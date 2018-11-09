 Не УПЦ МП, а РПЦ, - Вятрович считает, что церковь нужно будет переименовать

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП, – ред.) после создания Поместной церкви должна сменить название. Такую мысль во время чата для "Главреда" высказал глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.
"Это все понимали с самого начала – речь идет о Русской православной церкви. Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться – РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", – сказал он.
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Ранее эту мысль неоднократно высказывали в Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы Информационного управления Киевской патриархии архиепископа Евстратия (Зори), Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.
Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.
Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.
Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.
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С чего, вдруг, наши властьимущие решили, что она "православная"? 😂
я тоже читаю это как "русско-путинская церквушка" - РПЦ
Например есть Германия, которая по-украински: "Ниметчинна", а по-немецки - "Дойчланд"... полно прецедентов, где одна и та же страна называется по-разному!
а реально считаю должно быть так: ЦМП - церковь московского патриархата...
Так что увы и ах.....придумать идею...написать бизнес план под который дадут деньги...это не сопли на форуме пускать мадам....там думать надо...
"кацапский сатанат" звучит гордо для двухголой петушни...
«АДІДАС» і «АБіБАС».
я уверен, не будучи завербованным КНБ, мудополит Онуфрий не вырос бы до иерарха
7. Сегодня оккупанты начали снос Сталинградского рынка в Севастополе под радостные крики торговцев: "Вы меня выкинули как собаку, инвалида 1-ой группы по зрению с детства, которая тут работала и хоть копейку зарабатывала! Вас пригласил господин Овсянников для ошкуривания Севастополя и севастопольского бизнеса!", "Дайте нам хотя бы собраться! Мы соберемся и уйдем, для чего этот ажиотаж? Это варварство! У меня там мебель, а мне не дают пройти забрать ее!", "Мы строили эти ларьки сами, покупали за доллары, а нас выгоняют на арендуемую площадь. Там аренда 20 тысяч в месяц, а я зарабатывала 10-12 на бакалее в своем ларечке", "Нам ничего не предлагали: ищите сами, куда хотите идти. Посмотрите на Овсянникова, он только разрушает. Пройдитесь по парку Победы - там разруха. Кирпичникова уволили из Самары с волчьим билетом, а потом сослали сюда. Раньше в Сибирь ссылали, теперь в Севастополь" https://primechaniya.ru/home/news/noyabr-2018/vy-priehali-syuda-oshkurivat-sevastopol/ 8. Жители Севастополя вспоминают, как "в ужасных 90-ых" (это цитата) украинские власти при сносе какого-либо рынка отводили торговцев за руку на новое место работы, а в "родной говени" рынки просто сносят, несмотря на протесты местных жителей и предпринимателей. "Почему сегодня чиновники не хотят думать о людях так же, как тогда, что за бездушное и хамское отношение? Так нельзя, друзья мои, нельзя. Дайте предпринимателям надежду и стабильность, и живите спокойно", - пишут освобожденные от бандер холопы https://twitter.com/KrimRt/status/1060576854606823427
9. В единственном выжившем в оккупации ялтинском кинотеатре оккупанты бесплатно будут показывать школьникам исторические фильмы советского и российского производств, что суть - одна ложь. Оккупанты хотят распространить подобное зомбирование на весь Крым. Жители Ялты комментируют: "Зомбирование. Будущее же не в развитии, как в странах первого мира. Ватанам-зомби привет", "Я думала, будут кормить бесплатно, а они им фильм КРЫМ будут 100 раз крутить… бесплатно", "Дно", "Да, конечно, особенно это надо 11 классам, у которых ЕГЭ на носу. Вместо уроков будут смотреть фильмы, и хорошо, если советские, а не с современной дешевой игрой нынешних актёров", "Лучше б Челпанов, хз кто он (!), привёл бы улицы, дороги, парки, которых не осталось, и всё остальное в порядок! Сезон прошёл, а причалы рушатся дальше". Конечно, среди комментаторов были и те, кто в восторге от этой идеи https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106082888461738393610. Посмотрите, как выглядит карьер возле Грушевки в районе Старого Крыма на трассе Феодосия-Симферополь. Щебень с карьера оккупанты используют на строительстве трассы "Таврида" и, возможно, вывозят в россию. Грузовой транспорт идёт потоком. Старую дорогу под горой разбили в хлам https://twitter.com/66Sergik/status/106057270076942745611. В Севастополе для строительства транспортной развязки на Фиолентовском кольце сносят античную усадьбу, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Подвинуться на пустырь на 30 м, чтобы не сносить мировое культурное наследие?! Не, это было бы слишком легко!12. У жителей Феодосии поинтересовались: "Я хочу спросить, вы перечисляете ежемесячные платежи в фонд на капитальный ремонт? Что слышно про этот фонд? Анон". Ответы: "Нет", "Нет", "Нэт", "Найн!", "Неееее", "Нет", "Нет", "Нет", "Нет", "Нет", "Не платим", "Нет", "Не платим", "Я лично с ними договор не заключал, а нет договора - нет оплаты. Платить какой-то шарашкиной конторе на какой-то счет, даже не бюджетный, а на счет юридического лица… В один прекрасный момент контора сворачивается, деньги забирает и физкульт-привет", "Это все развод. Где договор, в котором как минимум предусмотрены ответственность и обязанности сторон?", "Слышала, что в Феодосии была встреча с представителями по капитальному ремонту. Люди возмущались. А эти типа представители даже не могли ответить на вопросы о проделанной работе. Так, приехали людей кнутом и пряником заставлять. Только кому платить и за что???? Последние деньги решили скачать. Говорят, что, кто не платит, тех потом будут нагибать, когда сумма накопится. Только куда, сколько и кому? Может, у нас уже долги? Но договоров нет. Хотя я уже ничему не удивляюсь. У нас же отобрать - бегом. А вот добавить - дуля с маком!" https://twitter.com/CrimeaUA1/status/106062089645552844913. Без иллюзий, господа сепаратисты. У каждого (без исключений) порядочного, НЕ СКЛОННОГО К ПРЕДАТЕЛЬСТВУ Родины крымчанина, есть свой собственный список предателей. Очень конкретный. И это гарантирует, что ни один носитель (кандидат) медальки "За возвращение Крыма" не останется без приза https://twitter.com/KrimRt/status/1060810975945859072P.S. Глядя своими глазами на то, что пятый год подряд происходит в оккупированном Крыму, я пришел к выводу, что грядут времена, когда даже лихие 90-ые покажутся раем.КРЫМский бандеровец @CrimeaUA1
Просто анулювати реєстрацію як УПЦ МП і хай платять податок як за комерційну нерухомість або називаються рпц ерефе)