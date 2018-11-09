 Не УПЦ МП, а РПЦ, - Вятрович считает, что церковь нужно будет переименовать

Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП, – ред.) после создания Поместной церкви должна сменить название. Такую мысль во время чата для "Главреда" высказал глава "Украинского института национальной памяти" Владимир Вятрович, сообщает Цензор.НЕТ.

"Это все понимали с самого начала – речь идет о Русской православной церкви. Если эта церковь хочет продолжать свою деятельность в Украине, именно так она должна называться – РПЦ. Все прекрасно понимают, что эта церковь не является Украинской православной церковью и не может использовать тот бренд, который она использовала более 25 лет в нашей стране", – сказал он.

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Ранее эту мысль неоднократно высказывали в Украинской православной церкви Киевского патриархата. По словам главы Информационного управления Киевской патриархии архиепископа Евстратия (Зори), Верховная Рада должна принять закон об изменении названия Украинской православной церкви Московского патриархата на Русскую православную церковь.

Напомним, 11 октября по результатам заседания Синода было оглашено решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины. Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлен канонический статус предстоятеля УПЦ Киевского патриархата Филарета.

Также была снята наложенная РПЦ анафема на предстоятеля УПЦ КП Филарета.

Решением Синода в Украине начался процесс создания автокефальной церкви.

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