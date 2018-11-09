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Все про:кандидат (869) Варченко Ольга (15) ГБР (171)

 Среди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни людей совершивших госизмену, ни преступников, - Варченко

По словам первого замглавы ведомства, об этом свидетельствуют результаты полиграфа и спецпроверок.

Среди 27 кандидатов на руководящие должности в Государственном бюро расследований нет ни сепаратистов, ни людей, совершивших госизмену, ни преступников. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила первый заместитель главы бюро Ольга Варченко.

"Фактов сепаратизма или госизмены не выявлено ни по одному из этих 27 кандидатов, как и реакции на взятки. Остальные моменты выясняли во время проведения спецпроверки в том числе", – сказала она.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

На просьбу журналистки прокомментировать озвученную главой ГБР Романом Трубой информацию о том, что среди претендентов на эти должности есть фигуранты уголовных дел Варченко ответила, что преступников среди них нет.

"Такого понятия "фигуранты" нет в уголовном процессе нет. Есть свидетели, потерпевшие, подозреваемые, обвиняемые. Остальное – это творческие фантазии. Правоохранители не оперируют такими понятиями. Если бы эти люди были подозреваемыми или обвиняемыми в преступлениях, они бы не прошли спецпроверку", – заявила Варченко.

Также на Цензор.НЕТ: НАПК начало полную проверку е-декларации, поданной директором ГБР Трубой

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Госбюро расследований объявили конкурсы на 103 должности

Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3096162
 
 
 Топ комментарии
 
Вони не бандити, а благородні пірати...
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Расслабтесь...
Зама контрразведчика и Насирова - подданого её величества тоже проверяли для допуска к гостайне.
Результат мы знаем.
Доверия к их "проверке" = 0.
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Я представляю такую картину. Мы набрали одних сепаров, агентов ФСБ, и предателей. Вот работа, ни хрена не делает, а уже в отпуске. с многосоттысячной зарплатой. Да, дорого стоят стране еврейские игры в борьбу с коррупцией.....
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хуже другое:
https://www.youtube.com/watch?v=fJGNn5mWNoM

Кремль придумал способ как закрыть Ютуб! #SaveYourInternet

В кратце: кремль, через партнеров в Германии протаскивает закон в Европарламенте, который запрещает в Ютубе и Интернете ВСЁ: от любых (чужих) картинок до мелодий. Более того, под запрет попадают и все мелкие и средние блоггеры, а например, РашаТудей становится официальным рускоязычным каналом, уполномоченным представлять новости в Ютубе (т.е. фактически превращая ютуб в банальный ЗомбовизорТВ)
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Леонид Богданов - вот еще про это...

По ходу серьезно все..., и Кремль не причем - артистов, певцов , сценаристов злая воля и жадность...
https://youtu.be/PtmMtLM7dT0
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Расслабтесь...
Зама контрразведчика и Насирова - подданого её величества тоже проверяли для допуска к гостайне.
Результат мы знаем.
Доверия к их "проверке" = 0.
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Ну ещё бы они там были Лучше бы они на положительные качества людей смотрели, а то выбирают лучших из худших.
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прежде жила, мол, «при своих родителях», а душка-офицер сманил «от родителев», увёз в Петербург и «оказался изменщиком», то есть бросил. Среди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни государственных изменщиков, ни преступников, - Варченко - Цензор.НЕТ 8120
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Так цензор цитирует эту даму. Прямая речь. Неграмотная она, а не редакторы.
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Изменник - это изменивший (паст перфект), а изменщик - изменяющий
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Что то я не наблюдал у мародеров благородство.....
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Я представляю такую картину. Мы набрали одних сепаров, агентов ФСБ, и предателей. Вот работа, ни хрена не делает, а уже в отпуске. с многосоттысячной зарплатой. Да, дорого стоят стране еврейские игры в борьбу с коррупцией.....
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Полиграф де кому в одне місце, а перевірки теж туди, сбу запроданцями кишить.
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Жинка оболганного зловредной студенткой морально устойчивого прекрасного семьянина из НКВД? Среди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни государственных изменщиков, ни преступников, - Варченко - Цензор.НЕТ 6168
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https://censor.net.ua/photo_news/463045/naznachennye_v_rukovodstvo_gbr_truba_i_varchenko_pokazali_odni_iz_hudshih_rezultatov_na_promejutochnom
Варченко и Труба имели худшие результаты на отборе.
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А прелюбодеев нет? Ну или там любителей молодых студенток? Что? Тоже нет?! Так тогда это не ГБР. Это монастырь. (Хотя, в монастырях такое творится, такое...аж небу жарко).
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Это мы уже проходили...Санта Барбара отдыхает...
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Всё тайное становится со временем явным.
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Кто знает , может она и хороший специалист. Но муж у нее - котяра. А КТОТО эту тему пронюхал
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А сколько среди них коррупционеров? Родственников, сожителей и кумовьев представителей власти (в т.ч. ты сама)? Воров, лжецов, вымогателей? Это какое-то полное дно, а не спецпроверки.
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ТА ВЫ ШО!!!! Серед 27 кандидатів на керівні посади в ДБР немає ні сепаратистів, ні державних зрадників, ні злочинців, - Варченко - Цензор.НЕТ 5989
А должны были быть? Серед 27 кандидатів на керівні посади в ДБР немає ні сепаратистів, ні державних зрадників, ні злочинців, - Варченко - Цензор.НЕТ 4942
По чьей квоте? Серед 27 кандидатів на керівні посади в ДБР немає ні сепаратистів, ні державних зрадників, ні злочинців, - Варченко - Цензор.НЕТ 8024
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Среди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни государственных изменщиков, ни преступников :
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Вот будет обосратушки если повторный тест найдет сепаров или коррупционеров... ой пардон!! Онаж про коррупционеров ниче не говорила?!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСреди 27 кандидатов на руководящие должности в ГБР нет ни сепаратистов, ни людей совершивших госизмену, ни преступников, - Варченко
 
 
 
 
 
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