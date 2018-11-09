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 Родственники жертв MH17 - Трампу: Призываем попытаться убедить Путина, что никогда не поздно искупать вину

Родственники жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17 обратились к президенту США Дональду Трампу с просьбой попытаться убедить Владимира Путина искупить вину.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме, которое 9 ноября обнародовал Томас Шансман - отец погибшего в авиакатастрофе Квинна Лукаса Шансмана.

"Мы, как родственники (погибших рейса MH17. - Ред.), имеем право знать, что случилось с нашими родными. Мы призываем Вас помочь в нашем поиске правды. Президент Путин должен ответить, а мы имеем право услышать. Мы призываем Вас попытаться убедить его, что никогда не поздно искупать вину", - говорится в письме.

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Родственники также отмечают, что до сих пор не знают, какую именно роль сыграла Россия в авиакатастрофе, ведь Москва уже обнародовала несколько версий, которые со временем были опровергнуты фактами и доказательствами Международной следственной группы.

Родственники жертв MH17 - Трампу: Призываем попытаться убедить Путина, что никогда не поздно искупать вину 01
Родственники жертв MH17 - Трампу: Призываем попытаться убедить Путина, что никогда не поздно искупать вину 02

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Напомним, самолет "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, следующий из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года в районе Тореза (Донецкая область). В результате погибли 298 человек.

"Цензор.НЕТ" неоднократно сообщал о ходе расследования причин катастрофы "Боинга" рейса МН17, а также обнародовал эксклюзивные фотографии ангара и фотографии поражающих элементов "Бук-М1-2", которые фигурируют в материалах уголовного дела. Прокуратуры Нидерландов и Австралии подготовили доказательную базу. В частности, было установлено, что поражающие элементы, поразившие "Боинг", в точности совпадают с начинкой боевой части именно новейшей российской зенитной ракеты "Бук-М1-2". Комплекс "Бук-М1-2" был разработан в 1997 году, поставлен на вооружение ВС РФ в 1998-м и никогда не поставлялся в Украину. Также независимые эксперты из Германии, Англии и Польши изучили фрагменты обломков и составили свое мнение: это части российской ракеты "Бук". Современная химическая экспертиза абсолютно точно установила состав металла, обнаружила частицы материала обшивки и стекла именно погибшего лайнера, которые пробивали эти элементы прежде, чем поразить людей.

В ноябре 2015 года президент Петр Порошенко во время визита в Нидерланды заявил, что Украина использует членство в Совбезе ООН в расследовании трагедии "Боинга" рейса МН17.

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В мае 2016 года австралийская юридическая фирма LHD подала иск против России и российского президента Владимира Путина в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) от имени родственников жертв "Боинга" "Малайзийских авиалиний" рейса MH17, сбитого 17 июля 2014 года над неподконтрольными Украине территориями восточной части страны. Иск, в котором РФ и В.Путин указываются в качестве ответчика и который требует компенсацию размере $10 млн за каждого пассажира, был подан 9 мая.

Осенью прошлого года Международная следственная группа (JIT) представила выводы, согласно которым малайзийский "Боинг" был поражен ракетой "земля-воздух" из установки "Бук", стрелявшей из района донбасского городка Снежное (в тот момент находился под контролем "ДНР"). Следственная группа представлена пятью странами: Малайзия, Нидерланды, Бельгия, Австралия, Украина. Россия от участия в совместном расследовании группы отказалась.

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24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска.

Источник: https://censor.net.ua/n3096113
 
   
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Марна справа , переконувати параноїдального шизофреніка !!)))
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Как совмещаются эти два факта? Кто-то может понять?
1. "24 мая Международная совместная следственная группа проинформировала, что самолет рейса MH17 над оккупированной территорией Донбасса 17 июля 2014 года был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде ПВО российских ВС из Курска."

2. "Родственники также отмечают, что до сих пор не знают, какую именно роль сыграла Россия в авиакатастрофе"
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Доказательство вины и признание вины. Между ними-- пропасть.
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Преступники крайне редко соглашаются признать свою вину. Тем не менее, это не основание для непризнания решения суда.
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Не дай бог иметь таких родственников.Прям незнайки какие то.Если лысый очкарик на фото это родственник то похоже что у него тёща на самолёте летела.
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«Родственники также отмечают, что до сих пор не знают, какую именно роль сыграла Россия в авиакатастрофе, ведь Москва уже обнародовала несколько версий, которые со временем были опровергнуты фактами и доказательствами Международной следственной группы. Источник: https://censor.net.ua/n3096113»

Естественно, кремлевские пропагандоньі готовят и несколько версий «покаяния»...
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А как они себе представляют искупление вины?Родичі жертв MH17 - Трампу: Закликаємо спробувати переконати Путіна, що ніколи не пізно спокутувати провину - Цензор.НЕТ 3283
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Пусть выплатит по 2 лярда за каждого погибшего родственникам, и ему все простят.
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Очередная версия кремля будет звучать приблизительно так: "Мирно летевшая ракета ЗРК "Бук" была сбита лайнером МН-17".
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Вони б ще про Голодомор в Україні йому нагадали...
З тим же успіхом...
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Имхо, к совести и покаянию взывать конечно можно, но требовать нужно наказания.
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Попросить Рузельта попытаться убедить гитлера искупить вину. Как-то так.
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Разве что назначить платить репарации стране.
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крымнашисты пусть из своих карманов платят за развязанную войну на прямую.
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Евротолерасты - удивительный народ. Они в какие-то странные игры играют, пока их жареный петух в саму тыкву не крюнет.
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Так петух их клюнул они теперь с петухом северный поток строят)))Вот такие весёлые ребята.
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Хуйло не сможет искупить вину уже никогда и народец его, крепоносный, т.ж. не сможет...
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и не собирался.Путлеру доставку аргентинского кокса сорвали,так он ваще сорвался с катушек..
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Полоумные евроэльфы, когда же до вас дойдёт с кем вы имеете дело?
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не отсвечивай тупостью! прям как-то неудобно за тебя
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Давай ты не будешь оценивать мои интеллектуальные способности, а я тебе не буду говорить в каком направлении тебе идти.
Я хорошо знаю, о чем пишу, если у тебя нет аргументов в противовес, погавкайся с кем нибудь другим.
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Трамп,как и с Крымом,боинг мн17 спихнет на Обамку,а Путлера поцелует по гланды.
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Введут санкции против какого то пэонэрлагеря))))
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С тем же результатом можно пытаться убедить )(уйло срать не ходить!
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Голландия одна из стран поддерживающих Северный Поток 2 просит Трампушу повлиять на Хуйлушу?
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Ведь и Испаниеи тоже никто не согласовал маршрут, то Испания тоже поддерживает, не так ли, аа карта у меня другая.
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Путин убивал, и будет убивать. Нельзя доходить до полоумия, ведь погибли ваши близкие, нельзя их предавать. Фашизм и Путина нельзя остановить всякими просьбами, убеждениями, разговорами. Его можно оставить только силой, ломом по голове. Поэтому требуйте от Трампа, чтобы вводил все новые и новые санкции до полного развала России, среды обитания, таких как Путин
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Поразительно! Только что услышал по радио,что англичане будут запускать надувную фигуру Трампа через Ла-Манш, чтобы передать таким же придуркам во Франции и это во время визита Трампа в Европу отметить окончание первой мировой войны... Хм... и в это же время жертвы сбитого боинга ищут справедливости у американского президента? Пока европейские социалисты запускают шарики, у них самих безнаказанно сбивают гражданские самолеты и идёт война, о которой они нихера не слышали. В интересное время мы живем...
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И чем Трамп так разозлил этих евро-крыс? Отказывается оплачивать многомиллиардные счета по ихней защите от...поставщиков газа?
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Наивные, благородные люди! они думают, что Путин такой же человек, как и они! Неужели они до сих пор не понимают, что Пуйло подлейшее считает их за пыль. Что Путин и покаяние - это несовместимо. Что Путин еще более озлобится на этих просителей: "Я же вам сказал: "ихтамнет", "сбили украинцы!" "Вы сдохнете!"
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родственники погибших рейса МН17 вообще вменяемые .нет? Они на какой планете живут? Попросить Трампа что бы он что?..ПОПЫТАЛСЯ УБЕДИТЬ хуйла что бы тот покаялся....и что?...Это просто другим словом как пиздец не назвать.. Просто не назвать как бы ни хотелось.. Я вообще в шоке чуть от этих родственников.. Сначала какие то блять обезьяны сраные обвиняли Украину что она виновата что не закрыла пространство - даже не смотря на то что высота на которую вооружение кроме БУКа достает было закрыыто. Потом они решили "просить сука нижайше.." А чего мы блять не требуем и не переворачиваем мир нахуй в требовании вырвать хуйлу яйца?? Макаки обосравшиеся..Это родственники???
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К ним путин приедет в гости скажет ребята так уж вышло не в обиду,они с ним ещё пивка выпьют и дальше газ качать по северному потоку.
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а это шанс хуилу, ведь куда то текать придётся, в где можно спрятатся от суда линчя, если не в геиропе, да будет Хантаменкиская республика.

"Нам ваш Крым и наХХХ не нужен!" - pоссия распадается на куски

https://www.youtube.com/watch?v=MU_6g5Iu2mg



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"Родственники жертв MH17 - Трампу: Призываем попытаться убедить Путина, что никогда не поздно искупать вину" - как будто цивилизованный западный мир, но они реагируют на события, как дети, кремлёвский мясник уже десятки лет вешает им лапшу, и они ведутся, даже Международной следственной группе доверяют меньше, т.е. их надо уже серьёзно лечить, иначе этот превратится в рецидив, тогда лечение станет проблематичным.
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Родственники жертв MH17 - Трампу: Призываем попытаться убедить Путина, что никогда не поздно искупать вину.

При всём уважении к памяти невинно погибших (много детей было на борту) и к чувствам родственников, ЛЮДИ!, очнитесь!, уберите пелену со своих заплаканных глаз! Кого и в чём сможет убедить Трамп ? Поймите же , раз и навсегда : пуйло развязал войну в Украине, пуйловские ВС и наёмники сбили самолёт, радовались этому и мородёрствовали! Самое лучшее, что ВЫ можете сейчас сделать - это призвать Трампа и свои правительства ужесточать любые санкции против Мордера и давить пуйловский режим до полного :
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а и не скажи - ведь драть будет рашку а не лично хуила, - вот даёт гарантии Запад, так вофка, можешь ты и ещё 50 фамилии, по твоему усмотрению, на награбленные денужки жить у нас спокоино , не будем требовать произхождение и конфисковать не будем, но должны признатся в свою причастность во всех бедах и вернуть Крым, выплачивать репарации итд - готов поспорить - в кремле начнутся убииства и хуило вместе с своими прихлебателями, сдаст рассею по всем пунктам и по полной, вот таков тот кремлёвскии гнида.
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Твае словы, ды ... у вушы. Калі дилема: Пуйл або сьвету сьвет, то я за сьвет! Вядома, шкада, што Пуйл ня скончыць (гы-гы), як Кадафі і Садам, але мірная будучыня Украіны (Еўропы, маёй Беларусі) даражэй, чым лёс Пуйла ,дарэчы,Троцкі таксама думаў што збег, Меркадэр думаў інакш.
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Когда же до вас дойдет, дорогие голландцы да и прочие европейцы: вы выкохали своим попустительством и озабоченностью разной степени страшное чудовище, тютелька в тютельку подходящее такому же народу - без совести, без жалости, но с завистью и стремлением к реваншизму, брехливому, чванливому. Вам мало того, как это хуйло на всю голову издевался над вашими мертвыми близкими, перед этим хладнокровно дав приказ уничтожить гражданский самолет? Единственно, что может "ошибочка" произошла - своих же хотели завалить, чтобы сподручнее Украину было гробить - свое быдло бы еще с большим энтузиазмом начало бы "фашистов-хохлов" убивать. А теперь покаяния ждут? Может, и перед грузинами ему извиниться, перед украинцами, сирийцами, чеченцами? Загубленными своими?
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До них не дойдёт. В 1939 году не дошло, не дойдёт и сейчас.
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та не - гейПидорам за убитых родственников денег хочется...

одно слово - гейропа.

тошнит от них...
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Тошнит уже от этой толерастии. Что подразумевается под "искупить вину"? "Извиниться" за смерть почти трёх сотен людей (среди которых- немало детей), выплатить репарации? И этого ДОСТАТОЧНО этим людям, чтобы простить и жить дальше? Жить, больше никогда не увидев своих родных/дорогих/близких?...... Или речь идет о скамье подсудимых в Гааге и пожизненном заключении?Толерастия Европы её погубит.
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Родичі жертв MH17 - Трампу: Закликаємо спробувати переконати Путіна, що ніколи не пізно спокутувати провину - Цензор.НЕТ 5522 WiM

та не - гейПидорам за убитых родственников денег хочется...

одно слово - гейропа.

тошнит от них...
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голландские фирмы с голландской уникальной техникой участвовали в постройке керченского моста. Наверное тоже не поняли "какую именно роль" в аннексии исполняли.
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Интересно, во сколько "родственнички" оценят искупление вины ?...
Сколько стОят жизни их близких и родных ?
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Меня тоже задела эта фраза "... искупать вину...", современный мир торжества МЕЩАНСТВА и БАРЫЖНИЧЕСТВА, на бандитские деньги ГАЗПРОМА готовы покупаться многие, это потому, что БОЛЬШИНСТВО населения Земли - фактические РАБЫ и их потомки. СВОБОДНЫХ И НЕЗАВИСИМЫХ систематически истребляли на протяжении последнего тысячелетия!
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Странные родственники...Не знают роль хуйла в катастрофе и просят кого-то повлиять на хуйла, чтоб он ИСКУПИЛ ВИНУ!
Не ускорить создание трибунала и НАКАЗАТЬ виноватого, а чтоб оно искупило вину...причем самостоятельно...
Жаль этих людей, конечно, но что сделать, если они дебилы, бля (с).
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