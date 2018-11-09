 Россия устроила "выборы" на оккупированном Донбассе, чтобы повторить сценарий Приднестровья, - Тука

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського ТВ" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем. И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - рассказал Тука.
Он добавил, что благодаря псевдовыборы Москва пытается легитимизировать главарей самопровозглашенных республик. "Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко, как Плотницкий. Нужно было их заменять", - отметил Тука.
золотой теленок рулит...)
Пенсии, халявное электричество, торговля и тд и тп...
Вот пишет патриот с оккупированного Донбасса...
Александр Чернов @Utilizator_ 53 мин.53 минуты назад
В #ДНР #ЛНР сегодня - к сожалению НЕТ МАСШТАБНЫХ, не говоря уже о критических ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ! Все СМИ и блогеры #Украина, кто утверждает обратное: - либо "застрявшие в 2014-2015" информ-глупцы! - либо ботва антиукраинских сил!
Я обычно таким баранам предлагаю прокричать 100 раз халва, халва - что бы им во рту сладко стало...
И да, никто ничего не вернет, если бороться только лозунгами...