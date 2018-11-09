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 Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко

Вместо сотрудничества он пригласил лидера "Батькивщины" на телевизионные дебаты.

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не собирается объединять усилия с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Это касается как выдвижения общей кандидатуры на ближайших выборах президента, так и на совместных действий на парламентских выборах, сказал нардеп в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.

"У меня ответ краткий: нет. Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко – это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", – сказал Гриценко.

Читайте на Цензор.НЕТ: Бойко и Рабинович подписали соглашение о создании "Оппозиционной платформы - За життя" и выдвижении единого кандидата на президентских выборах

В частности, лидер "Гражданской позиции" пригласил Тимошенко к открытой дискуссии – например, в эфире СМИ.

"Я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, – а это важный, основной закон нашей страны – она ​​хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент, – это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество в формате публичных дебатов. Для того, чтобы люди потом определились", – добавил Гриценко.

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Напомним, 2 ноября Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопомич".

Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый не оценил предложение Тимошенко. Ее слова политик назвал политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.

Источник: https://censor.net.ua/n3096138
 
   
 Топ комментарии
 
наступна пропозиція від колясочниці буде рабіновичу Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 4894
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она просто токсична. а болтать и врать она умеет, у нее этого не отнять))))
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йуляха соплежуя задебатирует Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 6180.у нее коллосальный опыт в этом.
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она просто токсична. а болтать и врать она умеет, у нее этого не отнять))))
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наступна пропозиція від колясочниці буде рабіновичу
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Та ВАНА, як і рабінович,маріонетка каламойскава-медведчука.
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Аферистка жуля уже не знает к кому причалится)) все шпицуют в дупло))) Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 7244
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О, так она ядовитая даже до разрушителя ВСУ
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ой,Толян, чтобы переговорить Юлю... таких как ты надо десять...
это же профи, с многолетним стажем...она умеет и наслаждается этим действом
трибуна - это ее
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если парашенки отрубить голову, голова еще 20минут будет самостоятельно брехать
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а вам мокшанам уже везде Порошенко чудиться...
Вали на свои « 60 минут ненависти, там новьіх «шуток» наберешься у своих пропагадонов...
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ти краще: «о правдівості» свого хуйла турбуйся, про: «Расія нє прінімаєт участія в боях в Украінє, расія нє сбівала Боінг, расія нє расстрєлівала украінцев в Іловайском корідоре» ...
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никада пэнтюх не брехал, и ни когда пьяным в ж опу не выступал
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А если тебе, "батраку лахтинскому", отрезать язык, то ты не сможешь качественно ягель пережёвывать...
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ну а как мальдивский алкаш?
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Кондитер без головы просто сдохнет , зато вы давно научились жить без голов и без мозгов. Видимо это и есть ВАШ кацапский рай.
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А хазяева в кремле по попе не настучат за самоуправство?
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Якими б не були Юля і Анатолій , але їх перша каденція - це буде значно краще для України, ніж друга каденція найсолодшого, або перша каденція медведчук/рабінович/бойко/мураєв..
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А що тут гадати - почитай передвиборчу програму "Жити по-новому!" , та оціни хід її виконання , коли вже 90 відсотків каденції пройдено.. А щодо - медведчук/рабінович/бойко/мураєв ( я розумію - саме це тебе так затронуло) - тут і гадати не потрібно..
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всех с наступившей пятницей!!! мы сделали это!!! мы дожили до пятницы!!! Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 5059
Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 7222
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юлебот пиши разборчивей, какие маниторы со стульями?))))
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Для общения с тобой мне и полпроцента их работы хватит.
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Ну так иди отсюда. Или тебе стрелочку для направления движения нарисовать?
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а кремлевские силы объеденяются и будет пиздилень самой демократической власти во вселенной
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КАк говаривал гениальный М.М.Жванецкий -- женщины бывают двух типов -- прелесть, какая глупенькая и ужас, какая дура. С этой сучкой мы имеем второй классический случай …
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Сучка сучкой, но дурой я бы её не назвал..
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Логично. Еще с Рабиновичем (читай Медведчуком) объединяться не стоит, шоб клеймо на всю карьеру не получить. Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 8027
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Серливий Толя обосравшись. Юля не злякалась буцегарні і пішла на вірну смерть у клітку до Янека, до свого найлютішого ворога, а Толя нє хочет так)) Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 5505
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Тим більш Юля Толю з його кращіими друзями Кучмою, його сином Ющенком, Дімочкою Табачником, Льовочкіним і Фірташем може і на поріг не пустити
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Хто завжди злигався з олігархами так це не Гриценко, а саме косата відьма. Піар на Притулі, добровольцях Азова яскраво демонструє її брехливу сутність
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Криворіжсталь Юля забрала у Ахмета, 10 млрд. кубів газу у Фірташа, феросплавний у Пінчука, одеський припортовий у Бєні(жалкую), примусила обленерго Суркісів платити податки, підтримувала космічну, авіо, судно, танкову і автобудівні галузі держзамовленями(власний супутник зв'язку, Ан-148, Ан-70, військові кораблі, танк Оплот, Таврія...
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От Таврію даремно впхав, таке собі досягнення.
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Моя близька родичка досі їзде на Таврії. Луценчіха їзде на мерсі за Три мільони, а в мене нема грошей на розтаможку, що крадуни підняли
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він навіть ні разу на фронті не побував. за більш ніж чотири роки війни. хоч і полковника звання має
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Гриценко, со своим косноязычием, на дебатах? Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 9242 Нехай Мостовая идет на дебаты.
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а что им с другими страшно воевать, что они решили с женщиной-политиком воевать.
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Все, что делал Офшорник все пять лет своей безумной мародерской власти, так это консолидировал рыговский лохторат, к созданию которого и сам имеет прямое отношение.
"Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн https://strana.ua/articles/analysis/169984-prezident-ukrainy-poroshenko-zarabotal-na-operatsijakh-s-ovhz-34-8-mln-hrn-za-dve-nedeli.html
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Мені чомусь згадалось, як Гриценко агітував на виборах януковича "проти всіх" . І чогось справ по ньому , в часи янека не було.
та й зараз з владою не скубеться.
КОроче кажучі, не вірю полковнику.
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Если порошенко спустил своих собак порохоботов, то Тимошенко в честном рейтенге обошла далеко его впереди. Хотя бигборды с "честными" лозунгами порошенка висят по всей Украине, Недалеко от порошенка отстал и его соратники вилкул и бойко.
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Серьезно... и с помощью Толяна она решила удвоить расстояние? Лахтинец, если бы ты жил в Украине, тебе бы уже от фамилии Тимошенко тошнило бы, настолько она уже всех задолбала своей рекламой. Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 184
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Если порошенко спустил своих собак порохоботов, то Тимошенко в честном рейтенге обошла далеко его впереди.

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Дело не только в рейтингах а и в том,что Порох смертельно боится Тимошенко ибо знает,что договориться с ней не сможет,когда с треском вылетит с президентского кресла.
Поэтому порохоботы усиленно и атакуют темы с ЮВТ,отчаянно пытаясь убедить читателей не голосовать за Тимошенко.
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Диванный генерал против инвалида-колясочника Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 1321
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А Инвалид-колясочник против системы. Не поленись найди куда были переведены деньги саши януковича после конфискации, и не поверишь не в государственный банк, а куда в инвестиционный банк порошенко, а потом куда делись - угадай, их сняли подставные лица. А теперь вспомни как была засекречена информация о конфискации и т.д. А опубликовано это было сегодня на Бизнес Цензоре.
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Хождение по граблям продолжается.. Все они "против системы", чужой системы, для того чтобы прийти и создать свою.
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Обєднуватися можна лише навколо ідеології, принципів. А які принципи в пристосуванки, яка заплямила себе стосунками з лазаренком, московськими газовими олігархами, зривом інтеграції до НАТО, підіграванням кремлю тощо ?
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Юлька засцыт выйти на открытые дебаты!
Её амплуа - "воровка на доверии". А облапошивать лохов можно только в одиночку навязывая лоху свою точку зрения.
У Юльки просто нет аргументов для спора с опонентом. С ЛЮБЫМ ОПОНЕНТОМ.
Текст ее роли и реплики давно изучены - "зрада", "все пропало", "все кто против меня - куплены мировой закулисой!" Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 7802
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потому наверно ни индюкович ни будкобудивнык с ней обо.......сь выходить на теледебаты.
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барига теж багато чого обіцяв, .....
а гриценко - противсіх разом іудою ющенко привели до влади індюковича, може хто забув.настав час його владі знову використати.
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а ты спроси у него. Тимошенко не побоялась и никуда не сбежала, а села отважно боролась с системой януковича, не так как некоторые пошли в министром финансов.
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Ну да, старая ПРиБЮТовка "отважно" отдыхала в санатории с массажистами, обслугой и немецкими врачами из "Шарите"
Странная у нее тюрьма получилась, явно Кремлевский Окурок позаботился о комфорте своей консервы №2, перед побегом консервы №1
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Війська швидкого написання підняті по тривозі мачіть варовку. Ви ще не доросли до цього. Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 3062
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Так на этом можно всю суточную ставку удвоить.
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Не схотів стати черговою жертвою самки богомола )))))
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главное серьезно верует, что это ему поможет....
а вроде взрослый
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Тимошенко приглашала порошенко на дебаты еще в 2014г, но порошенко почему то струсил.
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если за брехню будут давать срок то с ней встретится любой)))
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годы правления Порошенко: хуже уже некуда! Оценка экономистов ЕС.
За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:
- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек;
- занятого населения - на 3,28 млн человек;
- пенсионеров - на 2,5 млн.
Люди умирают или уезжают,
«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы». Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:
2018 год - 88 место
2017 год - 84 место
2016 год - 84 место
2013 год - 78 место Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).
В тему - Реформы в Украине идут вспять, Порошенко саботирует борьбу с коррупцией - СМИ Дании Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):
2018 год - 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира;
2017 год - 132 место (между Ганой и Угандой);
2016 год - 123 место (между Кенией и Ганой);
2013 год - 87 место. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:
2018 год - $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран);
2013 год - $3413. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:
2017 год - 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо);
2014 год - 63 место.
Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».
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Это все пена для народа. Будет Порошенко на второй срок. Запишите, 100%. В отличии от некоторых обещаний.
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Ти помилився, буде йому не другий. а перший строк, 100%
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однотуровый его и стимулирует. грицык как всегда, сходит, в который раз, на выборы, отожмет у оппонента власти пару процентов и, опять - на заслуженный отдых на честно заработанные - до следующих выборов.
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о як ботоферма соєва кинулась захищати полковника.
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ОППА сегодня объединилась. Юля права, нужно объединяться. Либо ОППА возьмёт реванш. Или так - кандидат от ОППЫ выйдет во второй тур с Панамычем, а там народ снова из двух зол выберет меньшее. А Пэдро должен идти не на второй срок, а просто на срок. Второго срока Украина уже не выдержит.
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Юля всего лишь хотела, чтобы так называемая демократическая оппозиция заключила соглашение - не лить дерьмо друг на друга. Не достучалась.
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Йуля токсичная, никто не желает шкварится😂
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Зубожиня геноцид водка дорожает бомжи дохнут быдло работать не хочет
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Гриценко, а вот вызвать Порошенко на дебаты - слабо, или там совпадают ценности?
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Угу,правильно.Зачем ЛИДЕРУ президентской гонки обьединятся с инваликой-аутсайдером? Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко - Цензор.НЕТ 5416 И Садовый молодец.Жюля заразна как хуйло!
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После того как Гриценко начал гавкать на Йульку, его рейтинг опустился до будочного. Народ в курсе - дрыщавое протывсихство помнит
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И тут Анатоле поверил в себя))))...мутному демагогу очень хочется подержаться за булаву)))
А ты попробуй сначала отними ее у кубла,а уж потом будешь пиарится за чужой счет "дебатами".
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко
 
 
 
 
 
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