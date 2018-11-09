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 Нацгвардейцы задержали боевика в Донецкой области, - штаб ООС

Военнослужащие Национальной гвардии задержали боевика в Волновахском районе Донецкой области.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-центре ООС.

В сообщении отмечается: "Сегодня, 9 ноября, во время несения службы на блокпосту у села Бугас Волновахского района, военнослужащие Национальной гвардии Украины из состава Объединенных сил остановили автомобиль Toyota Corolla с гражданскими номерами Луганской области.

Пассажир авто сразу привлек внимание военнослужащих - вел себя нервно и отвечал короткими фразами. Гражданина проверили по базе Национальной полиции. Как результат - он оказался причастен к незаконным вооруженным формированиям, так называемого "ЛНР".

Вышеуказанного гражданина задержали и передали в местный участок Национальной полиции для дальнейшего выяснения обстоятельств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": На блокпостах в Луганской области нацгвардейцы задержали двух боевиков

Источник: https://censor.net.ua/n3096143
 
   
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васятка, а ты грея дупу в питере знаешь, что происходит в Богородчанах, Мыкулынцях, Камене-Каширском, Ченадиево?
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до Бугаса за чебуреками пхалося непорозуміння?
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Пойдет по статье-хулиганство.А если еще скажет что сбежал что бы не участвовать в "выборах"-то вообще амнистия.
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Баран міг би завести довгої про чергував на блок-постах і ждуть вдома.
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они мну вааще закогнитивнили(((( . буду сам думать и решать, оценивая - зрада чи 150 я перемога? )))
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Нацгвардейцы задержали боевика в Донецкой области, - штаб ООС.

Более лутшы так : Нацгвардейцы задержали опущенца , оно вело себя нервно и отвечало короткими фразами :
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНацгвардейцы задержали боевика в Донецкой области, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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