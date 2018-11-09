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 Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии

Министерство иностранных дел Чехии расценивает "выборы" на временно оккупированных территориях Донбасса, как грубое вмешательство во внутренние дела Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Министерство иностранных дел Чешской Республики считает проведение так называемых "выборов" на территории Украины, контролируемой негосударственными формированиями, грубым вмешательством во внутренние дела Украины и основным нарушением суверенитета Украины", - говорится в заявлении на сайте МИД Чехии в пятницу.

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В Министерстве подчеркнули, что в соответствии с международным правом, только украинские власти имеют право организовывать какие-либо выборы на территории Украины. "Никакие законные выборы не могут проводиться на территории, которая де-факто контролируется российскими вооруженными силами. Кроме того, проведение "выборов" препятствует имплементации Минских соглашений, участником которых является Россия", - указано в заявлении.

В МИД заверили, что Чехия продолжит поддерживать усилия Украины по реформированию и дальнейшие шаги страны в направлении ЕС и НАТО.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096146
 
   
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Сейчас вылезет из пьяного угара старый обмудок земан и что-то прошамкает в пику собственному МИДу. Кремляди ведь потребуют реакции своей содержанки.
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"Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии..."
Как бы все не хотели, они - выборы будут - проведены. Это не новость часа. Все - ДАВНО! об этом знали. Чем это будет лучше или хуже? Не лучше и не хуже. Пока будет - статично. Чем еще хуже? Попранием общечеловеческих норм. Чьих? Всех, не зависимо от точки зрения и стран.
Продолжение? Последует.
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бросание в урну резаной бумаги нельзя называть словом ВЫБОРЫ, потмоу что это только демоктическая процедура, которой в паРаше не может быть по определению.
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паследует!! . праблема - в качестве последа)))
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Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии :Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии - Цензор.НЕТ 7998Выборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии - Цензор.НЕТ 7450
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомВыборы не могут проводиться на территории, которая контролируется российскими вооруженными силами, - МИД Чехии
 
 
 
 
 
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