 Обвинительный акт в отношении двух бывших сотрудников киевского "Беркута" передан в суд, - ГПУ

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПУ.

8 ноября по фактам незаконного задержания 30.11.2013 на Майдане Незалежности в Киеве участника мирной акции протеста, составлении и выдачи заведомо ложных документов о его задержании в Шевченковский районный суд города Киева направлено обвинительное заключение в уголовном производстве в отношении двух бывших милиционеров полка милиции особого назначения "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в Киеве (действующих сотрудников полиции).

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Они обвиняются в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 28 ч. 2 ст. 365, ч. 1 ст. 28, ст. 340 и ч. 1 ст. 366 УК Украины, а именно: в превышении власти и служебных полномочий, что сопровождалось оскорбляющими личное достоинство потерпевшего действиями, при отсутствии признаков пыток, совершенном группой лиц; незаконном препятствовании проведению собраний, митингов должностным лицом, совершенном группой лиц; составлении и выдаче должностным лицом заведомо ложных официальных документов.

Ранее по фактам этих событий в суд направлено обвинительные акты в отношении бывших председателя Киевской городской государственной администрации, начальника управления общественной безопасности ГУ МВД Украины в Киеве и 17 работников столичного "Беркута".

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Досудебное расследование по установлению организаторов и соисполнителей этих и других преступлений продолжается.