, как РФ. И не было отродясь, в отличие от Украины, члена ООН с 25 апреля 1945 года. РФ не только в Совбезе ООН, а и просто в ООН находится незаконно!
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кгбешную бригаду давно надо изолировать, они не умеют жить в цивилизации
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рашка-постоянный член высшего органа ООН.С правом вето.Никто,очевидно,не собирается её сейчас оттуда выгонять.А ведь как страну агрессора могли бы,даже лига наций выгнала совок за агрессию против Финляндии.Это значит, что никакие неприятности с этой стороны ей не грозят.Все эти заседания с "призывами"-очевидная туфта.Вся надежда на отдельные страны.Да что там на страныНа страну.США.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПоследнее заседание Совбеза ООН свидетельствует о растущей международной изоляции России, - Ельченко
 
 
 
 
 
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