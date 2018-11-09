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 Директор ГБР Труба прервал отпуск и досрочно вышел на работу из-за ситуации в ведомстве, - Варченко

В ближайшее время будет озвучена его официальная позиция относительно повторного прохождения полиграфа 27 претендентами на руководящие должности в бюро.

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прервал отпуск и уже сегодня утром был на работе. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замглавы ведомства Ольга Варченко.

По ее словам, выйдя на работу, Труба уже обсудил с подчиненными ситуацию, которая сложилась вокруг 27 кандидатов на ключевые должности в бюро.

"Директор сегодня утром вышел на работу. Состоялось совещание, решение еще не принято", – сказала Варченко.

Полный текст интервью с Варченко читайте здесь.

Позднее сотрудник пресс-службы ГБР Максим Билоусенко заявил "Укринформу", что сейчас готовится официальная позиция директора бюро относительно повторного прохождения полиграфа 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ГБР.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

Также на Цензор.НЕТ: Проходя люстрацию, Труба "забыл" указать, что во время Евромайдана предъявлял подозрение общественному активисту Шевциву, - Грановский. ДОКУМЕНТ

Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Источник: https://censor.net.ua/n3096161
 
 
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кароче, тема с популяризацие Холодницкого и Сытника не выгорела, и Госдеп решил делать ставку на Трубу...
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Якщо госдеп щось конкретно вирішить, то буде саме так. Якщо не віриш спитай в сисисир
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ГБР еще толком и не начал свою деятельность, а у руководителя уже отпуск? Да шоб я так работал.
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Тоже самое сразу подумалось.это как это он в отпуске может уже быть? это
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Апупеть!Ні дня ще не працював цей Трубадур,а вже у відпустці?
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Не дали переутомленному заслуженно отдохнуть. Ведь уже столько результатов шо ах!
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Интересно где отдыхал-то? Мальдивы аль Сейшелы? И сколько потратил мистер "Труба-инкогнито"?!
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Скомпроментированный посадкой майдановцев подонок, ну он то мигом наведет "порядок". :/
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныДиректор ГБР Труба прервал отпуск и досрочно вышел на работу из-за ситуации в ведомстве, - Варченко
 
 
 
 
 
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