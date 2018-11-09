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 Политика Украины
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Все про:Хан (119) Холодницкий (564) САП (913)

 Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан

Глава Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий потерял доверие, поэтому украинская власть должна отреагировать соответствующим образом.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, об этом комиссар Европейского Союза по вопросам европейской политики соседства и переговоров по расширению Йоханнес Хан сказал на пресс-конференции в Киеве.

"Украина должна обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных институтов, задействованных в системе уголовного правосудия", - заявил Хан.

"Я очень обеспокоен утратой доверия к специализированному антикоррупционному прокурору, который был уличен в серьезном нарушении правил профессиональной этики, но продолжает исполнять свои обязанности", - подчеркнул еврокомиссар.

"Я настоятельно призываю украинскую власть предпринять необходимые шаги, чтобы восстановить это доверие", - подчеркнул Хан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан

Источник: https://censor.net.ua/n3096100
 
   
 Топ комментарии
 
Свободы? Это те, от которых был первый генпрокурор в 2014-м, который по факту занимался исключительно личным обогащением и не делал кроме этого больше абсолютно ничего?
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красномордый не совершил преступление а всего лишь утратил доверие ?... по такой логике воры и убийцы не совершают преступление а утрачивают доверие..
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Ага..... власть отреагировать.....
Да вы сказочник однако!
Вон преступления клоуна луцика https://www.youtube.com/watch?v=jrDxoOY5tBY&t=2s
И шо то от него никто избавляться даже не думает!
Оно же хоть вонючее , но свое, родное!
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а есть так кто не утратил доверие?
кроме Свободы - я не знаю таких Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан - Цензор.НЕТ 9190
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Свободы? Это те, от которых был первый генпрокурор в 2014-м, который по факту занимался исключительно личным обогащением и не делал кроме этого больше абсолютно ничего?
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оги отчитываются о работе
а что твои панамцы? Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан - Цензор.НЕТ 5621
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Не смеши со своей свободой.Ее и не было.такая же банда.
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Мало кто не утратил доверие, но это не Свобода. Привет Махницкому и Швайке.
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спасибо швайка хороший министр - и кстати я не член партии
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С какой стати они мои? Я за них не голосовал никогда. И не собираюсь. За кандидата от Свободы когда-то голосовал, после Мохницкого как-то больше не хочется...
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либо глуп либо ангажирован
думаю минстець!!!
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Думать у тебя, конечно, плохо получается. Но ты не оставляй попыток. Удачи.
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данные США о финансировании Свободы Януковичем (читай Кремлем) - это не утрата доверия?? о_О
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связан только тем что не навижу сою
в любом виде и цвете Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан - Цензор.НЕТ 1427
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все 27 лет - не было никакого яныка
и не было ничего из сша
я думаю что эти сливы от рыгов Холодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан - Цензор.НЕТ 5757
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Ещё пару месяцев назад зрадофилы орали что власть хочет убрать неугодного "принципиального" Холодницкого. А уже сейчас обвиняет власть что его назначила. Вы хоть не так быстро переобувайтесь.
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"Необходимые шаги" ? Мы что-то не закончили на Майдане .....
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надо было развалить страну до конца.
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Страна - это Конституция , Люди , земля , законы , границы , язык , традиции , экономика , ресурсы ... Кто в этом списке политики ?
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ну земля.. Что там с Крымом и Донбассом?

Люди.. Что там с донбассянами, которые готовы жить в полном говне лишь бы не в Украине?

И так далее.
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Ага..... власть отреагировать.....
Да вы сказочник однако!
Вон преступления клоуна луцика https://www.youtube.com/watch?v=jrDxoOY5tBY&t=2s
И шо то от него никто избавляться даже не думает!
Оно же хоть вонючее , но свое, родное!
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Как по мне, так это нахальство. Припихаться в гости и вести себя, как в родном свинарнике....
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а мое никто и не имел
я доверяю только себе и свободе!!!
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А я бы никогда не стал бы доверять таким как ты. Ты ведь даже налоги не платишь - налоги, за счет которых существует государство.
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на вас соевых я н дам ни копейки - разворуете
что наблюдается все 5 лет
посему извините - мне соевая панамская украина не нужна
мне нужна настоящая Украина!!!
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Отмазки, все отмазки.
А до того, как пришли соевые - ты не давал "на вас, рыгов", а до того - небось не давал "на вас, оранжевых" и тд. Такие как ты ИМХО вообще не должны иметь права голоса, ибо ты ничего не вкладываешь в страну. Ты - трутень - бессмысленный и бесполезный.
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А что там теща сытника?Ватница?Так гонит на украинцев,аж уши вянут.Если это правда,то она полная дура,если забыла,кем зять работает.
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США лучше виднее, чем тебе.
Для понимания - НАБУ - антикоррупционный орган, который борется с коррупцией. главный рассадник коррупции в нашей стране - вся старая система правоохранительных органов и судов, в т.ч. МВД, прокуратура. Естественно эта коррупционная система максимально борется с антикорруционным органом. Холодницкий - часть прокуратуры, т.е. старой коррупционной системы. НАБУ - не часть коррупционной системы, а вновь созданный орган под строгим контролем США.
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США в Афгане навели порядок?
Им же виднее.

НАБУ набирались из тех же людей из кого САП.

Набирала чуть ли не одна и та же комиссия.

Результатов нет ни от тех ни от тех.

Но вот блин одним доверяем, другим нет.
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Только украинцы в Украине могут навести порядок.

Это аксиома. И когда такие Ханы лезут, то пусть и за результаты отвечают.

Пусть скажет что это он виноват лично в поднятии тарифов, а потом умничает.
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Объединение Медведчука и Бойко (Фирташа, Левочкина) - не просто часть кремлевской стратегии по захвату доли в украинском парламенте.Это ещё и очередной лакмус, который будет указывать на связь Кремля и Порошенко.Ведь телеканалы фигурантов, во главе с «Интером», должны теперь, по всем законам жанра, начать критику власти.А у меня почему-то есть «чуйка», что критиковать они будут исключительно властных оппонентов. В первую очередь, Тимошенко.Потому что Кремль-Медведчук-Бойко и Ко-Порошенко это одна команда.Вернее сказать, банда.
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Так воно вже так відбувається. По 112-му тільки виступ юльки, чи когось з фракції - відразу новини або якийсь напівграмотний експерд в ефірі. І по самопомочі також.
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красномордый не совершил преступление а всего лишь утратил доверие ?... по такой логике воры и убийцы не совершают преступление а утрачивают доверие..
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Она уже давно отреагировала полным игнором.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныХолодницкий утратил доверие, но продолжает исполнять свои обязанности. Власть должна отреагировать, - Хан
 
 
 
 
 
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