 В 2020 году наш канал будет прибыльным бизнесом, – инвестор TVi

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью веб-сайту "Детектор медиа".

Квятковский отметил, что занимается в последнее время исключительно инвестициями и это его первый актив в медиасфере.

"Я занимаюсь инвестициями, и у меня еще не было такого актива, как телеканал. Для меня понимание медиабизнеса значительно шире, чем телевидение в классическом его восприятии. Это и реклама, и маркетинговые сервисы, и кинопроизводство... В этом проекте я увидел перспективу и решил инвестировать в него средства", - отметил инвестор.

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По словам Квятковского, продукт станет основой успеха TVi.

"Я верю в продукт как основу успеха. Ни одна коммуникационная стратегия не обеспечит устойчивого спроса без качественного, уникального продукта. То, что мы планируем развить в Украине, я считаю уникальным и полностью новым. Также верю в команду, которая взялась воплотить этот замысел. Он не должен быть дотационным. Это бизнес-проект, который нужно быстро вывести на окупаемость и пройти все определенные этапы развития", - подчеркнул инвестор.

При этом, по словам Квятковского, нынешний бизнес-план TVi при худшем сценарии покажет доходность через 2 года, при лучшем - примерно через 1 год.

"Все, что могу сказать, - сегодня я не готов озвучить числа из инвестиционного плана, однако я готов через год-полтора показать вам конкретный продукт и сказать, сколько денег я на него потратил… Результатом я буду считать хорошую монетизацию продукта, доходность с запланированными коэффициентами, достижения желаемой доли в речи, а также хорошую репутацию. Да, я обязательно рассматриваю эту инвестицию как деловой продукт, который привлечет покупателей через полтора-два года. В 2020 году TVi будет прибыльным бизнесом", - подытожил Квятковский.

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