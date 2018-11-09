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Все про:журналистика (2320) Порошенко (15724) стипендии (142) Веремий (32)

 Порошенко продлил выплату стипендий детям погибших журналистов Веремия и Лазуткина

Президент Петр Порошенко подписал Указ "О назначении стипендий Президента Украины детям журналистов, погибших в связи с выполнением профессиональных обязанностей".

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе Главы государства. 

В сообщении отмечается: "Этим актом продолжается выплата стипендии Главы государства сыну журналиста Вячеслава Веремея, который погиб во время Революции Достоинства и дочери военного корреспондента Дмитрия Лабуткина, погибшего в феврале 2015 году в районе города Дебальцево во время проведения антитеррористической операции.

Этот Указ был разработан во исполнение предыдущих решений Главы государства по увеличению размера стипендий детям журналистов, погибших или которым установлена ​​инвалидность в связи с выполнением профессиональных обязанностей, и о введении дополнительных мер по их социальной защиты и повышение эффективности государственной поддержки журналистов и их семей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Порошенко назначил президентские стипендии детям двух журналистов, погибших в АТО на Донбассе 

Источник: https://censor.net.ua/n3096155
 
 
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а детям атошников или небесной Сотни тоже стипендии выплачиваются? (кто знает?)

Чем журналисты такие особенные?...

https://youtu.be/XM-3Zq-n29c

Дмитрий Корчинский рассказывает об украинской журналистике и о тех, кто пытается с ней бороться.
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Веремій відомий тим, що був рупором "русскоВо_міра". Його вбили свої ж поплічники. Тепер платники податків мають утримувати його дітей. Не "льовочкіни_бойки", а всі українці.
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За це Потрох попаде в анонсований Путіним Рай і йому будуть доступні 100 цнотливих дівчат-опозиціонерок?
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Автора статтів на кшталт «прастітуткі с акружной пєрєбралісь на Майдан» вбила своя ж тітушня, а платники податків тепер мають його дітей утримувати. Чудово.
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А почему не пишут о том , что Янукович вывел миллиарды через банк Порошенко ?
Вот это была стипендия , так стипендия !
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПорошенко продлил выплату стипендий детям погибших журналистов Веремия и Лазуткина
 
 
 
 
 
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