 Трем чиновникам "Киевавтодора" объявлено о подозрении в хищениях при ремонте дорог, - ГПУ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке написал пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

Он отметил: "Благодаря эффективному процессуальном руководству прокуратура города Киева объявила о подозрении в совершении преступления в составе организованной группы трем должностным лицам коммунальной корпорации "Киевавтодор", которые в прошлом году с привлечением фиктивных предприятий для участия в проведении тендера завладели средствами городского бюджета, выделенными для проведения текущего ремонта уличной сети столицы, а именно оплаты работ по нанесению горизонтальной дорожной разметки в общей сумме 8 млн 308 тыс грн.

В ходе проведенных обысков в коммунальных учреждениях и по месту жительства фигурантов дела изъято черновые записи, компьютерную технику и фиктивную документацию, подтверждающую совершение противоправных финансово-хозяйственных операций по хищению бюджетных средств.

Сейчас всем подозреваемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Согласно закону такие действия наказываются лишением свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается, его ход находится на контроле Генеральной прокуратуры Украины".

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