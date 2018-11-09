 Парубий призвал жителей оккупированных территорий не принимать участия в фейковых "выборах" 11 ноября

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ВР.
А.Парубий во время поездки в Донецкую область с президентом Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене в пятницу отметил, что в 2013 году на временно оккупированных территориях "за один пост про Украину могли расстрелять, за украинский флаг могли затянуть в подвал и там уничтожить". И поэтому, по его словам, безответственно сейчас призывать людей в ОРДЛО к активным действиям против оккупационных властей.
"Я поступил бы безответственно, если бы призывал людей к активным действиям. Это – дело власти, дело государства – не допускать такие прецеденты на своей территории. Но, кончено, лучше не участвовать в этом фарсе", - сказал спикер Рады.
Он подчеркнул, что голосование, которое планируют провести в ОРДЛО, не имеет отношения к выборам, демократии и волеизъявлению.
"Есть возможность – не идти на этот фарс. Есть возможность – не участвовать в нем", - заявил А.Парубий.
Суд отклонил аргументы Украины о том, что власти не участвовали в "погроме" и пытались разрядить ситуацию. Суд, в частности, отметил, что действия полиции, которая вместо обеспечения защиты посоветовала ромам уйти до "погрома", являются достаточно серьезным оскорблением достоинства: такое обращение можно считать "унижающим достоинство".Кроме того, последующее расследование событий было неадекватным и характеризовалось отсутствием тщательности и независимости.https://antikor.com.ua/articles/268763-ukraina_vyplatit_desjatki_tysjach_evro_romam_kotorye_stali_hertvami_pogroma_v_odesskoj_oblasti
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их там два,с существенными языковыми,расовыми и культурными различиями..
в основном телезависимые народы,один из них говорит на русском,а второй -на русском,им бы хоть друг друга понять...
На відміну від тебе, свиноросса болотного, Парубій вимовляє слово ПАЛЯНЬІЦЯ, а ти ні.
Каким образом его призыв будет доставлен до жителей неподконтрольных территорий?
Но я спрашивал на полном серьезе!
Этот Чел, если ты не знаешь патриот Украины - живет в оккупации...
Александр Чернов @Utilizator_ 48 мин.48 минут назад
В #ДНР #ЛНР сегодня - к сожалению НЕТ МАСШТАБНЫХ, не говоря уже о критических ЭКОЛОГИЧЕСКИХ, МЕДИЦИНСКИХ, СОЦИАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ! Все СМИ и блогеры #Украина, кто утверждает обратное: - либо "застрявшие в 2014-2015" информ-глупцы! - либо ботва антиукраинских сил!