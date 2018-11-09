 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Сообщается, что из авто, ввезенных в нынешнем году в режиме "транзит", 122,2 тыс. автомобилей с иностранными номерами находятся в Украине с нарушением срока.

Статистики по "временному ввозу" пока нет, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

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Напоминаем, в Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.

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