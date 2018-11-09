"Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии..."

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых "выборов" на территории Украины, контролируемой негосударственными формированиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и основным нарушением суверенитета Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Чехии в пятницу.
В Министерстве подчеркнули, что в соответствии с международным правом, только украинские власти имеют право организовывать какие-либо выборы на территории Украины. "Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая де-факто контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует имплементации Минских соглашений, участником которых является Россия", - указано в заявлении.
В МИД заверили, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги страны в направлении ЕС и НАТО.
Как бы все не хотели, они - выборы будут - проведены. Это не новость часа. Все - ДАВНО! об этом знали. Чем это будет лучше или хуже? Не лучше и не хуже. Пока будет - статично. Чем еще хуже? Попранием общечеловеческих норм. Чьих? Всех, не зависимо от точки зрения и стран.
Продолжение? Последует.