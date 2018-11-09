 Оккупационного "главу" Симферополя Лукашева и его "заместителей" отправили в отставку

Так называемый "глава администрации" Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию председателя оккупационного "правительства" Крыма Сергея Аксенова. Об этом Аксенов сообщил 9 ноября во время итогового совещания по работе мониторинговой группы крымского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает близкий к "правительству" Крыма сайт "Крыминформ", всех семерых "заместителей главы администрации" Симферополя тоже отправили в отставку по требованию Аксенова.

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По словам Аксенова, новый состав "администрации" Симферополя будет сформирован на следующей неделе.

Публичных комментариев Лукашева и его заместителей по поводу их отставки на данный момент нет.

В конце октября 2018 года Сергей Аксенов пообещал устроить "городской администрации" Симферополя "административный террор". Основные претензии к оккупационным властям города связаны с мусорным и транспортным коллапсом столицы полуострова.

Аксенов при этом возложил ответственность на "главу администрации" Симферополя Игоря Лукашева.

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Симферопольцы неоднократно жаловались на переполненные мусорные баки и затянувшиеся дорожные работы, которые парализовали движение на ключевых транспортных развязках.