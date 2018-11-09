 Враг четыре раза нарушил перемирие. Под Светлодарском применил минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный, Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского, на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС