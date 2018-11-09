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Темы дня: Убийство Гандзюк Создание Поместной Церкви Санкции России против Украины
 Политика Украины
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 Не УПЦ МП, а РПЦ, - Вятрович считает, что церковь нужно будет переименовать

По мнению историка, эта церковь больше не может использовать "бренд", которым "пользовалась последние 25 лет".

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП, – ред.) после создания Поместной церкви должна сменить название. Такую мысль во время чата для "Главреда" высказал глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это все понимали с самого начала – речь идет о Русской православной церкви. Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться – РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", – сказал он.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дорогие мои, вам тут нечего делать. Домой, в Россию, - Порошенко указал РПЦ на двери

Ранее эту мысль неоднократно высказывали в Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы Информационного управления Киевской патриархии архиепископа Евстратия (Зори), Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

Также на Цензор.НЕТ: Митрополит Вселенского патриархата назвал действия РПЦ "сатанинскими"

Источник: https://censor.net.ua/n3096116
 
   
 Топ комментарии
 
"КС" вроде тоже неплохо - а шо,
"кацапский сатанат" звучит гордо для двухголой петушни...
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Я слаб в религиозных вопросах , но всё , что рашисткое надо послать в задницу .
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Почему "рпц"? правильное название этой церкви "Московская церковь"!

С чего, вдруг, наши властьимущие решили, что она "православная"? 😂
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во-во ))
я тоже читаю это как "русско-путинская церквушка" - РПЦ
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а чё "русско"? пора восстанавливать справедливость и возвращать историческое название этому залессью - "Московия"! Не понимаю, почему никто из депутатов или тот же Вятрович не выступит с законодательной инициативой о смене названия в связи с приведением в норму исторических фактов?!
Например есть Германия, которая по-украински: "Ниметчинна", а по-немецки - "Дойчланд"... полно прецедентов, где одна и та же страна называется по-разному!
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я исходил из РПЦ и со стороны сарказма...
а реально считаю должно быть так: ЦМП - церковь московского патриархата...
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є такий законопроект і не один, не розглядають.
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Ну так там висвятили одного відомого піддиякона...(бізнес інтереси православні)
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Вообще-то это вне компетенции Вятровича... Пусть смотрит за своими косяками...(
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Я слаб в религиозных вопросах , но всё , что рашисткое надо послать в задницу .
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но не все с тобой согласны..коменты например, в основном на русском..ты не исключение и противоречишь сам себе..жаль,а мог бы быть вообще патриотичным патриотом..
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Люби свою Мать-Украину . Она сейчас болеет . Помоги ей .
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как она может помочь, если она себя считает простым гражданином, а не гражданкой!!! Не УПЦ МП, а РПЦ, - В'ятрович вважає, що церкву потрібно буде перейменувати - Цензор.НЕТ 2885
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не усматриваете связи между общим благополучием страны и наличием вражеской агентуры? Не УПЦ МП, а РПЦ, - Вятрович считает, что церковь нужно будет переименовать - Цензор.НЕТ 5444
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Пацієнтів дурдому бояться всі нормальні люди хто поруч проживає , але це зовсім не означає, що вони якщо вирвуться від санітарів, то почнуть керувати навколишнім світом ...
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А кто вам мадам мешает начать создавать побольше рабочих мест...?? Почему вы считаете что это должен делать кто то...а не вы..?:?
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Деньги вторичны....желание первично...
Так что увы и ах.....придумать идею...написать бизнес план под который дадут деньги...это не сопли на форуме пускать мадам....там думать надо...
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"Желание ищет возможность, а не желание - причину!"
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Так открой свой бизнес и создай рабочие места сама. Нет ты будешь ныть и патякать на форуме что кто то тебе обязан, мифическое государство..
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Елена Кудрич Что Вам мешает дело организовать.... ? К примеру пирожки - беляши хотя бы выпекать... и нанять работника-продавца (создав рабочее место) Любите цены низкие....? Так и на пирожки свои цену понизьте.... по 1 грн. продавайте.
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Логічно, яка ж з московського патріархату українська церква, як там навіть правиться не українською???
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Вятрович в чёрном списке "ольгинских".
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"КС" вроде тоже неплохо - а шо,
"кацапский сатанат" звучит гордо для двухголой петушни...
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Да туда просто ходить не надо и сами переименуются. Но ведь есть такие явления,как "тётки","бабульки","ватники".
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Не переиминовывать, а разгонять нах....бо они опять выберут нам счастье на пять лет
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Головне, що б з назви було зрозуміло, що РУСЬ це давня назва України, до якої Московський Улус-Московія - рОССія, не має ніякісінькго відношення. Це просто хитра підміна бренду, як наприклад:
«АДІДАС» і «АБіБАС».
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Кстати УПЦ мп пользуется льготами? А как рпц шаре конец?
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И.... что?? ЧТо сказать то хотел люлябот? Я вот к примеру заметил что люляботы недовольны независимой украинской церковь. В каждой такой теме именно ники топящие за Люлю начинают ныть что мол да нафига она надо та украинская церковь, да дайте лутше нам пожрать(тарифы\пенсиии т.д), да не так уж и плохи кацапские попы...Всячески ноете, фукаете, носом крутите хуже кацапов. Но кацапов то понять можно - тут им хвост прищимили, а что ж любители ботоксной бабки так недовольно ноют???
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він не йюлобот, а українофоб.... типовий кацап, для якого все щастя випити і закусити за 1 гривню...
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Не дай Бог сделать ее экзархатом московской церкви, если экзархат, то она станет в полном распоряжении московии. В том числе будут напрямую назначать митрополитов и даже присылать их из московии. Путин будет назначать. Такого допустить нельзя. Ведь сейчас значительная автономия. И какие они ни есть, но свои. Здесь надо проявить гибкость. Чтобы не получилось по принципу - хотелось как лучше, а получилось как всегда...
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мнимая автономия, если все кадровые и ключевые решения, принимают в Кремле, а затем через РПЦ спускают нашему мудаку Онуфрию..100500% Онуфрия КГБ вербанула в молодости, а ФСБ приняла его в теплые руки в 1991 году..
я уверен, не будучи завербованным КНБ, мудополит Онуфрий не вырос бы до иерарха
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нехай собі призначають, але питання перетину кордону залишається і буде піп в педерації, а віртуальний прихід в Україні
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Треба нормальний закон. Не проти РПЦ - а стосовно всіх церковних відділень, сект які не мають автокефалію і функціонують в Україні. З забороною використовувати назва "українська" і не проводять службу українською мовою.
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И чего это католик озаботился православием.
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на крысьме:1. Политзаключенный Владимир Балух выглядит и чувствует себя немного лучше, чем во время голодовки. Об этом Крымской правозащитной группе сообщила сестра Балуха Надежда после свидания с братом в Керченской колонии https://crimeahrg.org/politzaklyuchennyiy-vladimir-baluh-vyiglyadit-i-chuvstvuet-sebya-nemnogo-luchshe-chem-vo-vremya-golodovki/2. Третьего ноября газовые турбины SIEMENS вновь стали причиной аварии Таврической (Симферопольской) ТЭС. Повреждения получили производственные цеха. Авария зафиксирована с помощью космической фотосъемки http://mtot.gov.ua/gazovi-turbiny-siemens-znov-staly-prychynoyu-avariyi-v-tymchasovo-okupovanomu-krymu/3. Санкции только на пользу: Министерство финансов США 8 ноября добавило в санкционный список трех человек и девять предприятий, связанных с оккупацией россией Крыма и части Луганской и Донецкой областей https://ru.krymr.com/a/rossiyu-k-otvetu-novie-sankcii-ssha-iz-za-kryma-i-donbassa/29591443.html4. Ватники Алушты узнали, что в рейтинге стран и территорий мира Крым занял 199-ое место из 210-ти по уровню прав и свобод, согласно отчету Freedom House (прим - в 2017 году). Ватники реально не понимают, что это следствие оккупации, а не та лабуда, о которой они пишут, обвиняя бояр? Вот комментарии идиотов: "КРЫМ - 199 МЕСТО! В Алуште местная власть вообще дурит всех подряд и брешет налево и направо, и простым гражданам, и федеральной власти. При этом панически боится любой, малейшей критики. Местная администрация и ее приближенные «бояре» считают Алушту своей собственностью, а жителей - крепостным быдлом?", "К сожалению, так и есть. Лицемерие ей не занимать. Предсмертным муками осознания содеянного и запоздалым раскаяньем будут заполнены последние минуты. Одумайтесь, пока не поздно", "К сожалению, они живут в других измерениях, и проблемы простых людей им непонятны и чужды", "Плохо объясняем, надо рылом тыкать!!!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10606244425760276485. Симферополь не скучает: "9 ноября, 1:18 ночи. Что за хлопки, похожие на выстрелы, в районе ул. Дмитрия Ульянова?? Сначала 1 хлопок, а потом несколько подряд. Проснулась от них, и сон пропал, стало страшно. Кто-то ещё слышал?". Ответы: "Это в стороне Крымских партизан было", "Ученья на полигоне" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/10608506996999208966. Керчь. Эхо теракта. Аксенов громко обещал отправить 400 ребят из политеха в "Артек". НИКТО в "Артек" НЕ ЕДЕТ! Каспаржакия на халяву всяких там не принимает: "В Черный список Аксенова с его обецянками-цяцянками. Заморочили голову детям из политеха, дали путевки в Артек без даты. Дети две недели толком не учились, а сидели под кабинетами врачей, чтобы пройти медкомиссию. В итоге часть детей просто отсеяли. С очередным обещанием - в другой раз, как раз на сессию. Видимо, 90 детей поедут «своих». Никто не просил трепать языком и сыпать обещаниями. Ребята пережили горе, беду, теперь еще и разочарование. Анон". Комментарии: "Да, веду прием в поликлинике, приходили на прием ребята с политеха. Ничего не знают, куда едут, когда едут, в какой именно санаторий, все справки надо им сделать до пятницы (что невозможно), все максимально через жопу", "В Артек уже не едут. В Евпаторию в санаторий «Мечта» сказали, повезут" https://twitter.com/KrimRt/status/1060849397695688704

7. Сегодня оккупанты начали снос Сталинградского рынка в Севастополе под радостные крики торговцев: "Вы меня выкинули как собаку, инвалида 1-ой группы по зрению с детства, которая тут работала и хоть копейку зарабатывала! Вас пригласил господин Овсянников для ошкуривания Севастополя и севастопольского бизнеса!", "Дайте нам хотя бы собраться! Мы соберемся и уйдем, для чего этот ажиотаж? Это варварство! У меня там мебель, а мне не дают пройти забрать ее!", "Мы строили эти ларьки сами, покупали за доллары, а нас выгоняют на арендуемую площадь. Там аренда 20 тысяч в месяц, а я зарабатывала 10-12 на бакалее в своем ларечке", "Нам ничего не предлагали: ищите сами, куда хотите идти. Посмотрите на Овсянникова, он только разрушает. Пройдитесь по парку Победы - там разруха. Кирпичникова уволили из Самары с волчьим билетом, а потом сослали сюда. Раньше в Сибирь ссылали, теперь в Севастополь" https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/vy-priehali-syuda-oshkurivat-sevastopol/ 8. Жители Севастополя вспоминают, как "в ужасных 90-ых" (это цитата) украинские власти при сносе какого-либо рынка отводили торговцев за руку на новое место работы, а в "родной говени" рынки просто сносят, несмотря на протесты местных жителей и предпринимателей. "Почему сегодня чиновники не хотят думать о людях так же, как тогда, что за бездушное и хамское отношение? Так нельзя, друзья мои, нельзя. Дайте предпринимателям надежду и стабильность, и живите спокойно", - пишут освобожденные от бандер холопы https://twitter.com/KrimRt/status/1060576854606823427
9. В единственном выжившем в оккупации ялтинском кинотеатре оккупанты бесплатно будут показывать школьникам исторические фильмы советского и российского производств, что суть - одна ложь. Оккупанты хотят распространить подобное зомбирование на весь Крым. Жители Ялты комментируют: "Зомбирование. Будущее же не в развитии, как в странах первого мира. Ватанам-зомби привет", "Я думала, будут кормить бесплатно, а они им фильм КРЫМ будут 100 раз крутить… бесплатно", "Дно", "Да, конечно, особенно это надо 11 классам, у которых ЕГЭ на носу. Вместо уроков будут смотреть фильмы, и хорошо, если советские, а не с современной дешевой игрой нынешних актёров", "Лучше б Челпанов, хз кто он (!), привёл бы улицы, дороги, парки, которых не осталось, и всё остальное в порядок! Сезон прошёл, а причалы рушатся дальше". Конечно, среди комментаторов были и те, кто в восторге от этой идеи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106082888461738393610. Посмотрите, как выглядит карьер возле Грушевки в районе Старого Крыма на трассе Феодосия-Симферополь. Щебень с карьера оккупанты используют на строительстве трассы "Таврида" и, возможно, вывозят в россию. Грузовой транспорт идёт потоком. Старую дорогу под горой разбили в хлам https://twitter.com/66Sergik/status/106057270076942745611. В Севастополе для строительства транспортной развязки на Фиолентовском кольце сносят античную усадьбу, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Подвинуться на пустырь на 30 м, чтобы не сносить мировое культурное наследие?! Не, это было бы слишком легко!12. У жителей Феодосии поинтересовались: "Я хочу спросить, вы перечисляете ежемесячные платежи в фонд на капитальный ремонт? Что слышно про этот фонд? Анон". Ответы: "Нет", "Нет", "Нэт", "Найн!", "Неееее", "Нет", "Нет", "Нет", "Нет", "Нет", "Не платим", "Нет", "Не платим", "Я лично с ними договор не заключал, а нет договора - нет оплаты. Платить какой-то шарашкиной конторе на какой-то счет, даже не бюджетный, а на счет юридического лица… В один прекрасный момент контора сворачивается, деньги забирает и физкульт-привет", "Это все развод. Где договор, в котором как минимум предусмотрены ответственность и обязанности сторон?", "Слышала, что в Феодосии была встреча с представителями по капитальному ремонту. Люди возмущались. А эти типа представители даже не могли ответить на вопросы о проделанной работе. Так, приехали людей кнутом и пряником заставлять. Только кому платить и за что???? Последние деньги решили скачать. Говорят, что, кто не платит, тех потом будут нагибать, когда сумма накопится. Только куда, сколько и кому? Может, у нас уже долги? Но договоров нет. Хотя я уже ничему не удивляюсь. У нас же отобрать - бегом. А вот добавить - дуля с маком!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106062089645552844913. Без иллюзий, господа сепаратисты. У каждого (без исключений) порядочного, НЕ СКЛОННОГО К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ Родины крымчанина, есть свой собственный список предателей. Очень конкретный. И это гарантирует, что ни один носитель (кандидат) медальки "За возвращение Крыма" не останется без приза https://twitter.com/KrimRt/status/1060810975945859072P.S. Глядя своими глазами на то, что пятый год подряд происходит в оккупированном Крыму, я пришел к выводу, что грядут времена, когда даже лихие 90-ые покажутся раем.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
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і ввести податок на землю для РПЦ - а далі ланцюгова реакція відповідно жадібності кожного головшайтана кожної окремої громади
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Переименованием кацапской секты должна заниматься не Украина, а РФ. Это их секта и пусть с ней занимаются, хотят пусть переименовывают. Задача Украины спровадить эту секту с Украины, пусть идет, идет, главное, чтобы подальше.
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Ординці і до РПЦ не мають жодного відношення. Як, власне, і до православ`я. Русь, Росія це - елінізми. Так греки-візантійці називали українців-русичів і теритрорію Київської Русі. Тому більш доцільним було повернути орді її справжню назву - Московія або Московський Улус
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Бог - один. А кормушек многовато будет. Вот и понеслось-поехало...
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Язык не поворачивается называть ее украинской православной.
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Зареєстровані релігійні організації не платять податок на землю.
Просто анулювати реєстрацію як УПЦ МП і хай платять податок як за комерційну нерухомість або називаються рпц ерефе)
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не рівняй свого ідола з Вятровичем....
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Вважаю, що це правильно. Потрібно розставити крапки над і. Бо церква московського патріархату логічно не може бути Українською, це зроблено, щоб посіяти плутанину у мізках вірян.
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Оскільки в УПЦМП немає нічогісінько українського,окрім українців-агентів ФСБ в рясах,то логічно перейменувати в РПЦ і це принаймні буде чесно.Якої холери ховатися за вивіскою УПЦ?Цілуйте в дупу свого Гундяя!
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Это как это Вятрович опоздал пережевано не вкусно Это уже не новость а практически факт Не УПЦ МП, а РПЦ, - В'ятрович вважає, що церкву потрібно буде перейменувати - Цензор.НЕТ 5618
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНе УПЦ МП, а РПЦ, - Вятрович считает, что церковь нужно будет переименовать
 
 
 
 
 
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