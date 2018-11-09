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 В 2020 году наш канал будет прибыльным бизнесом, – инвестор TVi

Польский инвестор телевизионного канала TVi Роберт Квятковский заявил, что стратегия телеканала предусматривает окупаемость канала через 1-2 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в интервью веб-сайту "Детектор медиа".

Квятковский отметил, что занимается в последнее время исключительно инвестициями и это его первый актив в медиасфере.

"Я занимаюсь инвестициями, и у меня еще не было такого актива, как телеканал. Для меня понимание медиабизнеса значительно шире, чем телевидение в классическом его восприятии. Это и реклама, и маркетинговые сервисы, и кинопроизводство... В этом проекте я увидел перспективу и решил инвестировать в него средства", - отметил инвестор.

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По словам Квятковского, продукт станет основой успеха TVi.

"Я верю в продукт как основу успеха. Ни одна коммуникационная стратегия не обеспечит устойчивого спроса без качественного, уникального продукта. То, что мы планируем развить в Украине, я считаю уникальным и полностью новым. Также верю в команду, которая взялась воплотить этот замысел. Он не должен быть дотационным. Это бизнес-проект, который нужно быстро вывести на окупаемость и пройти все определенные этапы развития", - подчеркнул инвестор.

При этом, по словам Квятковского, нынешний бизнес-план TVi при худшем сценарии покажет доходность через 2 года, при лучшем - примерно через 1 год.

"Все, что могу сказать, - сегодня я не готов озвучить числа из инвестиционного плана, однако я готов через год-полтора показать вам конкретный продукт и сказать, сколько денег я на него потратил… Результатом я буду считать хорошую монетизацию продукта, доходность с запланированными коэффициентами, достижения желаемой доли в речи, а также хорошую репутацию. Да, я обязательно рассматриваю эту инвестицию как деловой продукт, который привлечет покупателей через полтора-два года. В 2020 году TVi будет прибыльным бизнесом", - подытожил Квятковский.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096157
 
   
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нам самим гадать чьи уши торчат за польским бизнесюком?
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ну а как иначе,если там кум хуйла заправляет В 2020 году наш канал будет прибыльным бизнесом, – инвестор TVi - Цензор.НЕТ 5798
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1+1 Беня, ICTV зять кучмы, бабло за рекламу из всех телеканалов эфирного вещания Т2 стрижет "Зеонбуд" ахмєтки, хотя практически телевидение Т2 это государственный проект запущен на государственные деньги, 5-й наш пЭтя, еще назвать?
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дыминский переписал канал на супругу с дочкой...похоже на аренду...трудоустроить ватоголовую влащенко кому пришло в тыкву?
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все в инете смотрят что хотят, даже люди в возрасте. Какие могут быть перспективы у тв-канала, для меня загадка.
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значит все серии "четыре танкиста и собака" увидим
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А хоть бы и папуас с Новой Гвинеи, лишь бы не ,,брат,,из за поребрика или из нашей пятой колонны.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВ 2020 году наш канал будет прибыльным бизнесом, – инвестор TVi
 
 
 
 
 
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