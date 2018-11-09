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 Оккупационного "главу" Симферополя Лукашева и его "заместителей" отправили в отставку

Так называемый "председатель правительства" Крыма Аксенов обвинил их в транспортном и мусорном коллапсе.

Так называемый "глава администрации" Симферополя Игорь Лукашев ушел в отставку по требованию председателя оккупационного "правительства" Крыма Сергея Аксенова. Об этом Аксенов сообщил 9 ноября во время итогового совещания по работе мониторинговой группы крымского правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии".

Как сообщает близкий к "правительству" Крыма сайт "Крыминформ", всех семерых "заместителей главы администрации" Симферополя тоже отправили в отставку по требованию Аксенова.

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По словам Аксенова, новый состав "администрации" Симферополя будет сформирован на следующей неделе.

Публичных комментариев Лукашева и его заместителей по поводу их отставки на данный момент нет.

В конце октября 2018 года Сергей Аксенов пообещал устроить "городской администрации" Симферополя "административный террор". Основные претензии к оккупационным властям города связаны с мусорным и транспортным коллапсом столицы полуострова.

Аксенов при этом возложил ответственность на "главу администрации" Симферополя Игоря Лукашева.

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Симферопольцы неоднократно жаловались на переполненные мусорные баки и затянувшиеся дорожные работы, которые парализовали движение на ключевых транспортных развязках.

Источник: https://censor.net.ua/n3096144
 
 
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В ОПГ перестановки. Главарь нашел стрелочника и "поставил на правило".
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В России, Украине за этот год поменяли много губернаторов ( где больше, Гугл). Почему нельзя в Симферополе?
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Можно, просто дивує що цим керує молдовський бандит.
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потому что у нас их выбирают, а в паРаше их назнаечает хуйло.
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Да, Игорь ты прав, у Вас как и в Росси, голосуют за партии, а партия по количеству голосов предсталяет списки с нужными ей депутатами. И народ не знает кого туда впишут по результатам, ну кроме 1,2,3. Конечно эти депутаты и руководители работают в интересах партий своих но НЕ НАРОДА.
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В Украине не поменяли ни одного "губернатора" по простой причине - их нет в Украине...
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Ну не знаю как у Вас называются руководители областей, но надеюсь что ты все понял, ведь не тупой.
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Ну и рожа!:Оккупационного "главу" Симферополя Лукашева и его "заместителей" отправили в отставку - Цензор.НЕТ 549 Оно всегда такое - бухое, или его ногами в отставку отпизтили? (
Евгений Павлович Леонов -гений!) :Оккупационного "главу" Симферополя Лукашева и его "заместителей" отправили в отставку - Цензор.НЕТ 5656
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о, в конюшне протрезвение начинается, и это не шутка:
https://youtu.be/zbIXpIVdM2I?t=129
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рожа не отмечена интеллектом, типичный представитель русского мира
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОккупационного "главу" Симферополя Лукашева и его "заместителей" отправили в отставку
 
 
 
 
 
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