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Все про:ГПУ (8926) Луценко (7211) отставка (2311) Порошенко (15724)

 Порошенко вернул Луценко заявление об отставке

В Администрации президента отметили, что перед генпрокурором "стоят важные задачи".

Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об отставке с должности, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Президент вернул заявление генпрокурора, учитывая, что Юрий Луценко получил вотум доверия в парламенте (всего 38 голосов "за" отставку во время рейтингового голосования)", – сообщили в пресс-службе Администрации президента в пятницу.

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В АП отметили, что перед генпрокурором Луценко "стоят важные задачи".

Как сообщалось, 6 ноября Луценко с трибуны Верховной Рады заявил, что подал заявление об отставке из-за политического пиара вокруг расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк и нивелирования работы правоохранительных органов в этом деле.

После этого по просьбе первого вице-спикера парламента Ирины Геращенко в Верховной Раде поставили на рейтинговое (предварительное) голосование вопрос о возможности его отставки с поста генерального прокурора Украины. По итогам голосования 38 парламентариев проголосовали "за", 116 – "против".

7 ноября пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган подтвердила, что Луценко подал президенту Украины Порошенко заявление о своей отставке.

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Вечером 8 ноября в эфире одного из телеканалов генпрокурор заявил, что президент рассмотрит его заявление об отставке по возвращении из-за границы.

"У меня с президентом был острый разговор, он не воспринял моего шага, он о нем узнал за пять минут до моего захода в Верховную Раду, но тем не менее я сказал, что это мое принципиальное решение. Он сказал, что примет решение по возвращении из-за границы", – сказал Луценко.

Согласно Конституции Украины, прокуратуру возглавляет генеральный прокурор, которого назначает и увольняет с должности с согласия Верховной Рады президент Украины. Срок полномочий генпрокурора составляет шесть лет.

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Согласно ст. 42 закона Украины "О прокуратуре", генеральный прокурор Украины увольняется с административной должности президентом Украины с согласия Верховной Рады в связи с подачей заявления о досрочном прекращении полномочий на административной должности по собственному желанию.

Юрий Луценко был назначен генпрокурором Украины в мае 2016 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3096140
 
   
 Топ комментарии
 
цирк... заранее срежессированный
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Вистава театру з нікчемними акторами.. Шапіто..
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типа кто-то сомневался.. шоу для особо тупых лохов
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Петя маляву от Юры не принял, Юра остается положенцем до выборов!
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...*Мусор* ні коли не буде ..*блатним * ! Порошенко повернув Луценкові заяву про відставку - Цензор.НЕТ 4606
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Я бы на месте Пети, ради эксперимента, эту должность Юльке предложил, посмотрел бы как она обгадилась.
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Так... И вам не жаль бумаги?Нет, мне не жаль бумаги. Наша бумажная промышленность работает превосходно!!!!
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Б-а-а-а...Знайомі всі обличчя!.. Ну немає у вас методів проти Юґі Луценка😁😁😁😁😁
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Обыкновенная манипуляция поросячей ОПГ дабы спустить пар общества после смерти Гандзюк.
Типа, вот картавый уходит - ешьте. А когда резонанс прошел все отыграли назад.
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не для этого он туда его всунул, что бы потом забирать.
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Ну,а чего вы еще ожидали от подонков ? У него уже третий прокурор )) Третий артсклад )) А вы все сомневаетесь )))
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интересно, это цыголков сценарий преставления писал или в кремле состряпали
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Мдя...А мог бы и уволиться ..и на дачке на Сейшелах позагорать. Погода там ,наверное, отличная...Так нет же! Надо деньги зарабатывать! Порошенко повернув Луценкові заяву про відставку - Цензор.НЕТ 3144
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Вернул?! Дык в Штатах свободная вакансия Генерального прокурора. Как же так?
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главное достижение пеппы в лишении гражданства Саакашвили
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко вернул Луценко заявление об отставке
 
 
 
 
 
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