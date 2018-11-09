 Гриценко заявил, что не будет объединять усилия с Тимошенко

Лидер партии "Гражданская позиция" Анатолий Гриценко заявил, что не собирается объединять усилия с лидером партии "Батькивщина" Юлией Тимошенко. Это касается как выдвижения общей кандидатуры на ближайших выборах президента, так и на совместных действий на парламентских выборах, сказал нардеп в эфире "Радио НВ", сообщает Цензор.НЕТ.
"У меня ответ краткий: нет. Но есть принципиальные вещи, там, где мы могли бы объединить усилия с Юлией Владимировной Тимошенко – это разъяснить нашим гражданам ключевые различия в наших программах, в ценностных установках", – сказал Гриценко.
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В частности, лидер "Гражданской позиции" пригласил Тимошенко к открытой дискуссии – например, в эфире СМИ.
"Я гарантирую абсолютно уважительное, вежливое отношение, не будет никаких нападений и оскорблений. Но поскольку мы с ней имеем принципиально разные взгляды на то, какой должна быть Конституция, – а это важный, основной закон нашей страны – она хочет сделать ставку на канцлера, на парламент, а я считаю, что это должен быть всенародно избранный президент, – это, мне кажется, было бы совершенно нормальное сотрудничество в формате публичных дебатов. Для того, чтобы люди потом определились", – добавил Гриценко.
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Напомним, 2 ноября Юлия Тимошенко заявила об открытости к сотрудничеству с музыкантом, общественным деятелем Святославом Вакарчуком, лидером партии "Гражданская позиция" Анатолием Гриценко и партией "Самопомич".
Лидер партии "Самопомич", мэр Львова Андрей Садовый не оценил предложение Тимошенко. Ее слова политик назвал политтехнологией, направленной на завоевание симпатий львовян.
это же профи, с многолетним стажем...она умеет и наслаждается этим действом
трибуна - это ее
Вали на свои « 60 минут ненависти, там новьіх «шуток» наберешься у своих пропагадонов...
"Кошелек, костяк и мясо". Как работает схема по скупке гособлигаций, на которых Порошенко заработал за две недели почти 35 млн https://strana.ua/articles/analysis/169984-prezident-ukrainy-poroshenko-zarabotal-na-operatsijakh-s-ovhz-34-8-mln-hrn-za-dve-nedeli.html
та й зараз з владою не скубеться.
КОроче кажучі, не вірю полковнику.
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Дело не только в рейтингах а и в том,что Порох смертельно боится Тимошенко ибо знает,что договориться с ней не сможет,когда с треском вылетит с президентского кресла.
Поэтому порохоботы усиленно и атакуют темы с ЮВТ,отчаянно пытаясь убедить читателей не голосовать за Тимошенко.
Её амплуа - "воровка на доверии". А облапошивать лохов можно только в одиночку навязывая лоху свою точку зрения.
У Юльки просто нет аргументов для спора с опонентом. С ЛЮБЫМ ОПОНЕНТОМ.
Текст ее роли и реплики давно изучены - "зрада", "все пропало", "все кто против меня - куплены мировой закулисой!"
а гриценко - противсіх разом іудою ющенко привели до влади індюковича, може хто забув.настав час його владі знову використати.
Странная у нее тюрьма получилась, явно Кремлевский Окурок позаботился о комфорте своей консервы №2, перед побегом консервы №1
а вроде взрослый
За четыре года правления Порошенко, Яценюка, Гройсмана:
- количество экономически активного населения в Украине уменьшилось на 3,07 млн человек;
- занятого населения - на 3,28 млн человек;
- пенсионеров - на 2,5 млн.
Люди умирают или уезжают,
«Credit Suisse», швейцарский банковский конгломерат, подсчитал, что богатство каждого гражданина Украины за эти годы сократилось более чем в два раза: с 3500$ до 1563$ на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран). Сбережения людей и их доходы изымаются этой троицей и их окружением под видом «рыночной цены на газ», «экономически обоснованных тарифов», «временных налогов», «ревизии банковской системы». Индекс человеческого развития (при подсчете учитывается уровень грамотности населения страны, ожидаемая продолжительность жизни и уровень жизни, оценённый через ВНД на душу населения) http://hdr.undp.org/en/2018-update:
2018 год - 88 место
2017 год - 84 место
2016 год - 84 место
2013 год - 78 место Индекс восприятия коррупции от Transparency International за 2017 Украина получила лишь 30 баллов из 100 возможных: Украина - самая коррумпированная страна в Европе, соседи Украины по рейтингу - Гамбия, Иран, Мьянма и Сьерра-Леоне).
В тему - Реформы в Украине идут вспять, Порошенко саботирует борьбу с коррупцией - СМИ Дании Рейтинг стран мира по уровню счастья населения (World Happiness Report):
2018 год - 138 место (между Суданом и Тонго) из 156 стран мира;
2017 год - 132 место (между Ганой и Угандой);
2016 год - 123 место (между Кенией и Ганой);
2013 год - 87 место. Уровень личного богатства граждан по данным швейцарского финансового конгломерата «Credit Suisse»:
2018 год - $1563 на одного украинца (123-е место в мире из 140 стран);
2013 год - $3413. Рейтинг стран мира по уровню процветания Legatum Prosperity Index - это комбинированный показатель, который измеряет достижения стран мира с точки зрения их благополучия и процветания:
2017 год - 112 место (между Бангладеш и Буркино-Фасо);
2014 год - 63 место.
Но у каждого в стране осталось ещё по полторы тысячи баксов. Именно на них он «має чітку візію на наступні п`ять років».
А ты попробуй сначала отними ее у кубла,а уж потом будешь пиарится за чужой счет "дебатами".