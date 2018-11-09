"В Херсонской области нужно развернуть "глушилки", - Нацсовет по телевидению и радиовещанию..."

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратился в Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины с предложением развернуть систему информационного противодействия, блокирующую телерадиовещание страны-агрессора на юге Херсонской области. Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"В этом году была развернута система глушения в Донецкой и Луганской областях... Мы обратились в Госспецсвязи и СНБО с письмом, объясняя, что считаем целесообразным развернуть аналогичную систему глушения и на юге Херсонской области. Там установлены башни, на которых можно развернуть необходимое оборудование", – заявил член Нацсовета Сергей Костинский.
Читайте на Цензор.НЕТ: В первом полугодии объем украинской музыки на общенациональных радиостанциях составлял 54%, - Костинский
Он также отметил, что ни Нацсовет, ни Министерство информационной политики не имеют права глушить какой-либо сигнал.
Костинский также отмечает, что в планах Нацсовета на 2019 год – покрыть украинским цифровым телесигналом не только весь юг Херсонской области, но также и север оккупированного Россией Крыма.
С этой целью предусмотрено создание локальных мультиплексов в Скадовске, Чаплынке и Чонгаре.
Как сообщалось, в апреле, согласно решению СНБО, в Донецкой и Луганской областях запустили комплексную систему информационного противодействия, позволяющую блокировать аналоговое и цифровое телерадиовещание, которое транслируется со стороны России, а также с оккупированной территории Украины.
Также на Цензор.НЕТ: Нацсовет по ТРВ с 2014 года "выпалил" 81 российский канал, - Костинский
Раша ТВ смотрят только ватные диб-лы!
А эти уеб-ки и в инете его смотреть смогут!
Лучше озаботьтесь, что бы наш сигнал все покрывал! + лугандон и Крым!
Глушилки, це, як на мене, совок. Я ще зрозумів би, якби заткнули пельку "інтерам-нЙУзванвм-112". А так...
Меня эти вечера советских фильмов о светлом ком. будущем и о горящих глазах его строителей - бесят!
Куда комиссия смотрит? У нас запретили ком партию и символику!
Чисто совковое изобретение и мышление.
но стрелялка как была так и никуда не делась.
Что бы еще не придумать от скуки, новых веяний, нано и прочего.
Страну ПОСТРОЙТЕ, тогда "даунбас" - станет "мертвым" из-за переезда или осознания населением.
и действуют как 50 лет назад, сдохший СССР.
чтобы получить тот же результат.
Я конечно понимаю, что в дурке тоже люди, но все же , ........
Инет медленно превращается, превращается.... в Чебурнет))
по сравнению с запретами и зверствами на паРаше, в Украине вообще пока свобода
- Ну и что? Мы останемся "заинтернечеными... А вы станете "чебурахнутыми"...
Адже як відомо, найкращий агітатор це - реалії життя.