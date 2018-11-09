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 Политика Украины
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Все про:Варченко Ольга (10) ГБР (171)

 Государственное бюро расследований заработает 27 ноября, - первый замглавы ГБР Варченко

К этому времени должно быть назначено как минимум 500 человек штата, в том числе 27 человек на руководящие должности.

Государственное бюро расследований начнет работу 27 ноября. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявила первый заместитель главы ведомства Ольга Варченко.

"Официальный запуск по решению директора запланирован на 27 ноября", – сказала Варченко.

Эту дату выбрали, потому что для запуска бюро должно быть назначено 30% штата, то есть не менее 500 человек.

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При этом к моменту начала работы ГБР должны быть уже назначены 27 руководителей в центральный аппарат и на должности руководителей территориальных управлений, подчеркнула Варченко.

"Закон выписан так, что мы назначаем не самого опытного сотрудника исполняющим обязанности, а самого старшего по возрасту", – пояснила она. – И вот мы должны выбрать из рядовых следователей старшего по возрасту. А если им окажется человек, который вообще не имеет опыта следственный работы, а тем более, какой-либо руководящей? И каким образом он может сейчас быть авторитетом для тех следователей, у которых опыт есть, и выполнять организационные функции? Я считаю, что это недопустимо", – подытожила Варченко.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, директор Государственного бюро расследований Роман Труба инициировал объявления нового конкурса на 27 руководящих должностей в ведомство. С соответствующим обращением он обратился 2 ноября к внешней конкурсной комиссии.

При этом Труба отметил, что новый конкурс не повлияет на начало работы бюро.

Также на Цензор.НЕТ: В Госбюро расследований объявили конкурсы на 103 должности

Напомним, 18 июля конкурсная комиссия отобрала 27 кандидатов на руководящие должности Государственного бюро расследований. Директор ГБР отказал всем этим кандидатам из-за подозрений в измене и коррупции. Причина – уничтожение результатов тестирования кандидатов на полиграфе. Тем не менее, внешняя комиссия повторно подала на утверждение те же 27 кандидатур.

Полный текст интервью с первым замглавы ГБР Ольгой Варченко читайте здесь.

Источник: https://censor.net.ua/n3096158
 
 
 Топ комментарии
 
Реформы уже запускали, НАБУ то же уже запускали, САП так же запускали, теперь ГБР запускают. НИ ОДИН за 4 года не посажен.
Куда вы их запускаете? На Луну?
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Получается,пока труба в отпуске,варченко переназначила всех коррупционеров,от которых даже детектор покраснел.Молодец
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Заработает это откроется офис, набор штата, разработка должностных инструкций, короче будет создание видимости работы.
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если заработает как САП, ГПУ, СБУ, НАБУ - лучше пусть просто отдыхает...
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вот откуда у них уверенность, шо колличество мусоров всех ориентаций,
прямо пропорционально успешности страны?
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Реформы уже запускали, НАБУ то же уже запускали, САП так же запускали, теперь ГБР запускают. НИ ОДИН за 4 года не посажен.
Куда вы их запускаете? На Луну?
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Ещё полторы тысячи взяточников, растём!!!!!
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Заработает это откроется офис, набор штата, разработка должностных инструкций, короче будет создание видимости работы.
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еще 500 человек будут ездить на новых джипах и кричать нам из окна "сасать"
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Получается,пока труба в отпуске,варченко переназначила всех коррупционеров,от которых даже детектор покраснел.Молодец
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причем всех, чтобы никто не обиделся и не подсунул варченку мужского пола новую жертву
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Державне бюро розслідувань запрацює 27 листопада, - перший заступник голови ДБР Варченко

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Це що ж тоді виходить,
що Пеця на вибори Президента України може і не попасти
і дивитись їх буде по телевізору з камери Луцика?...
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этому ГБР еще при Кучме на Леси тертиррию давали_))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГосударственное бюро расследований заработает 27 ноября, - первый замглавы ГБР Варченко
 
 
 
 
 
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