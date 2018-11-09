 ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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