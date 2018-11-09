 На территории вокруг Ични разминированы 62 из 80 участков, - ГСЧС

Об этом стало известно во время заседания оперативного штаба по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации в Ичне, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

В ГСЧС доложили, что по состоянию на 8 ноября очищены 62 из 80 участков разминирования и изъят 33 тыс. 341 взрывоопасный предмет, отработаны 306 сообщений населения об обнаружении боеприпасов.

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Напомним, 9 октября 2018 года на технической территории 6-го арсенала Министерства обороны возле пгт Дружба в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв, в связи с чем по всей Черниговской области были введены соответствующие ограничительные меры. Как сообщили в Генштабе, пожар начался после четырех зафиксированных часовыми взрывов на территории арсенала.

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Служба безопасности Украины расследует несколько версий пожара на территории складских помещений возле пгт Дружба, в том числе, диверсию.

Военная прокуратура начала уголовное производство по факту взрывов под Ичней.Производство начато по ч. 3 ст. 425 Уголовного кодекса Украины ( "Небрежное отношение военного должностного лица к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения").

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