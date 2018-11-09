 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.
Сообщается, что из авто, ввезенных в нынешнем году в режиме "транзит", 122,2 тыс. автомобилей с иностранными номерами находятся в Украине с нарушением срока.
Статистики по "временному ввозу" пока нет, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.
Напоминаем, в Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.
8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.
Сотрудники Нацбанка с 9 ноября пересаживаются на электромобили. ФОТО
Ну-ну...
Ты же не автолюбитель, и никогда им не будешь.
Для тебя машина, как для бабы шуба или брюлики, чисто понты показать, а не любимое занятие.
поднимаете популярность порошенка ?
Да что там говорить, даже на учебу есть, которая станет по цене неплохого авто.
Хочешь отобрать... или пошариться у меня в карманах, стиралку утащить себе?
Ярошевич в знак протесту спалив своє дешеве євроавто під ВР.
Ціна автомобіля Land Rover, який спалив засновник громадського об'єднання "Автоєвросила" Олег Ярошевич у знак протесту проти закону про розмитнення "євроблях", становить близько 10 тисяч євро.
Про це він розповів в ефірі "Прямого".
рабське стадо
Великий куш: як 2 млрд гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка || «СХЕМИ» №193
https://www.youtube.com/watch?v=UG_eYLbpAtQ
Долбойоби. що ми залишимо своїм дітям після цих уродів. вас це нетурбує...
Они дают понять, что Европа может быть доступной и дешевой. Возможно, благодаря им люди задумаются, что цены, налоги и тарифы в Европе не такие уж высокие по сравнению с их зарплатами, а местные нувориши просто занимаются стрижкой бабла с лохтората.
Германия: отопление 128 евро в месяц. Средняя зарплата 3700 евро.Хватит на 29 месяцев.
Украина: отопление 2000 гривен в месяц. Средняя зарплата 9000 гривен. Хватит на 4.5 месяца.
люто плюсую!
Теперь мьі к ним ездим и за техникой и за зарплатами.
Как бьіли в жопе так и остались
Зайцева не винна - її не правильно навчили, сяде інструктор, все по чесному.
Поліція вирішує питання про порушення окремого провадження щодо автошколи, де навчалася Зайцева. Далі.....
де народили Зайцеву, потрібно завести кримінальну справу,
як це вони допустили, що та курва появилась на світ і потім забрала життя у 6-ти людей і 6 тяжко травмувала...
Итак - Эвробляхеры. Эвробляхеры это люди, кто пригоняют современные автомобили не платя ни копейки налогов в госбюджет - то есть открытое и наглое кидалово Украины на деньги, причем учитывая 122 000 эвроблях не маленькие деньги. Эвробляхи это всего лишь часть айсберга того, как бедные и несчастные граждане Украины, кидают страну на налогах. Вторым кидаловом государства на деньги, является бизнес и рынок труда, в котором участвовали ранее или участвует сейчас граждане Украины. Прежде чем кричать что чиновники воруют, посчитай сколько украл лично ты на тех же налогах.
А я уверен, что они и в этом положении найдут выход. Разберут на запчасти и распродадут, или в крайнем случае спалят. Я бы спалил, но вам бы ни копейки не заплатил.
"Євгеній Чепіль зазначає, що люди повинні знати правду, як приганяли авто через українську митницю:
«По цих схемах дуже мало ввозилося литовських машин. В основному, ввозилася машина на так званого білоруса. Цю схему придумала митниця і офіційно під патронатом держави робила ці схеми. Як відбувалася ця схема? Автобусам на білоруський кордон звозилися білоруси. Людина, яка купила машину у Польщі чи Литві, приїжджала на митницю, платила 300-400 доларів, з яких, за неофіційними даними, 150 доларів йшло на Київ. І їй офіційно білорус заганяв машину на рік. Де-факто всі ці машини не хитрі такі бляхарі понаганяли, а їх загнала за чесно зароблені гроші українські держава. Тому відповідати за це повинна держава, а не поставили зараз людей раком у тупік і хочуть ще забрати останні гроші. Друге, говорять про екологію, що тут везуть машини, які забруднюють екологію. Так, ці машини рай екологічний порівняно з тим, що у нас їздить по Луцьку, оці маршрутки, із яких дим іде. І оце, що у нас вже пару років смердить ГПЗ і Цукровий, то ось де забруднення екології і не треба тут з людей робити ідіотів. Не треба підтримувати ці злочинні закони. Стосовно того, що у Європі, заборонені якісь євростандарти - такого нема. У Польщі береш будь-яку машину, немає ніяких доручень нічого, за 15 хвилин ти купив машину, не платиш ніяких хабарів», - розповідає лучанин.
На його думку, люди мають право купувати старі машини:
«Стосовно того, що машини старі і їх не можна ввозити. Це товар. Яким товаром хочу, таким і користуюся. Може мені подобається стара машина. Якщо людина живе в селі і їй не потрібна машина нова, їй потрібна стара надійна машина, якою вона буде возити буряки, гарбузи, картоплю. А ця машина по розтаможці буде коштувати як «Бентлі». Машина, яку я купую за 1 тисяч євро, я маю заплатити за розмноження 3 тисячі євро. 750 євро - це тільки акцизний збір, а ще ПДВ і купу всього податків. Такого в цивілізованому світі немає. Кругом машина, як засіб пересування, а у нас машина, як якась привілегія. Виявляється, людям по селах далі на конях їздити…».
Еще бы. Холопы - осмелились! Жить как весь мир. Не считая тачку - показателем образа жизни, а железякой и за мировые копейки! Иначе? Многие ... оттуда - побледнеют. Васыль на точиле и не из нас???
А понты???? Рятуйте!!! Корони лишають!!!!
а главное какой с них толк ?
НАФИГА НАМ КРЕДИТ МВФ????