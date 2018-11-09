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Все про:боеприпасы (1170) взрывчатка (621) прокуратура (3387) Херсонщина (719)

 Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура. ФОТО

В Херсонской области задержан военнослужащий, пытавшийся продавть взрывчатку и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Херсонской области.

Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура 01

"Сегодня, 09 ноября, при продаже взрывчатого вещества и боеприпасов к огнестрельному оружию - 4 кг пластида и 130 патронов к автоматическому и полуавтоматическому огнестрельному оружию, в порядке ст. 208 УПК Украины задержан военнослужащий, 1997 г.р.", - говорится в сообщении.

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Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура 02

Материалы для осуществления дальнейшего процессуального руководства переданы в военную прокуратуру Херсонского гарнизона Южного региона.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096112
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
Вас нагло обманули мадам....возраст выхода на пенсию в Украине составляет 60 лет....
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Стаж это стаж...а возраст это возраст...и это как говорят в Одессе...две большие разницы....
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Справедливого звісно мало. Виходить що по даті народження людей дискримінують. Як би паралельно відбувався перехід на накопичувальну пенсію, тоді куди не йшло, а так, звісно що кидалово.
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Тому що покуй.
По перше в нас дуже малі пенсії і більшість намагається працювати чим довше. По друге, в нас не має газової труби і пенсії, це податки наших дітей, а не частка від халяви, а по третє, в Україні Майдани можливі лише з приводу "Свободи", а не ковбаси. Можливо, якби в нас піднімали зараз, з урахуванням передвиборчої ситуації, знайшлись би політики, які би на гім.но зійшли у приступі істерії - "любі мої, на пенсію потрібно виходити у 19 років..."
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Это оружие, которое вот такие дебилы тянут в мирные города и села, будут, еще не одно десятилетие, убивать украинцев.
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С-4. Пластид. Сила - разрушительная. Вики: " Двух стандартных армейских блоков C-4 (M-112), весом в полкилограмма каждый, хватает, чтобы взорвать грузовик."
О происшедшем? Моральный + материальный поступок (проступок?) и состояние в целом дел в ВСУ. От хранения, учета, передвижения, применения.... СШ № .... Военнослужащий, продававший 4 кг пластида и патроны, задержан на Херсонщине, - прокуратура - Цензор.НЕТ 2995
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Может таких "продавцов" взрывать при помощи их товара?
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Ну от... Ще один військовослужбовець за гратами...
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Розкажу як це відбувається.

Начальник поліції каже своєму підлеглому, що потрібно підвищити показник по статті 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).
Підлеглий каже:"Второпав"...
Далі засилається підставна особа, яка з 10-20 спроби находить лося, що трішки хоче підзаробити на харчі.
Далі закупка "товару" і кайданки.

До чого я веду, це не військовослужбовець цілеспрямовано шукав, кому збути неліквід, це мєнти його спонукали до протиправних дій, бо в них план по тій статті "горить", а пацан тепер в буцигарні, млять!
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