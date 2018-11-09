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 Политика Украины
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Все про:Бойко (733) Колесников (1065) Новинский (329) оппозиционный блок (309)

 Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".

Оба политика говорят, что создание платформы – личная инициатива Бойко, а не партии "Оппоблок". Партия требует созвать съезд.

Партия "Оппозиционный блок" не уполномочивала сопредседателя Юрия Бойко создавать "Оппозиционную платформу – За життя". Об этом заявил второй сопредседатель партии Борис Колесников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заявление о создании "Оппозиционной платформы – За життя", прозвучавшее сегодня в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии", – сообщается на странице Колесникова в Facebook в пятницу.

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Подобную позицию озвучил и народный депутат Вадим Новинский. "У нас, в партии "Оппозиционный блок", ничего не состоялось. Партия не уполномочивала Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", – сказал он в комментарии "Украинской правде" в пятницу.

Кроме того, Новинский заявил, что после такого решения Бойко партия намерена провести в понедельник встречу на заседании политсовета и требует созвать съезд.

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Как сообщалось, Бойко и Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". По словам Рабиновича, она создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.

Источник: https://censor.net.ua/n3096153
 
 
 Топ комментарии
 
Не розумію тих хто підтримує рабіновіча - воно в період розквіту українського футболу умудрилося угробити "Арсенал".. А якісь недоумки - країну йому хочуть довірити..
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Одного из отцов-основателей ПР забыл. Тут все в сборе.
Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя". - Цензор.НЕТ 4713
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а ведь они все сидели бы в тюрьме, если бы Майдан победил.
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Очередной ПРиБЮТ не сложился. Видно и эти бабло не поделили
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Я колись був у бойківському селі і бачив місцевих. Цей Бойко на них не схожий😶
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просто "зажыддя"бориске дармового логопеда не пообещало...
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Редчайший случай в мировой истории существования подонков - два подонка объединились.
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Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".
БАЯН
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Одного из отцов-основателей ПР забыл. Тут все в сборе.
Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя". - Цензор.НЕТ 4713
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Не розумію тих хто підтримує рабіновіча - воно в період розквіту українського футболу умудрилося угробити "Арсенал".. А якісь недоумки - країну йому хочуть довірити..
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коротенько...этапы "большого пути" рабиновича Колесніков і Новинський відхрестилися від створення "Опозиційної платформи - За життя". - Цензор.НЕТ 5925
З Харківського автодорожнього інституту студента Рабіновича виключили на четвертому курсі через аморальну поведінку.
Відслуживши два роки в армії, Вадим Зіновійович влаштувався на роботу майстром будуправління при Харківському міськвиконкому. Там і виявилася його ділова хватка. Так, у ів1980 році Рабіновича арештували за розкрадання будматеріал. Історія мала досить дивний фінал, адже після дев'яти місяців перебування в СІЗО його відпустили «за відсутністю складу злочину». Проте насправді за нього нібито заступився тодішній генпрокурор СРСР Роман Руденко.
У 1982 році Рабіновича звинуватили у розкраданні держвласності в особливо великих розмірах і засудили до 14 років позбавлення волі у виправно-трудовому таборі суворого режиму з конфіскацією майна. Там же він зійшовся із групою злодіїв і після дострокового звільнення у 1991 році створив із ними кілька бізнес-команд.
З 1993-го Рабінович став представником фірми «Nordex» в Україні.
В Україні «Nordex» вибудувала схему, за якою стала ексклюзивним оператором-посередником постачання російської нафти. В обмін Україна розплачувалася постачанням до Росії цукру. А «Nordex» отримувала з цих операцій прибуток у доларах. Угода була на рівні уряду з участю тодішнього віце-прем'єра Юхима Звягільського. Проте Верховна Рада запідозрила аферу і проіндексувала ціни на український цукор згідно з його ринковою вартістю. Вибухнув скандал.

Рабіновіч також став фігурантом скандалу, пов'язаним з тіньовим ринком зброї, яка поставлялася з українських складів у гарячі точки. І хоча він мав два громадянства: українське та ізраїльське, курйоз ситуації полягав у тім, що Рабінович «влип» всюди. Якщо постачання танків до Ліберії обурило українську опозицію, то постачання зброї талібам і бойовикам Чечні розлютило Росію. До того ж продаж озброєння і боєприпасів до Югославії розлютив Європу, а продаж певних комплектуючих Ірану - Ізраїль і США.
....медиа бизнес рабиновича
Основою стала компанія «Media International Group». У неї увійшли телеканали OTV, News Network, News One, видавничий дім «CN-Столичні новини», сайт «MIGnews», тижневик «Деловая неделя».
Медійні активи Рабіновича були втягнуті в низку судових процесів із Міжрегіональною академією управління персоналом. Усі судові процеси закінчилися на користь МАУП.
Використовував свої ЗМІ Рабінович неодноразово й для антипіару. Зокрема, у 2007 році на сайті «MIGnews», було розміщено інформацію, що під час відкриття в Запоріжжі пам'ятника жертвам Голодомору лідер Конгресу українських націоналістів у Запорізькій області Василь Тимчина нібито заявив: «Настав наш час, і Дніпро почервоніє від крові жидів і москалів». Хоча згодом прокуратура та СБУ під час перевірки встановили, що Тимчин навіть не був присутній на цьому мітингу через хворобу.
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Как этого Бойко еще не зарыли? Оснований более чем достаточно!
Ах ну да -- партнёры... От Вона прийде -- порядок наведе!
https://censor.net.ua/video_news/3094780/pridut_razumnye_politiki_kotorye_budut_vystraivat_otnosheniya_s_dnr_i_lnr_oppoblokovets_boyiko_i_glavar
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Відходи кучкуються.
Невже існують ідіоти що віддадуть за них свій голос..
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Звичайно, що тих, хто віддасть за них свій голос повно. Їх ознаки: критика Томосу, критика влади без конкретики, таємна підтримка Тимешенко та брехня про підтримку націоналістів☺
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На Таврійській ТЕС під Сімферополем сталася аварія у цеху, де були встановлені незаконно ввезені на територію півострова газові турбіни Siemens. Про це повідомляє прес-служба Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За інформацією міністерства, 3 листопада на даху головного корпусу Таврійської ТЕС виявлено аварійну ділянку з прогорілою покрівлею. Аварія на об'єкті зафіксована за допомогою космічної фотозйомки. За даними МінТОТ, на теплоелектростанції проводилися пусконалагоджувальні роботи для запуску турбін, в результаті яких і могла статися аварія. Зазначається, що така ж аварія сталася в серпні на Балаклавській ТЕС, де також намагалися запустити газові турбіни Siemens. Вона стала причиною перенесення, вже у третій раз, запуску ТЕС в експлуатацію, а також обмеження енергопостачання на території АР Крим.

Нагадаємо, Росія закупила газові турбіни Siemens нібито для установки в Ростовській області, проте в обхід санкцій поставила їх на тимчасово окупований Крим. Компанія Siemens марно намагалася опротестувати контракт у російських судах, і відмовилася надати своїх фахівців для налагодження турбін, і зараз російські інженери намагаються зробити це своїми силами.
https://ua.news/ua/nezakonno-vvezeni-turbiny-siemens-sprychynyly-avariyu-na-krymskij-tes/
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а ведь они все сидели бы в тюрьме, если бы Майдан победил.
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А хто ж їх посадить? Вони ж пам'ятники !...😃😃😃
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Где будет съезд этих мудней? Какое здание минировать?
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во как !!!!!!!!!!! бортанули бойку и открестились от союза "меча и орала", а некоторые ему уже дифирамбы пели … читайте :
Тему создал: Dmitro Evseenko Dmitro 09.11.18 13:2009.11.18 13:20 Состоялись выборы единого представителя от оппозиционных сил
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Куда вы, нахрен, денетесь с подводной лодки? Так решили в Кремле, а ваше, московских холуев, дело - шестнадцатое.
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Залишається хіба що втішити вождєй щойно створеного "Союза меча и орала" - "Крепитесь! Россия вас не забудет. Запоребрик вам поможет!"...😕😕😕
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Даже не стоит особо разбираться ху есть кто. Достаточно отметить присутствие чмуфрича, чтобы сделать вывод - это фекалии
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныКолесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".
 
 
 
 
 
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