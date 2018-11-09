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 Россия устроила "выборы" на оккупированном Донбассе, чтобы повторить сценарий Приднестровья, - Тука

Россия организовала незаконные выборы на оккупированных территория Донецкой и Луганской областей с целью легитимизации главарей самопровозглашенных республик. Таким образом, РФ пытается подтолкнуть украинскую власть к прямым переговорам с ними, как это было на оккупированной территории Молдовы - Приднестровье.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Громадського ТВ" заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

"Это очередная угроза, срежиссированная Кремлем. Она заключается в следующем: обратите внимание, как в последние полгода активизировались прокремлевские силы. Которые сегодня, кстати, продемонстрировали свое объединение, первый шаг сделали Бойко с Рабиновичем. И внедряют в общество тезис о необходимости так называемых прямых переговоров. Это тот самый сценарий, который в свое время был успешно реализован Москвой в Молдове, когда заставили фактически начать прямые переговоры с Тирасполем. Результат мы все видели", - рассказал Тука.

Он добавил, что благодаря псевдовыборы Москва пытается легитимизировать главарей самопровозглашенных республик. "Не только в Украине, но и в ЕС ни один человек никогда бы не сел за стол переговоров с такими личностями, как Захарченко, как Плотницкий. Нужно было их заменять", - отметил Тука.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3096164
 
 
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все всё знают, а поделать ничего не могут...
золотой теленок рулит...)
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ну,выборы они и в 2014 проводили...сильно оно им помогло?
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а Украина делает все, что бы житье оккупантов и оккупированных территорий было комфортно...
Пенсии, халявное электричество, торговля и тд и тп...
Вот пишет патриот с оккупированного Донбасса...

Россия устроила "выборы" на оккупированном Донбассе, чтобы повторить сценарий Приднестровья, - Тука - Цензор.НЕТ 551 Александр Чернов‏ @Utilizator_ 53 мин.53 минуты назад
В #ДНР #ЛНР сегодня - к сожалению НЕТ МАСШТАБНЫХ, не говоря уже о критических ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ! Все СМИ и блогеры #Украина, кто утверждает обратное: - либо "застрявшие в 2014-2015" информ-глупцы! - либо ботва антиукраинских сил!
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А вы откуда, весь мир на ушах, Парубий, Грося, Петро - каждый день об этом говорят, а вы не в курсе?
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А чем вообще этот Тка занимвается , ну кроме того что по телевизору любит по всем каналам лазить выступать?
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партия сказала лазить - он и лазит....
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Тем же чем и остальные чиновники-политики, то есть - полным звиzдежём!
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По факту срым и часть даунбасса это параша.И как бы соя не дула губки и не грозилась нихера назад они их не вернут.Петя обычный банкрот с грузом невыполненых обещаний аля 2014 года.А стука его шестера.
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kostjaua5 - сейчас вылезет какой нибудь порохобот и крикнет - "Крым это Украина!"

Я обычно таким баранам предлагаю прокричать 100 раз халва, халва - что бы им во рту сладко стало...
И да, никто ничего не вернет, если бороться только лозунгами...
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