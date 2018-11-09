EN|RU|UK
Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Экономика, Авто
  2034  97
Все про:авто (3585) растаможка (73) ГФС (2875) евробляхи (23)

 122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС

С начала текущего года по состоянию на 01.11.2018 в Украину ввезли 173 тыс. автомобилей личного пользования и коммерческого назначения с иностранной регистрацией в режиме "транзит", 53,1 тыс. - в режиме "временного ввоза".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГФС.

Сообщается, что из авто, ввезенных в нынешнем году в режиме "транзит", 122,2 тыс. автомобилей с иностранными номерами находятся в Украине с нарушением срока.

Статистики по "временному ввозу" пока нет, поскольку срок пребывания этих авто еще не завершился.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За 2018 год в Украину было завезено более полумиллиона "евроблях", - Южанина

Напоминаем, в Киеве 7 и 8 ноября в правительственном квартале проходили акции владельцев автомобилей с еврономерами с требованием одобрить законопроект о доступном растаможивании автомобилей.

8 ноября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект относительно снижения стоимости растаможивания автомобилей с еврономерами.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла законопроект о растаможке "евроблях". ВИДЕО (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3096122
 
 
 Топ комментарии
 
Адепт антимайдана?..
Ну-ну...
 показать весь комментарий
 
как тарифы- то "надо чтоб еропейского уровня были!", а как машины- то "хрен вам а не по-европейски!"
 показать весь комментарий
 
Достаточно взглянуть на зарплаты в Нефтогазе, на автопарк чиновников, на миллионные и миллиардные тендеры, на богатеющих олигархов на дотациях. А обычных людей они всегда будут доить, так устроена олигархическая система.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
как тарифы- то "надо чтоб еропейского уровня были!", а как машины- то "хрен вам а не по-европейски!"
 показать весь комментарий
 
 
Ого сколько "дров" заготовлено для Верховной зРады
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Нужно организовать антибляхерный Майдан против халявщиков. Бабло на машины у них есть, а потом наверно после своих митингов приходят лезут в интернеты и начинают ныть про тарифы...цены зарплаты....но на бляху бабло есть..ога
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Майдан за таирфы я понимаю, Майдан против бандитов я понимаю, а Майдана за узаконивание евробляхерной хитрожопости не понимаю ....
 показать весь комментарий
 
 
А зачем тебе понимать?
Ты же не автолюбитель, и никогда им не будешь.
Для тебя машина, как для бабы шуба или брюлики, чисто понты показать, а не любимое занятие.
 показать весь комментарий
 
 
То есть бабло на любимое занятие вполне себе есть - машинками баловаца, а как прибегать ныть за тарифы так бежите перекидаетесь......хитро. Яке зубожиння..яке жахливе зубожиння..не дают народу машинками поиграца..зубожиння та й годи...
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Люлябот тупенький. Надо не растаможкой занимаца, а свои машины делать ....А быдло за дешовый металолом с Ывропы переживыает вместо своё производство сделать..даже то что было просрали... Так что скажешь жюлькобот как насчёт свое сделать, а не ныть за старый хлам с Ывропы??? А Рошена посадят в одну камеру на пару с твоей воровкой жюлькобот...Там Петя с твоей вороватой путинской шестёркой и будут выснять чьё место на ПаРаше !!
 показать весь комментарий
 
сам катайся на вонючих украинских говнотачках. европейские даже 10-летней давности лучше. а "богданы", "ланосы" и -тд. для дегенератов-говноедов. украинский автопром такое же парашное гнойное дно как и рашапарашный
 показать весь комментарий
 
 
вы от минстеця, или почему вас модератор не «блокирует» ?
поднимаете популярность порошенка ?
 показать весь комментарий
 
 
Шоколадные как коршуны бросаются на владельцев авто с Еврорегистрацией. Почему до Пороха не было никаких блях и неужели все авто в Украине Евро 5? Те же восьмёрки, Волги, Ланосы и прочее дерьмо? Что из перечисленного производится в Украине? Ничего!!!
 показать весь комментарий
 
Ты представляешь, не только у меня, но и у всех есть деньги на холодильник, телевизор, мобилку и даже на любимый диван.
Да что там говорить, даже на учебу есть, которая станет по цене неплохого авто.
Хочешь отобрать... или пошариться у меня в карманах, стиралку утащить себе?
 показать весь комментарий
 
 
Да похоже это ты все хочешь на абсолютную халяву в обход закона. Только вот ездуны вы хреновые, задолбали своими ведрами старыми правила нарушать.
 показать весь комментарий
 
 
Так они не против уплатить налог , но налог должен быть адєкватным .
 показать весь комментарий
 
А что не ясно? Государство должно стремиться поддерживать достойный уровень жизни народа. А на практике что? Медицина платная, обучение платное, куча поборов (взятки). Эти статьи расходов своих граждан государство полностью игнорирует при расчете субсидий, учитывая только доходную часть. Сам при рождении ребенка оставил в роддоме 5000 гривен только врачам. Вот мои деньги, которые могли быть уплачены в качестве акциза. Эвробляхеры говорят: дайте возможность купить собственное авто, чтобы не быть безработными, чтобы не уезжать из Украины, ведь, власть, ведь вы тоже не святые. Ведь не от хорошей жизни мы покупаем Пассаты 2000 года... Волнует экология? А вырубку карпатских лесов тогда почему не так долго не запрещали? То же с посылками. Больше 100 евро - заплати налог. А в это же время через границу фурами везут контрабанду...
 показать весь комментарий
 
 
Палить євробляхи к бісовій мамі. Для євробляхера 10 000 євро- копійки.

Ярошевич в знак протесту спалив своє дешеве євроавто під ВР.
Ціна автомобіля Land Rover, який спалив засновник громадського об'єднання "Автоєвросила" Олег Ярошевич у знак протесту проти закону про розмитнення "євроблях", становить близько 10 тисяч євро.
Про це він розповів в ефірі "Прямого".
 показать весь комментарий
 
 
И еще есть совесть называть себя "Евросила". Да если бы в Германии кто то спалил свое авто - вкатали бы дикий штраф за порчу экологии + заставили бы за свои деньги нанимать эвакуатор и везти в ПЛАТНОЕ место захоронения авто.
 показать весь комментарий
 
 
верховная рада место сбора бандитов, где в Гемании такое ?
 показать весь комментарий
 
 
Ясно. У тебя логика такая: раз депутаты воруют, значит и народу можно.
 показать весь комментарий
 
Интересно, а где и когда народ ворует? Когда налоги не платит? Так это деньги народа и правильно, что не платят, это нормально НЕ отдавать свои заработанные деньги ворам! Это нормально НЕ кормить паразитов!
 показать весь комментарий
 
Для тебя каждый евробляхер скинется на 1 литр бензина - гореть тебе в аду....
 показать весь комментарий
 
 
Ты на штраф бабло собирай а то с квартиры выселят
 показать весь комментарий
 
Тю...весь азов касается на бляхах...другие и не заезжают в ворота
 показать весь комментарий
 
давай не путать защитников Родины и жульё.
 показать весь комментарий
 
Опять перепечатка пропагандистом ДНР дерьмосайта РФ.На радость русскому миру.
 показать весь комментарий
 
 
Ого Вам Кремль платить. А чого не в рублях береш?
 показать весь комментарий
 
 
Вот непонятно почему люди должны платить такие суммы за растаможку?
 показать весь комментарий
 
 
Достаточно взглянуть на зарплаты в Нефтогазе, на автопарк чиновников, на миллионные и миллиардные тендеры, на богатеющих олигархов на дотациях. А обычных людей они всегда будут доить, так устроена олигархическая система.
 показать весь комментарий
 
 
Потому что,во всем мире так... а гавно старше 5 лет вообще ввозить запрещено.задрали...бл денег на растоможку нет...бл. как у меня под домом,на квартиру бабки есть на машину бабки есть, а на паркинг нет... и такое чмо ставит свой таз на бляхах где попало и плюет на окружающих. Шары бляхеры не будет курите писю.
 показать весь комментарий
 
 
Чему завидовать? Когда спрашиваешь "успешного бизнесмена" про гараж или оплаченную парковку - начинается нытье про тяжелую жизнь.. но на авто, бензин, жизнь хватает, а вот на платную парковку как раз и не хватило - совпадение, наверное.. Вот конкретно у тебя есть авто , а гараж имеется?
 показать весь комментарий
 
У меня крытая парковка прямо под домом. Покупал в месте с квартирой.
 показать весь комментарий
 
 
Это правильно. Но 95% покупает жилье как можно дешевле, а потом ноет про то что застройщик их якобы обманул - не построил парковки, детсада, школы и т.д.
 показать весь комментарий
 
Ти її куриш від народження і будеш курити до смерті.
рабське стадо
 показать весь комментарий
 
 
Заплати налоги и спи спокойно. Кто не платит налоги ,гоу за парабрик.😬
 показать весь комментарий
 
Черноморец не команда Черномор 122 тис. "євроблях", ввезених у 2018 році в режимі "транзит", перебувають в Україні з порушенням терміну, - ДФС - Цензор.НЕТ 2368

Великий куш: як 2 млрд гривень з банку Януковича вивели через банк Порошенка || «СХЕМИ» №193

https://www.youtube.com/watch?v=UG_eYLbpAtQ

Долбойоби. що ми залишимо своїм дітям після цих уродів. вас це нетурбує...
 показать весь комментарий
 
 
выгоняй бляху нах!, иди на Майдан, жги шины, добивайся снижения растаможки ДЛЯ ВСЕХ!, загоняй бляху-растамаживай - катайся-ори петя хуйло! - алгоритм понятен????
 показать весь комментарий
 
 
А кто помнит - кто заварил эту кашу евробляхеров?
 показать весь комментарий
 
Это не важно. Главное, что то контролируемые кем то из власти "протестующие". Такие себе модифицированные титушки-2018.
 показать весь комментарий
 
О... теперь теперь бюджет будет пополнен в том числе и за счет штрафов а он как минимум 300 USD интересная цифра получается
 показать весь комментарий
 
Это говорит о рехвормам нашей власти, когда нищие граждане не могут купить нормальную новую машину и покапают разное старье...
 показать весь комментарий
 
 
Покупатели авто на еврономерах - очень опасные люди для соевых.
Они дают понять, что Европа может быть доступной и дешевой. Возможно, благодаря им люди задумаются, что цены, налоги и тарифы в Европе не такие уж высокие по сравнению с их зарплатами, а местные нувориши просто занимаются стрижкой бабла с лохтората.
 показать весь комментарий
 
 
Всё верно .Даже рассказы о высокой цене на алкоголь и сигареты в Европе тоже враньё .
 показать весь комментарий
 
 
На дурочку косишь, металлолом от которого наоборот Европа избавляеца называешь " Европа может быть доступной и дешовой" На лохов расчитываешь подставляя понятия. Так в Европе ещё бабло надо заплатить что б этот металлолом утилизировать, ибо после 5 лет налог на этот тазохлам просто нереальный в той же Германии....ВОт и скидывает Европа хлам в третьи страны..а такое как ты покупая это вторсырьё по меркам Европы ещё и визжит мол дешиво ..Ывропа!! Так в Европе это мусор ото которого просто избавляюца... А в Европе ты был только когда сидел в своём утоплинике пригнанном с Германии
 показать весь комментарий
 
Подумайте хорошо, наверняка тут Тимошенко виновата.
 показать весь комментарий
 
Ога, ога, в Германии не ездят машины старше 5 лет, конечно. Может там действительно высокие налоги на 10-20 летние автомобили (хотя не страшные для немца с его средней зарплатой), но даже такие "корыта" по оснащению лучше ланосов.
 показать весь комментарий
 
 
Ты знаш за тарифы на европе...не высокие? Ты бредишь пойди сначала посмотри на камуналку у немцев ,а потом булькай тут.
 показать весь комментарий
 
Смотрю:
Германия: отопление 128 евро в месяц. Средняя зарплата 3700 евро.Хватит на 29 месяцев.
Украина: отопление 2000 гривен в месяц. Средняя зарплата 9000 гривен. Хватит на 4.5 месяца.
 показать весь комментарий
 
 
Ты посмотри как там начиналось... а то ты готов к европе, но не созрел. Унас только начало европути... а сначала всегда жопа... спроси у поляков как у них было в 90 е.?
 показать весь комментарий
 
Как начиналось? Сколько в Германии и Польше было правителей-миллиардеров? Мы тоже не шиковали ни в 90-ых, ни в 2000-ых, зато почти каждый упырь который сегодня патужно рехформирует - уже тогда был на вкусной должности, и как тогда звиздел что надо терпеть, так и сейчас звиздит набивая карманы и огромное брюхо.
 показать весь комментарий
 
у ляхів і в 90 машини були дешевими...
 показать весь комментарий
 
 
В 90е они к нам ездили технику покупокупать
Теперь мьі к ним ездим и за техникой и за зарплатами.
Как бьіли в жопе так и остались
 показать весь комментарий
 
122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС - Цензор.НЕТ 6904

Зайцева не винна - її не правильно навчили, сяде інструктор, все по чесному.

Поліція вирішує питання про порушення окремого провадження щодо автошколи, де навчалася Зайцева. Далі.....
 показать весь комментарий
 
 
Тоді вже і проти пологового будинку,
де народили Зайцеву, потрібно завести кримінальну справу,
як це вони допустили, що та курва появилась на світ і потім забрала життя у 6-ти людей і 6 тяжко травмувала...
 показать весь комментарий
 
зачем вы это констатируете ?изымайте эти авто,в случае дтп владельца не найдешь
 показать весь комментарий
 
Дорогие власти, хотите + 250 млн долларов в бюджет? Просто так, из ниоткуда Сделайте растаможку автомобилей 1000$ и 1500$ для грузовиков.
 показать весь комментарий
 
 
250 млн. баксов на 450 народных депутатов не делится, во!
 показать весь комментарий
 
когда 122 тыс. человек придут под Верховную Раду, то думаю вопрос сам собой решиться.
 показать весь комментарий
 
 
Нє нада під ВР. Нехай мітингують скажімо біля авторинку на Столичному шосе. Хоч ночують там, аби не заважали руху містом.
 показать весь комментарий
 
Хотите чтобы чиновники не воровали, не воруйте сами.
Итак - Эвробляхеры. Эвробляхеры это люди, кто пригоняют современные автомобили не платя ни копейки налогов в госбюджет - то есть открытое и наглое кидалово Украины на деньги, причем учитывая 122 000 эвроблях не маленькие деньги. Эвробляхи это всего лишь часть айсберга того, как бедные и несчастные граждане Украины, кидают страну на налогах. Вторым кидаловом государства на деньги, является бизнес и рынок труда, в котором участвовали ранее или участвует сейчас граждане Украины. Прежде чем кричать что чиновники воруют, посчитай сколько украл лично ты на тех же налогах.
 показать весь комментарий
 
Государство должно стремиться поддерживать достойный уровень жизни народа. А на практике что? Медицина платная, обучение платное, куча поборов (взятки). Эти статьи расходов своих граждан государство полностью игнорирует при расчете субсидий, учитывая только доходную часть. Сам при рождении ребенка оставил в роддоме 5000 гривен только врачам. Вот мои деньги, которые могли быть уплачены в качестве акциза. Эвробляхеры говорят: дайте возможность купить собственное авто, чтобы не быть безработными, чтобы не уезжать из Украины, ведь, власть, ведь вы тоже не святые. Ведь не от хорошей жизни мы покупаем Пассаты 2000 года... Волнует экология? А вырубку карпатских лесов тогда почему не так долго не запрещали? То же с посылками. Больше 100 евро - заплати налог. А в это же время через границу фурами везут контрабанду...
 показать весь комментарий
 
Граждане которые не платили налоги в государство ранее и пытаются уйти от налогов сейчас - соучастники разворовывания бюджета Украины.
 показать весь комментарий
 
Это вы имеете в виду Порошенко или Кононенко?
А я уверен, что они и в этом положении найдут выход. Разберут на запчасти и распродадут, или в крайнем случае спалят. Я бы спалил, но вам бы ни копейки не заплатил.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, дуже цікавий допис на цю тему:
"Євгеній Чепіль зазначає, що люди повинні знати правду, як приганяли авто через українську митницю:
«По цих схемах дуже мало ввозилося литовських машин. В основному, ввозилася машина на так званого білоруса. Цю схему придумала митниця і офіційно під патронатом держави робила ці схеми. Як відбувалася ця схема? Автобусам на білоруський кордон звозилися білоруси. Людина, яка купила машину у Польщі чи Литві, приїжджала на митницю, платила 300-400 доларів, з яких, за неофіційними даними, 150 доларів йшло на Київ. І їй офіційно білорус заганяв машину на рік. Де-факто всі ці машини не хитрі такі бляхарі понаганяли, а їх загнала за чесно зароблені гроші українські держава. Тому відповідати за це повинна держава, а не поставили зараз людей раком у тупік і хочуть ще забрати останні гроші. Друге, говорять про екологію, що тут везуть машини, які забруднюють екологію. Так, ці машини рай екологічний порівняно з тим, що у нас їздить по Луцьку, оці маршрутки, із яких дим іде. І оце, що у нас вже пару років смердить ГПЗ і Цукровий, то ось де забруднення екології і не треба тут з людей робити ідіотів. Не треба підтримувати ці злочинні закони. Стосовно того, що у Європі, заборонені якісь євростандарти - такого нема. У Польщі береш будь-яку машину, немає ніяких доручень нічого, за 15 хвилин ти купив машину, не платиш ніяких хабарів», - розповідає лучанин.
На його думку, люди мають право купувати старі машини:
«Стосовно того, що машини старі і їх не можна ввозити. Це товар. Яким товаром хочу, таким і користуюся. Може мені подобається стара машина. Якщо людина живе в селі і їй не потрібна машина нова, їй потрібна стара надійна машина, якою вона буде возити буряки, гарбузи, картоплю. А ця машина по розтаможці буде коштувати як «Бентлі». Машина, яку я купую за 1 тисяч євро, я маю заплатити за розмноження 3 тисячі євро. 750 євро - це тільки акцизний збір, а ще ПДВ і купу всього податків. Такого в цивілізованому світі немає. Кругом машина, як засіб пересування, а у нас машина, як якась привілегія. Виявляється, людям по селах далі на конях їздити…».
 показать весь комментарий
 
я не претендую...достаточно донника и здравого смысла.
 показать весь комментарий
 
Неуплата налогов в любом ее проявлении, в первую очередь воровство, за которое при союзе отбивали почки и целым семейством отправляли в Сибирь.
 показать весь комментарий
 
СССР - наш идеал? В Сибирь отправляли гораздо больше людей не за неуплату налогов, а по другим статьям.
 показать весь комментарий
 
 
"Сообщается, что из авто, ввезенных в нынешнем году в режиме "транзит", 122,2 тыс. автомобилей с иностранными номерами находятся в Украине с нарушением срока. "
Еще бы. Холопы - осмелились! Жить как весь мир. Не считая тачку - показателем образа жизни, а железякой и за мировые копейки! Иначе? Многие ... оттуда - побледнеют. Васыль на точиле и не из нас???

А понты???? Рятуйте!!! Корони лишають!!!!
 показать весь комментарий
 
 
Как из своих сограждан сделать преступников? ...лядский цирк, а не страна. Ну ладно элита ведет войну с населением, а откуда вылезло сегодня такое количество одобряющих действия Зрады?
 показать весь комментарий
 
 
На*балово! Очередное! Загнали быдло в стойло ! Вот и все. И не хер тут 3,14здеть о экологии и прочей лабуде. А правда такая: простой слесарь пгт. водоканала с з/п 4 тис.грн. посмотрел тоскливо и пошел дальше откладывать деньги на копейку (или шоху ) 80х. за 1,5 тис. баксов. И гордый *лядь за депутатов которые очередной раз страну спасли. А еще нужно на шампанское отложить, Новый год на носу. Ой сори, какое на куй шампанское, хоть бы не замерзнуть под Новый год.
 показать весь комментарий
 
порошенко, депутаты, минстеци - не понятно, кто голосовал ща этих кадров,
а главное какой с них толк ?
 показать весь комментарий
 
Так штрафуйте. Армии так не хватает "Оплотов", ЗРК, боевых самолётов и прочего. 122 тысячи хитрожо..х пускай по 500 евро с барыги = 61 миллион евро. На минуточку. 2 700 000 барыг на евробляхах х на 500 евро = 1 миллиард 350 миллионов евро.
НАФИГА НАМ КРЕДИТ МВФ????
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЭкономика122 тыс. "евроблях", ввезенных в 2018 году в режиме "транзит", находятся в Украине с нарушением срока, - ГФС
 
 
 
 
 
 вверх