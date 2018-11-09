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 Задержан врач Сумской горболницы, вымогавший 4 тыс. долл. за изменение группы инвалидности, - прокуратура. ФОТО

Правоохранители задержали на взятке врача Сумской городской клинической больнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Сумской области.

Задержан врач Сумской горболницы, вымогавший 4 тыс. долл. за изменение группы инвалидности, - прокуратура 01

Врач вымогал от местной жительницы 4 тыс. долл. за оформление и выдачу медицинской документации, а также направление на МСЭК с целью дальнейшего переоформления группы инвалидности с третьей на вторую.

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В пятницу, 9 ноября, злоумышленник задержан в собственном кабинете во время получения части взятки в размере 2 тыс. долларов.

Задержан врач Сумской горболницы, вымогавший 4 тыс. долл. за изменение группы инвалидности, - прокуратура 02

Решается вопрос об объявлении лицу о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины, отстранение его от занимаемой должности и избрании меры пресечения. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096160
 
 
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Таким лікарям потрібно рубати руки.
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Цей з дозволу не матюкатися дохтор або дурень, або просто шахрай. А не виключено, що все разом....😕😕😕
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Ги!
Ги -ги -ги -ги!
Сумська медицина очищається від непотребу. Може і лишуся працювати.
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прикольно)) подписываюсь в троллинг под никoм Loki)) а ведь это ,, йа фас- фсех, тупо переживю".))) простаа цена бесплатной европейской замены, аортального клапана на вашей тамошнкейиостаток жисти))))? хотите быть в теме, если именно это , йа переживу???? ))) так оставайтесь в теме ))))
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Граждане дорогие! Вас что-то удивляет? !В соответствии с нашими законами инвалидность (к примеру отсутствие конечности ,я не шучу )требуется ежегодно подтверждать!Вроде как нога или рука, как клешня у рака может заново вырасти!Это по нашим родным законам, если кто не в курсе!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЗадержан врач Сумской горболницы, вымогавший 4 тыс. долл. за изменение группы инвалидности, - прокуратура. ФОТО
 
 
 
 
 
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