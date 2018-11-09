 Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.

А.Парубий во время поездки в Донецкую область с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене в пятницу отметил, что в 2013 году на временно оккупированных территориях "за один пост про Украину могли расстрелять, за украинский флаг могли затянуть в подвал и там уничтожить". И поэтому, по его словам, безответственно сейчас призывать людей в ОРДЛО к активным действиям против оккупационных властей.

"Я поступил бы безответственно, если бы призывал людей к активным действиям. Это – дело власти, дело государства – не допускать такие прецеденты на своей территории. Но, кончено, лучше не участвовать в этом фарсе", - сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что голосование, которое планируют провести в ОРДЛО, не имеет отношения к выборам, демократии и волеизъявлению.

"Есть возможность – не идти на этот фарс. Есть возможность – не участвовать в нем", - заявил А.Парубий.

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