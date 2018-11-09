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 ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан

Европейский Союз предан Минским договоренностям и не признает результаты незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096105
 
 
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"Европейский Союз предан Минским договоренностям"
Кто бы сомневался, ведь вы же предатели
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А что, собственно, полезного принес минский процесс Украине за 5 лет?
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А он по определению не мог что либо радикального принести. Просто меркель и оланду хотелось как то заморозить этот хипеш. И им это удалось
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Какой минский процесс????? Это проблемы безопасности Европы за счет Украины. Понятное дело за скромную плату огромные проблеиы.....
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По сравнению с Будапештским меморандумом Минские договорняки - клочок туалетной бумаги подписанный непонятно кем,, почему ЕС так не предан Будапештскому меморандуму?
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Не, оно конечно прикольно использовать Украину как щит, да и еще Украина за все это приплачивает некисло, а так все ох..но получается - по еуропейски
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан
 
 
 
 
 
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