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 Госпредприятие, уклонившееся от уплаты 14,8 млн грн налогов, разоблачили на Харьковщине

Сотрудники налоговой милиции Офиса крупных плательщиков разоблачили одно из госпредприятий, которое уклонилось от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

В рамках расследования уголовного производства по ч. 3 ст. 212 УК Украины были установлены должностные лица государственного предприятия, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию железнодорожного подвижного состава, которые в период 2014-2016 гг. безосновательно занизили налог на прибыль и налоговые обязательства по НДС при осуществлении операций по приобретению полувагонов и списанию основных средств.

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В результате таких действий фигуранты уклонились от уплаты 14,8 млн грн налогов.

Проводится следствие.

Источник: https://censor.net.ua/n3096086
 
 
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т. н. "сотрудники налоговой милиции"- никто,это шакалье вне закона с 1 января прошлого года.Нормальные юристы и болт на все шакалье рыло , а не 14,8 ляма-100% Госпредприятие, уклонившееся от уплаты 14,8 млн грн налогов, разоблачили на Харьковщине - Цензор.НЕТ 150
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГоспредприятие, уклонившееся от уплаты 14,8 млн грн налогов, разоблачили на Харьковщине
 
 
 
 
 
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