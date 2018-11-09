 Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан

На брифинге в пятницу в Киеве Й.Хан рассказал, что его встреча с директором НАБУ Артемом Сытником была очень информативной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Я понял три вещи с этой встречи. Первое: я очень хочу подтвердить хорошие результаты работы НАБУ, которое, несмотря на постоянное давление на него, достигло огромных результатов в своей работе", - сказал еврокомиссар.
При этом еврокомиссар выразил сожаление, что общественность в Украине в достаточной мере не понимает важность ежедневной кропотливой работы Бюро.
Й.Хан сообщил, что вторым важным моментом является необходимость оперативного создания Антикоррупционного суда, "чтобы все дела, расследуемые НАБУ, туда быстро поступали, чтобы виновные были наказаны".
По его словам, этого ожидает международное сообщество, но для самой Украины функционирование Антикоррупционного суда еще более важно. Это, как отметил еврокомиссар, в том числе, позволит привлечь инвестиции в Украину.
"Третье. Украине необходимо обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных органов, которые являются элементами антикоррупционной системы", - подчеркнул Й.Хан.
В свою очередь А.Сытник добавил, что при поддержке европейских партнеров можно будет достичь независимости Антикоррупционного суда.
"Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине. И это будет после того, как независимый профессиональный Антикоррупционный суд начнет выносить справедливые обоснованные приговоры по тем делам, которые мы расследовали", - сказал директор НАБУ.
визитеры хвалят Оффшоренко за "реформы", за взятые долги, за
"рыночную" якобы цену на газ, но их не интересует, почему в
самой бедной стране Европы самый богатый президент, наращивающий быстрыми
шагами свое состояние, откуда в стране сотни миллионеров...
Если в 2011-м на всю страну нашли одного - единственного судью по делу о коррупции Тимошенко (неженатый, без детей, без компромата, с мамой - пенсионеркой), то как в 2018-м найдут хотя бы трёх для укомплектования одной коллегии ВАКС?
Читал я досье кандидатов в ВАКС. Ужас. Биороботы. Святые глупцы.
любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах
Украины и, тем более, рядовых украинцев...
Люди в среднем везде одинаковы...
Но есть страны, где воровать опасно и наказание
неотвратимо, а есть страны, как Украина, где можно красть безнаказанно...
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
А быстро-быстро судить будут по тем же законам, что и сейчас никто не сидит, или шота новое уже придумали?
далі можна було б й не читати...а заголовок новини мав би звучати так
"директор набу доповів Гану що плідно працює"
Це якi?
-По перше влада займётся строительством новых тюрем и ремонтом в них.Бо им в них сидеть.А по друге коррупционеры перестанут идти во власть,бо знают,що могут присесть быстро и надолго