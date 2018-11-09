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 Враг четыре раза нарушил перемирие. Под Светлодарском применил минометы калибром 120 мм, - штаб ООС

В течение текущих суток, по состоянию на 18:00 российские оккупационные войска 4 раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в штабе ООС.

В вечерней сводке отмечается: "Оккупанты открывали прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям Объединенных сил неподалеку населенных пунктов Вильный,  Авдеевка и Пески. Кроме того, в районе Луганского,  на Светлодарском направлении, противник применил минометы калибра 120 мм.

Подразделения обороняющихся подавляли вражеский огонь применением дежурных огневых средств. Потерь среди личного состава Объединенных сил не допущено.

Ситуация в районе проведения операции остается контролируемой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг применил 120-мм минометы в районе Новолуганского, ранены двое украинских воинов, за сутки - 14 обстрелов, - штаб ОС

Источник: https://censor.net.ua/n3096130
 
 
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так педра же разрешил использовать в ответ "все имеющиеся средства" ..почему "градами" рашню не перемолотят?
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Вот Юлька придёт так сразу! Ворог чотири рази порушив перемир'я. Під Світлодарськом застосував міномети калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8631
(запретит)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВраг четыре раза нарушил перемирие. Под Светлодарском применил минометы калибром 120 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
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