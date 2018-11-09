EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 За рубежом
  922  19
Все про:Австрия (394) МИД РФ (1176) шпионаж (731)

 МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона

Посла Австрии вызвали на ковер и сказали, что все надо было решить "через налаженные каналы диалога".

МИД РФ заявил Австрии протест в связи с заявлениями о задержании бывшего австрийского военного за шпионаж в пользу России, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Посол Австрии Йоханнес Айгнер был вызван в МИД России.

"Вызывает недоумение, почему наши австрийские партнеры предпочли не обсуждать с нами имеющиеся у них подозрения через налаженные каналы диалога, а прибегли к ставшему, к сожалению, для многих западных стран привычным методу – сенсационному вбросу информации в СМИ и публичному требованию от нас объяснений. Такой подход мы не приемлем", – заявили в министерстве.

Смотрите на Цензор.НЕТ: Военная контрразведка СБУ разоблачила случаи вербовки жен украинских офицеров представителями ФСБ РФ. ВИДЕО

Российские дипломаты считают, что "предпринятые Веной шаги, основанные на подозрениях без каких-либо доказательств, уже привели к осложнению наших отношений, которые до последнего времени отличались позитивной динамикой, – сказано в сообщении.

Сегодня стало известно, что в Австрии задержали экс-полковника Вооруженных сил страны по подозрению в работе на российскую разведку с конца 1990 годов. По данным следствия, 70-летний австрийский полковник в отставке передавал российской военной разведке сведения о миграционном кризисе, австрийской военной авиации и артиллерийских системах, а также детальную информацию о многих австрийских высокопоставленных военных. За свои услуги он получил около 300 тысяч евро.

Также на Цензор.НЕТ: В Швейцарии разрешили уголовное преследование двух подозреваемых в шпионаже на Россию

После известия о задержании российского шпиона министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль отменила запланированный на 2-3 декабря визит в Россию. Ранее эта министр прославилась тем, что пригласила на свою свадьбу Путина и станцевала с ним.

Источник: https://censor.net.ua/n3096165
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Во, мля! МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 8557 Апять с хуйлом нє пАсАвЄтАвались и пАймали... МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 4514
 показать весь комментарий
 
 
пойманный за руку карманник заявил что это все ПРОВОКАЦИЯ в отношении его!!!
Русофобы!!! Цуко!!!
 показать весь комментарий
 
 
Первый на выход а там таких тьма тараканья... МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 2689
 показать весь комментарий
 
 
Самое интересное тут, что расследование провели не спецслужбы, а журналисты одной газеты.
 показать весь комментарий
 
 
Трохи не так, отримали інформацію від дружньої розвідки, мабуть ФСБ вломило ГРУ.
 показать весь комментарий
 
 
Прям как в Украине - журналисты каждый день что то расследут . по всем тв каналам с доказательствами показывают , но ни мусора ни прокуроры , ни судьи ничего не видят .
 показать весь комментарий
 
 
Ну да, Австрия же и Украина так похожи! Прямо как близнецы.
 показать весь комментарий
 
Лучше бы эти австрийцы в августе подполковника поймали..
 показать весь комментарий
 
не поймали...а ПОДОРВАЛИ!!!
Ботокс на право...жопа на лево)))
 показать весь комментарий
 
Olga Kolesnik3 год
Сьогодні мало відбутися чергове судове засідання по справі одеських подій 2-го травня . Капітан какао, він же Долженков, був доставлений конвоєм до суду. На жаль ще одного фігуранта з технічних причин не було доставлено. Суд перенесено на 21-ше листопада на 14-у годину. Ми все одно прийдемо й зробимо все від нас залежне, щоб ці падлюки-вбивці довгий час провели за ґратами. Дякуємо всім небайдужим, що попри зайнятість роботою чи навчанням, знаходять час для таких важливих справ! Слава Україні!!!
МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 3039
МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 4282
 показать весь комментарий
 
 
я не понял,а чего конюшня возмущается,что австрияки арестовали собственного военного? МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 3251им то какое дело?
 показать весь комментарий
 
 
Возмущены тем что поймали,не тем что сами завербовали,а именно тем что поймали..........окуеть можно нет,предела наглости кацапсин.
 показать весь комментарий
 
 
Может он давно уже был под колпаком и через него толкали дезу..... МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 4642
 показать весь комментарий
 
Это вроде-"мы у вас в доме насрали,но вы ни кому не рассказывайте,а если это вас беспокоит-то давайте об этом поговорим без свидетелей"
 показать весь комментарий
 
МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского покемона (шпиона)МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 3732МИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона - Цензор.НЕТ 8697
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМИД России возмущен тем, что в Австрии поймали российского шпиона
 
 
 
 
 
 вверх