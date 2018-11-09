 Колесников и Новинский открестились от создания "Оппозиционной платформы - За життя".

Партия "Оппозиционный блок" не уполномочивала сопредседателя Юрия Бойко создавать "Оппозиционную платформу – За життя". Об этом заявил второй сопредседатель партии Борис Колесников, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Заявление о создании "Оппозиционной платформы – За життя", прозвучавшее сегодня в стенах Верховной Рады, является личной инициативой народного депутата Юрия Бойко, не согласованной с другими членами "Оппозиционного блока" и не легитимизированной съездом партии", – сообщается на странице Колесникова в Facebook в пятницу.

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Подобную позицию озвучил и народный депутат Вадим Новинский. "У нас, в партии "Оппозиционный блок", ничего не состоялось. Партия не уполномочивала Бойко подписывать никакие документы с Рабиновичем", – сказал он в комментарии "Украинской правде" в пятницу.

Кроме того, Новинский заявил, что после такого решения Бойко партия намерена провести в понедельник встречу на заседании политсовета и требует созвать съезд.

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Как сообщалось, Бойко и Рабинович в пятницу подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы – За життя". По словам Рабиновича, она создана для всех оппозиционных сил, которые должны объединиться. На мероприятии присутствовали народные депутаты от "Оппоблока" Юрий Павленко, Юрий Мирошниченко, Николай Скорик, Юлия Левочкина, Нестор Шуфрич, Сергей Ларин, Василий Нимченко.

Бойко высказал надежду на объединение партий "Оппозиционный блок" и "За життя". В то же время он отметил, что на деятельность фракции в парламенте создание платформы не повлияет.