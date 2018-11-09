 ГПУ составила подозрение следователю из РФ, выбившему показания из Павла Гриба

Генеральная прокуратура составила сообщение о подозрении гражданину России из-за незаконного привлечения к уголовной соответствии украинца Павла Гриба. Об этом сообщил в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко, информирует Цензор.НЕТ.

По словам Лысенко, следствие собрало доказательную базу того, что старший следователь по особо важным делам 2 отделения следственного отдела Управления ФСБ России по Краснодарскому краю при отсутствии каких-либо объективных доказательств причастности Гриба к совершению противоправных действий на территории РФ обвинил его в совершении особо тяжкого преступления.

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Кроме того, россиянина обвиняют в том, что он физическим и психологическим давлением заставил украинца оговорить себя.

Отмечается, что данный следователь предоставил Октябрьскому районному суду Краснодара РФ заведомо ложные и недостоверные сведения о привлечении Гриба должным образом в качестве обвиняемого и объявлении его в федеральный и международный розыск.

В результате этого суд избрал Грибу меру пресечения в виде содержания под стражей, таким образом сфальсифицировав материалы уголовного дела.

Лысенко отмечает, что в настоящее время готовится запрос о международной правовой помощи в компетентные органы Российской Федерации по уведомлению указанному лицу о подозрении и проведению с ним ряда процессуальных действий.

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"Досудебное расследование в указанном производстве продолжается, устанавливаются другие лица, причастные к незаконному привлечению Гриба к уголовной соответствия", – отмечает спикер ГПУ.

Напомним, отец Павла Игорь Гриб заявил о похищении спецслужбами РФ его сына в Беларуси: "ФСБ выманили Павла в Гомель, под видом встречи с девушкой, и задержали". Павел Гриб 24 августа 2017 года выехал на встречу с девушкой, с которой до этого общался только через соцсети, в Беларусь. После исчез.

Когда Игорь прибыл в Беларусь, ему сообщили, что его сын объявлен в розыск по инициативе ФСБ РФ. Пограничные ведомства Беларуси отказались сообщить отцу какую-либо информацию о его сыне. Отец Павла уверен, что спецслужбы РФ провели эту операцию с целью выманить его сына в Беларусь и "надеть на него там наручники за посты в соцсетях". Вместе с тем, Госпогранслужба Украины официально подтвердила факт пересечения Павлом Грибом границы с Беларусью.

7 сентября 2017 директор Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что 19-летний гражданин Украины Павел Гриб, который исчез в белорусском Гомеле, находится в управлении ФСБ России в Краснодаре.

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По данным российских СМИ, следователи считают Павла Гриба якобы приверженцем запрещенной в России экстремистской организации УНА-УНСО и предполагают, что он якобы склонял знакомую жительницу Кубани взорвать самодельное взрывное устройство на выпускной линейке в сочинской школе.

Подробно о том, с чего начиналась эта история, о сути дела и обвинения, а также о судебном заседании читайте в статье "Не было у детей планов взрывать школу!". Любовно-агентурная история Павла Гриба".