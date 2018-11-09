 Государственное бюро расследований заработает 27 ноября, - первый замглавы ГБР Варченко

Государственное бюро расследований начнет работу 27 ноября. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила первый заместитель главы ведомства Ольга Варченко.

"Официальный запуск по решению директора запланирован на 27 ноября", – сказала Варченко.

Эту дату выбрали, потому что для запуска бюро должно быть назначено 30% штата, то есть не менее 500 человек.

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При этом к моменту начала работы ГБР должны быть уже назначены 27 руководителей в центральный аппарат и на должности руководителей территориальных управлений, подчеркнула Варченко.

"Закон выписан так, что мы назначаем не самого опытного сотрудника исполняющим обязанности, а самого старшего по возрасту", – пояснила она. – И вот мы должны выбрать из рядовых следователей старшего по возрасту. А если им окажется человек, который вообще не имеет опыта следственный работы, а тем более, какой-либо руководящей? И каким образом он может сейчас быть авторитетом для тех следователей, у которых опыт есть, и выполнять организационные функции? Я считаю, что это недопустимо", – подытожила Варченко.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

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Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.