 Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.
"Сегодня, 09 ноября, при продаже взрывчатого вещества и боеприпасов к огнестрельному оружию - 4 кг пластида и 130 патронов к автоматическому и полуавтоматическому огнестрельному оружию, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан военнослужащий, 1997 г.р.", - говорится в сообщении.
Материалы для осуществления дальнейшего процессуального руководства переданы в военную прокуратуру Херсонского гарнизона Южного региона.
По перше в нас дуже малі пенсії і більшість намагається працювати чим довше. По друге, в нас не має газової труби і пенсії, це податки наших дітей, а не частка від халяви, а по третє, в Україні Майдани можливі лише з приводу "Свободи", а не ковбаси. Можливо, якби в нас піднімали зараз, з урахуванням передвиборчої ситуації, знайшлись би політики, які би на гім.но зійшли у приступі істерії - "любі мої, на пенсію потрібно виходити у 19 років..."
О происшедшем? Моральный + материальный поступок (проступок?) и состояние в целом дел в ВСУ. От хранения, учета, передвижения, применения.... СШ № ....
Начальник поліції каже своєму підлеглому, що потрібно підвищити показник по статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Підлеглий каже:"Второпав"...
Далі засилається підставна особа, яка з 10-20 спроби находить лося, що трішки хоче підзаробити на харчі.
Далі закупка "товару" і кайданки.
До чого я веду, це не військовослужбовець цілеспрямовано шукав, кому збути неліквід, це мєнти його спонукали до протиправних дій, бо в них план по тій статті "горить", а пацан тепер в буцигарні, млять!