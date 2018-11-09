 Директор ГБР Труба прервал отпуск и досрочно вышел на работу из-за ситуации в ведомстве, - Варченко

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба прервал отпуск и уже сегодня утром был на работе. Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказала первый замглавы ведомства Ольга Варченко.

По ее словам, выйдя на работу, Труба уже обсудил с подчиненными ситуацию, которая сложилась вокруг 27 кандидатов на ключевые должности в бюро.

"Директор сегодня утром вышел на работу. Состоялось совещание, решение еще не принято", – сказала Варченко.

Полный текст интервью с Варченко читайте здесь.

Позднее сотрудник пресс-службы ГБР Максим Билоусенко заявил "Укринформу", что сейчас готовится официальная позиция директора бюро относительно повторного прохождения полиграфа 27 претендентами на руководящие должности в областных управлениях ГБР.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

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Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.