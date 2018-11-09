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 Политика Украины
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Все про:Нацсовет_ТРВ (385) СНБО (3120) Херсонщина (719) Костинский (56)

 В Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию

Костинский предлагает установить там систему, аналогичную тем, что были созданы в Донецкой и Луганской областях.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с предложением развернуть систему информационного противодействия, блокирующую телерадиовещание страны-агрессора на юге Херсонской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"В этом году была развернута система глушения в Донецкой и Луганской областях... Мы обратились в Госспецсвязи и СНБО с письмом, объясняя, что считаем целесообразным развернуть аналогичную систему глушения и на юге Херсонской области. Там установлены башни, на которых можно развернуть необходимое оборудование", – заявил член Нацсовета Сергей Костинский.

Читайте на Цензор.НЕТ: В первом полугодии объем украинской музыки на общенациональных радиостанциях составлял 54%, - Костинский

Он также отметил, что ни Нацсовет, ни Министерство информационной политики не имеют права глушить какой-либо сигнал.

Костинский также отмечает, что в планах Нацсовета на 2019 год – покрыть украинским цифровым телесигналом не только весь юг Херсонской области, но также и север оккупированного Россией Крыма.

С этой целью предусмотрено создание локальных мультиплексов в Скадовске, Чаплынке и Чонгаре.

Как сообщалось, в апреле, согласно решению СНБО, в Донецкой и Луганской областях запустили комплексную систему информационного противодействия, позволяющую блокировать аналоговое и цифровое телерадиовещание, которое транслируется со стороны России, а также с оккупированной территории Украины.

Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский

Источник: https://censor.net.ua/n3096132
 
   
 Топ комментарии
 
А ты заметил, что "мразота внутриМКАДовская" стала чаще прятаться под "щироукраинскими" никами?
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ты иди валежник собирай - вам кацапам ещё не разрешили побираться по полям...
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Кажется это причина для отмыва бабла!
Раша ТВ смотрят только ватные диб-лы!
А эти уеб-ки и в инете его смотреть смогут!
Лучше озаботьтесь, что бы наш сигнал все покрывал! + лугандон и Крым!
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Кажется это причина для отмыва бабла!
Раша ТВ смотрят только ватные диб-лы!
А эти уеб-ки и в инете его смотреть смогут!
Лучше озаботьтесь, что бы наш сигнал все покрывал! + лугандон и Крым!
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Serg Sergeev , к сожалению , ватников на востоке и юге Украины с начала войны много не убавилось ... . И в этом есть прямая заслуга нашего Нацсовета по ТРВ .
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А хіба, скажімо "інтери-шмінтери" чимось відрізняються від кацапоТБ? А вони мають режим повного сприяння в Україні. на них навіть пальчиком не сваряться.
Глушилки, це, як на мене, совок. Я ще зрозумів би, якби заткнули пельку "інтерам-нЙУзванвм-112". А так...
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Це питання , мабуть , до мінстецю ? Чи вище ? У Херсонській області треба розгорнути "глушилки", - Нацрада з телебачення і радіомовлення - Цензор.НЕТ 8932
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Согласен!!!!!!
Меня эти вечера советских фильмов о светлом ком. будущем и о горящих глазах его строителей - бесят!
Куда комиссия смотрит? У нас запретили ком партию и символику!
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кацапа ваш сигнал нафіг нам не тра, тому і глушать.
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а еще в Харькове тоже надо поставить глушилки.. у меня сосед-ватник на Северной Салтовке ловит рашку/ТВ и каждый день общается с телевизором (я слышу его крики через стенку, когда он смотрит "60 минут ненависти к Украине)
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Эти глушилки нужно было поставить давно, по всей границы с недоросией
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Вызови хоть раз "психушку"... Сразу "попустит"... ( Дядя-одессит, рассказывал - жил на старой квартире, соседка была, еврейка старая. Жила с дочерью, которую никак не могла "спихнуть" замуж... Наконец, нашёлся "стойкий боец". После свадьбы матушка ушла в одну комнату, а молодожёнам оставила другую... Живут. Всё нормально... Тёща - любительница гравюр, офортов, и тому подобных миниатюр с картинами... Один "бзик" - раз в полгода заставляла зятя их перевешивать на новые места... Перфоратора нет, долбил кирпичи "шлямбуром"... Надоело... Приходит к тёще: "Мама, я скоро все стены дырами издолбаю - соседи жалуются... Мне посоветовали новый приём - нужно в течение часа прогреть на слабеньком огне гвозди в подсолнечном масле. Их тогда можно прямо в стену забивать, а не в деревянные пробки... Прогрейте, а я пойду к соседу, возьму молоток потяжелее. Та согласилась. Мужик к дяде в квартиру, звонит в "Скорую" "психушки": "Приезжайте скорее... Женщина с ума сошла, гвозди жарит!" Приехали. Увидели. Увезли. Вернулась через три дня... Больше никто ничего не перевешивал...).
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хотите заглушить , чтобы народ не узнал про реформы и покращання в Украине? агенты кремля!!!!!!!!!
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Щоб рослякови, пермякови та мільчакови зростали тільки на московії.
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вы лучше наше ТВ туда транслируйте!
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козломордые, шо доляры заканчиваются? =))

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скоро у американцев не останется рублей чтобы выкупить свои доллары...)))
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Ну, тогда уже, если так сильно "размахнулись", то ставить станции подобные нужно и в Винницкой, и в Одесской области... Благо, в ПМР нет аппаратуры (и ввезти нельзя), которая будет этому противостоять... Хотя, по большому счёту, намного лучше "глушилок" работает улучшение качества жизни в Херсонской области... Крымчане ездят туда, а "сарафанное радио" работает намного лучше официальной пропаганды...
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Зачем зря тратить деньги в век интернета? Во-первых - запретный плод сладок. Во-вторых, - еще при СССР, западные станции нещадно глушили спецслужбы, но народ все равно их слушал. Назад в СССР?
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На пятом году войны до сих пор думают за Херсонскую обл . На шестом может подумают и за Харьковскую ? Или следующие после выборов , снова всё будут валить на папередников ? В Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию - Цензор.НЕТ 6603
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Схоже і вираз обличчя розумний, а... Дай людям адекватні зарплати, пенсії, роботу, ціни і по барабану їм будуть всілякі радіостанції,, телеканали, прокламації...
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А толку??? Тут на сепарском 112-м, кремлядьские недобитки типа мертведчуков, боек, рабиновичей вешают своему ЛОХторату лапшу на ужи, что придя к власти будуд договариваться с кремлядьской ГНИДОЙ и закончат войну. А что значить договориться с кремлядьской ГНИДОЙ??? Правильно!!! Это значит, сдать ГНИДЕ всю страну и ее интересы.
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Здравствуй совок.
Чисто совковое изобретение и мышление.
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Даремно, є інтернет, свиня завжди болото знайде.
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буков , гадаю , що не даремно , жаль що пізно . У кацапів є приказка ; - если собаке каждый день говорить , что она свинья - то она захрюкает ... .
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Справа в тому, що бажаючі вільно подивляться по інтернету.
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Зачем? Умные паРашню не смотрят, а дураки везде помои найдут.
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тупая идея, по мну. уловил когда то я, сквозь другие глушилки "над сантьяго дождь". глушилки моски не меняют. моски - предустановка. согласен - тупой отмыв бабла постройки стены.((((
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проведите лучше общегосударственный референдум с вопросом хотите ли вы евроинтеграции ,да или нет .потому что от ваших еврореформ скоро побираться будем по полям
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проведи у себя в паРаше среди ингушей и чеченов, хотят они и жить в совковой тюряге как ты.
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нам простым людям не нужен газ в 20 раз дороже и бензин по 1.5 евро и нас не интересует лгбт и жопоеб..я как вас
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вам простым хуйловским ботам ничего не нужно, только хорошо лизнуть шефа.
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Переїдь в днр, якщо ти дійсно з Кривого Рога, то свою однокімнатну зможеш змінити на трикімнатну в Донецьку.
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ты хочешь всех неугодных переселить в днр,ты новый гитлер или сталин?может сразу нас в концлагеря?
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А чого ти так панікуєш, там дешевий газ і комуналка, нема мови і бандерівців, ти ненавидиш Україну, чого тут сидиш? Підтримку вам покажуть вибори в наступному році, нашо жовч даремно збираєш.
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хаха с чего ты взял что я не люблю Украину я тут родился и живу,тем временем пока я работаю на гоке исправно платя налоги в казну люди с западной Украины вымывают бурштын уничтожая тысячами гектарами плодородной почвы и лесов вы вырубуете массово леса в моих Карпатах вы ездите на евробляхах не платя налоги вы занимаетесь контрабандой сигарет вы массово уклонялись от ато когда моя область лидер по мобилизованным в ато и твы мне смеете что то говорить про не любовь к родине?
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Да? Ну давай приїдь до мене в гості, я тобі покажу західну Україну, повезу по селам, побачиш як люди працюють, повезу у "вирублені" Карпати, може навіть дорогу знайдеш назад в тих лісах.
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Нас василейбульб интересует только халява
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А ты заметил, что "мразота внутриМКАДовская" стала чаще прятаться под "щироукраинскими" никами?
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это Рюрик Новгородский, отпетый ольгинский бот
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он при виде своего фото сразу убегает.

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"Ухи" красивые... Хоть "лапшу навешивать", хоть таскать, за "шкоду", и приятно, и удобно...
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ты называешь мразотой сограждан своей страны которые имеют другое мнение?так мое мнение поддерживает весь кривой рог с нашим градоначальником юрием григорывечем вилкулом
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В Україні нема градоначальників, є вибрані мери.
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Выйди и скажи это на улице... В Кривом Рогу найдутся люди, которые тебе "рога обломают"... Правда, тебе для этого нужно приехать туда, из-за "поребрика"... "ПТУ-шники долгопрудненские", как же вы своей наивностью задолбали... Вы никак понять не можете, что вы "палитесь" СТИЛЕМ написания комментариев? В Украине ТАК не пишут... Ты мне напоминаешь "козу", которая выспренно заявляла в Интернете, что ей хочется "вырвать страницу из украинского паспорта, где записано, что я - "украинка"... А я - "русская...". (в папорте украинском графа "национальность" - отсутствует...).
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Другое мнение из ваших уст звучит как -Путен памаги-и-и-и! Введи-и-и-и-и!!!
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ты иди валежник собирай - вам кацапам ещё не разрешили побираться по полям...
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у кацапов свои референдумы - нашивки, погоны сорвал и ты ихтамнет,
но стрелялка как была так и никуда не делась.
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"В Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию..."

Что бы еще не придумать от скуки, новых веяний, нано и прочего.
Страну ПОСТРОЙТЕ, тогда "даунбас" - станет "мертвым" из-за переезда или осознания населением.
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Как сказано у Булгакова- люди, которые должны принимать таблетки, у нас принимают законы.....

и действуют как 50 лет назад, сдохший СССР.
чтобы получить тот же результат.
Я конечно понимаю, что в дурке тоже люди, но все же , ........
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А за спутниковые антены судить по статье " Державна зрада?" В селах массово используются спутниковые антены уже только по причине удаленности от ТВ вышки. Ретрансляторы поставить ума и денег нет, а на глушилки-всегда пожалуйста
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Лучше бы в Киеве "интер" заглушили. Или "ньюсван". Имитаторы бурной деятельности,блеать.
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Тогда уж лучше инет повсеместно запретить, а также тарелки.
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Инет запрещают на обосРашке.
Инет медленно превращается, превращается.... в Чебурнет))

по сравнению с запретами и зверствами на паРаше, в Украине вообще пока свобода



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- Всё, капец! Мы от вашей "Гейропы" скоро отделимся... У нас запускают "Чебурнет"!
- Ну и что? Мы останемся "заинтернечеными... А вы станете "чебурахнутыми"...
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Ну ти же не розкажеш Яровій, а більше таких бовдурів нема.
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Я так понимаю, бабла на новогодние праздники у них не хватет! Какие нах.. глушилки? В Станице Луганской прекрасно показывают росийские и сепарские каналы как в аналоговом формате так и в Т2!? Наших было до недавнего времени 5 штук в Т2, но где-то с месяц назад сигнал пропал! Вы че заглушили, дятлы?
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Интересно а какие они применили глушилки в Донецкой и Луганской обл? город Светлодарс направь антену с тюнером т2 на Горловку там вся нечисть от новоросии до 1 росс.каналов, направь на Луганск та же хрень и только в нашу сторону т2 принимает 8 каналов и то не везде, Ощущение что глушилки поставили на наши укр.каналы.
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Зазвичай інформаційну блокаду влаштовують ті кому є що приховувати.
Адже як відомо, найкращий агітатор це - реалії життя.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию
 
 
 
 
 
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