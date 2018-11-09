 Польские радикалы готовят в Варшаве провокации под видом украинских националистов, - посольство Украины

Об этом сообщило на своей странице в Фейсбук посольство Украины в Польше, информирует Цензор.НЕТ.

"По имеющейся оперативной информации, 11 ноября некоторые представители польского радикального сообщества намерены устроить провокации, в том числе под видом так называемых украинских националистов", - говорится в сообщении.

Посольство советует гражданам Украины, жителям и гостям столицы Польши в этот день проявлять особую бдительность и осторожность - прежде всего во время пребывания в центре города и вблизи Национального стадиона.

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В посольстве также призвали поляков не поддаваться на провокации, которые могут преследовать цель "сознательного разжигания ненависти к украинцам".

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