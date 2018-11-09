 Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.
"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", - заявил Хан.
"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности", - подчеркнул еврокомиссар.
"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - подчеркнул Хан.
кроме Свободы - я не знаю таких
а что твои панамцы?
думаю минстець!!!
соси у сои лучше
в любом виде и цвете
https://korrespondent.net/ukraine/3734067-svobodu-ulychyly-v-poluchenyy-deneh-ot-partyy-rehyonov
http://ipress.ua/ru/news/yz_chernoy_kassi_pr_dengy_poluchyly_vo_svoboda_y_zhurnalyst_larry_kyng__nardep_177492.html
https://www.pravda.com.ua/cdn/graphics/2016/08/manafort/
и не было ничего из сша
я думаю что эти сливы от рыгов
Люди.. Что там с донбассянами, которые готовы жить в полном говне лишь бы не в Украине?
И так далее.
Да вы сказочник однако!
Вон преступления клоуна луцика https://www.youtube.com/watch?v=jrDxoOY5tBY&t=2s
И шо то от него никто избавляться даже не думает!
Оно же хоть вонючее , но свое, родное!
я доверяю только себе и свободе!!!
что наблюдается все 5 лет
посему извините - мне соевая панамская украина не нужна
мне нужна настоящая Украина!!!
А до того, как пришли соевые - ты не давал "на вас, рыгов", а до того - небось не давал "на вас, оранжевых" и тд. Такие как ты ИМХО вообще не должны иметь права голоса, ибо ты ничего не вкладываешь в страну. Ты - трутень - бессмысленный и бесполезный.
Для понимания - НАБУ - антикоррупционный орган, который борется с коррупцией. главный рассадник коррупции в нашей стране - вся старая система правоохранительных органов и судов, в т.ч. МВД, прокуратура. Естественно эта коррупционная система максимально борется с антикорруционным органом. Холодницкий - часть прокуратуры, т.е. старой коррупционной системы. НАБУ - не часть коррупционной системы, а вновь созданный орган под строгим контролем США.
Им же виднее.
НАБУ набирались из тех же людей из кого САП.
Набирала чуть ли не одна и та же комиссия.
Результатов нет ни от тех ни от тех.
Но вот блин одним доверяем, другим нет.
Это аксиома. И когда такие Ханы лезут, то пусть и за результаты отвечают.
Пусть скажет что это он виноват лично в поднятии тарифов, а потом умничает.