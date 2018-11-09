 МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона

МИД РФ заявил Австрии протест в связи с заявлениями о задержании бывшего австрийского военного за шпионаж в пользу России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посол Австрии Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России.

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем", – заявили в министерстве.

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Российские дипломаты считают, что "предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой, – сказано в сообщении.

Сегодня стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро.

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После известия о задержании российского шпиона министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию. Ранее эта министр прославилась тем, что пригласила на свою свадьбу Путина и станцевала с ним.