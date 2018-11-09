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 Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призывает жителей неподконтрольных Киеву отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) по возможности не принимать участия в псевдовыборах 11 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР. 

А.Парубий во время поездки в Донецкую область с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене в пятницу отметил, что в 2013 году на временно оккупированных территориях "за один пост про Украину могли расстрелять, за украинский флаг могли затянуть в подвал и там уничтожить". И поэтому, по его словам, безответственно сейчас призывать людей в ОРДЛО к активным действиям против оккупационных властей.

"Я поступил бы безответственно, если бы призывал людей к активным действиям. Это – дело власти, дело государства – не допускать такие прецеденты на своей территории. Но, кончено, лучше не участвовать в этом фарсе", - сказал спикер Рады.

Он подчеркнул, что голосование, которое планируют провести в ОРДЛО, не имеет отношения к выборам, демократии и волеизъявлению.

"Есть возможность – не идти на этот фарс. Есть возможность – не участвовать в нем", - заявил А.Парубий.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кремль приложит сверхусилия для влияния на выборы в Украине, - Парубий

Источник: https://censor.net.ua/n3096159
 
   
 Топ комментарии
 
Парубій, ти для них "біндера", а для мене ніхто!
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"народу" - это кто?
их там два,с существенными языковыми,расовыми и культурными различиями..
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Очень интересно ))
Каким образом его призыв будет доставлен до жителей неподконтрольных территорий?
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...Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября - Цензор.НЕТ 486Украина выплатит десятки тысяч евро ромам, которые стали жертвами погрома в Одесской областиЕвропейский суд по правам человека 6 ноября принял решение по делу "Бурля и другие против Украины", согласно которому наше государство нарушило Конвенцию и обязано выплатить пострадавшим ромам от 9 до 11 тысяч евро, передает ЮрЛига.Группа ромов, проживающих в селе Петровка Одесской области, в 2002 году подверглась нападению со стороны сельчан, заподозривших члена общины в убийстве украинца (впоследствии виновность рома признал суд).Заявители утверждали, что государство несет ответственность за вторжение и разграбление их домов, поскольку местные власти в худшем случае могли быть соучастниками нападения, и ничего не сделали, чтобы предотвратить погром.Европейский суд по правам человека единогласно постановил, что было нарушение статьи 8 (право на уважение дома) Конвенции в совокупности со статьей 14 (запрет дискриминации).В то же время, в отношении ромов, застигнутых дома, установлено два нарушения статьи 3 (запрещение бесчеловечного или унижающего достоинство обращения/отсутствие эффективного расследования) Конвенции, применимой в совокупности со статьей 14.
Суд отклонил аргументы Украины о том, что власти не участвовали в "погроме" и пытались разрядить ситуацию. Суд, в частности, отметил, что действия полиции, которая вместо обеспечения защиты посоветовала ромам уйти до "погрома", являются достаточно серьезным оскорблением достоинства: такое обращение можно считать "унижающим достоинство".Кроме того, последующее расследование событий было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.https://antikor.com.ua/articles/268763-ukraina_vyplatit_desjatki_tysjach_evro_romam_kotorye_stali_hertvami_pogroma_v_odesskoj_oblasti
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таки та и да!! толлерантно!! рома и синти - ужо европа!! )) но, признаю, евро ромы - уже троллерантная находка!! йа, лично, фсегда применюйу термин - евроафриканцы, крайняк - афроафриканцы))))
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Что-то я читал, находят у нас РПГ бесхозные...Так им и применение можно найти...
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Во дурик, да после его призывов еще больше народу побегут голосовать.))
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"народу" - это кто?
их там два,с существенными языковыми,расовыми и культурными различиями..
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И уж если многие украинцы с трудом переваривают дикцию Парубия то инородцам она вообще не воспринимаемая .
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если быть честным до конца - там вообще мало воспринимаемых..
в основном телезависимые народы,один из них говорит на русском,а второй -на русском,им бы хоть друг друга понять...
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О! А от і мокшанський «украінєц» вигулькнув...
На відміну від тебе, свиноросса болотного, Парубій вимовляє слово ПАЛЯНЬІЦЯ, а ти ні.

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Побіжать? Ну то дідько з ними... Їм ще доведеться добре побігати доки добіжать до запорєбріка.. 😕😕😕
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Парубій, ти для них "біндера", а для мене ніхто!
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Очень интересно ))
Каким образом его призыв будет доставлен до жителей неподконтрольных территорий?
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Как один из вариантов
Но я спрашивал на полном серьезе!
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У него ж справка есть умственной недостаточности .
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Я не понял, что он хотел сказать
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А як на мою думку то нехай ті дауни приймають участь в тій клоунаді... Це ж скільки коштів буде зекономлено в державному бюджеті України лише на пенсіях та соціальних виплатах для цього бидла. Та і шастать туди-назад будуть набагато менше...😕😕😕
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Взывать к голосу разума обращаясь к ватным безмозгликам . Ну, ну .
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Реальное решение проблем всех этих только одно.Крым и даунбасс в обмен на членство в ес и в нато..Всех кто за парашу,накуй в парашу и лишение гражданства.По другому,этот гордиев узел не разорвать.
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kostjaua5 - вот тут есть о чем подумать...

Этот Чел, если ты не знаешь патриот Украины - живет в оккупации...

Парубій закликав жителів окупованих територій не брати участі у фейкових "виборах" 11 листопада - Цензор.НЕТ 6470 Александр Чернов‏ @Utilizator_ 48 мин.48 минут назад
Парубій закликав жителів окупованих територій не брати участі у фейкових "виборах" 11 листопада - Цензор.НЕТ 3248 Парубій закликав жителів окупованих територій не брати участі у фейкових "виборах" 11 листопада - Цензор.НЕТ 1652 В #ДНР #ЛНР сегодня - к сожалению НЕТ МАСШТАБНЫХ, не говоря уже о критических ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ! Все СМИ и блогеры #Украина, кто утверждает обратное: - либо "застрявшие в 2014-2015" информ-глупцы! - либо ботва антиукраинских сил!
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Звучит не красиво и политически не верно.Но я бы поддержал -разрубить гордиев узел раз и на всегда:кацапездолам -даунбасяцких уродов,Украине-территорию!
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Я только за.Как это практически выполнить?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПарубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября
 
 
 
 
 
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