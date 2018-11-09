 Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".

Партия "Оппозиционный блок" не уполномочивала сопредседателя Юрия Бойко создавать "Оппозиционную платформу – За життя". Об этом заявил второй сопредседатель партии Борис Колесников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Заявление о создании "Оппозиционной платформы – За життя", прозвучавшее сегодня в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии", – сообщается на странице Колесникова в Facebook в пятницу.
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Подобную позицию озвучил и народный депутат Вадим Новинский. "У нас, в партии "Оппозиционный блок", ничего не состоялось. Партия не уполномочивала Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", – сказал он в комментарии "Украинской правде" в пятницу.
Кроме того, Новинский заявил, что после такого решения Бойко партия намерена провести в понедельник встречу на заседании политсовета и требует созвать съезд.
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Как сообщалось, Бойко и Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". По словам Рабиновича, она создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.
Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.
БАЯН
З Харківського автодорожнього інституту студента Рабіновича виключили на четвертому курсі через аморальну поведінку.
Відслуживши два роки в армії, Вадим Зіновійович влаштувався на роботу майстром будуправління при Харківському міськвиконкому. Там і виявилася його ділова хватка. Так, у ів1980 році Рабіновича арештували за розкрадання будматеріал. Історія мала досить дивний фінал, адже після дев'яти місяців перебування в СІЗО його відпустили «за відсутністю складу злочину». Проте насправді за нього нібито заступився тодішній генпрокурор СРСР Роман Руденко.
У 1982 році Рабіновича звинуватили у розкраданні держвласності в особливо великих розмірах і засудили до 14 років позбавлення волі у виправно-трудовому таборі суворого режиму з конфіскацією майна. Там же він зійшовся із групою злодіїв і після дострокового звільнення у 1991 році створив із ними кілька бізнес-команд.
З 1993-го Рабінович став представником фірми «Nordex» в Україні.
В Україні «Nordex» вибудувала схему, за якою стала ексклюзивним оператором-посередником постачання російської нафти. В обмін Україна розплачувалася постачанням до Росії цукру. А «Nordex» отримувала з цих операцій прибуток у доларах. Угода була на рівні уряду з участю тодішнього віце-прем'єра Юхима Звягільського. Проте Верховна Рада запідозрила аферу і проіндексувала ціни на український цукор згідно з його ринковою вартістю. Вибухнув скандал.
Рабіновіч також став фігурантом скандалу, пов'язаним з тіньовим ринком зброї, яка поставлялася з українських складів у гарячі точки. І хоча він мав два громадянства: українське та ізраїльське, курйоз ситуації полягав у тім, що Рабінович «влип» всюди. Якщо постачання танків до Ліберії обурило українську опозицію, то постачання зброї талібам і бойовикам Чечні розлютило Росію. До того ж продаж озброєння і боєприпасів до Югославії розлютив Європу, а продаж певних комплектуючих Ірану - Ізраїль і США.
....медиа бизнес рабиновича
Основою стала компанія «Media International Group». У неї увійшли телеканали OTV, News Network, News One, видавничий дім «CN-Столичні новини», сайт «MIGnews», тижневик «Деловая неделя».
Медійні активи Рабіновича були втягнуті в низку судових процесів із Міжрегіональною академією управління персоналом. Усі судові процеси закінчилися на користь МАУП.
Використовував свої ЗМІ Рабінович неодноразово й для антипіару. Зокрема, у 2007 році на сайті «MIGnews», було розміщено інформацію, що під час відкриття в Запоріжжі пам'ятника жертвам Голодомору лідер Конгресу українських націоналістів у Запорізькій області Василь Тимчина нібито заявив: «Настав наш час, і Дніпро почервоніє від крові жидів і москалів». Хоча згодом прокуратура та СБУ під час перевірки встановили, що Тимчин навіть не був присутній на цьому мітингу через хворобу.
Ах ну да -- партнёры... От Вона прийде -- порядок наведе!
https://censor.net.ua/video_news/3094780/pridut_razumnye_politiki_kotorye_budut_vystraivat_otnosheniya_s_dnr_i_lnr_oppoblokovets_boyiko_i_glavar
Невже існують ідіоти що віддадуть за них свій голос..
За інформацією міністерства, 3 листопада на даху головного корпусу Таврійської ТЕС виявлено аварійну ділянку з прогорілою покрівлею. Аварія на об'єкті зафіксована за допомогою космічної фотозйомки. За даними МінТОТ, на теплоелектростанції проводилися пусконалагоджувальні роботи для запуску турбін, в результаті яких і могла статися аварія. Зазначається, що така ж аварія сталася в серпні на Балаклавській ТЕС, де також намагалися запустити газові турбіни Siemens. Вона стала причиною перенесення, вже у третій раз, запуску ТЕС в експлуатацію, а також обмеження енергопостачання на території АР Крим.
Нагадаємо, Росія закупила газові турбіни Siemens нібито для установки в Ростовській області, проте в обхід санкцій поставила їх на тимчасово окупований Крим. Компанія Siemens марно намагалася опротестувати контракт у російських судах, і відмовилася надати своїх фахівців для налагодження турбін, і зараз російські інженери намагаються зробити це своїми силами.
https://ua.news/ua/nezakonno-vvezeni-turbiny-siemens-sprychynyly-avariyu-na-krymskij-tes/
Тему создал: Dmitro Evseenko Dmitro 09.11.18 13:2009.11.18 13:20 Состоялись выборы единого представителя от оппозиционных сил