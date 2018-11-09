 ЕС предан Минскому процессу, поэтому не признает "выборы" в ОРДЛО, - Хан

Европейский Союз предан Минским договоренностям и не признает результаты незаконных выборов на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, заявил европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.
Об єтом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Мы преданы Минскому процессу. Мы уважаем все, что идет в его русле, но с точки зрения Минского процесса эти выборы не будут способствовать решению проблемы. Поэтому мы не признаем эти выборы", - сказал он на пресс-конференции в пятницу в Киеве.
Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Псевдовыборы станут спусковым крючком для наступления пророссийского лобби в Украине под лозунгами мира и любви к братскому народу, - Грицак. ВИДЕОИсточник: https://censor.net.ua/n3096105
Кто бы сомневался, ведь вы же предатели