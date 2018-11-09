 Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан

На брифинге в пятницу в Киеве Й.Хан рассказал, что его встреча с директором НАБУ Артемом Сытником была очень информативной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понял три вещи с этой встречи. Первое: я очень хочу подтвердить хорошие результаты работы НАБУ, которое, несмотря на постоянное давление на него, достигло огромных результатов в своей работе", - сказал еврокомиссар.

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При этом еврокомиссар выразил сожаление, что общественность в Украине в достаточной мере не понимает важность ежедневной кропотливой работы Бюро.

Й.Хан сообщил, что вторым важным моментом является необходимость оперативного создания Антикоррупционного суда, "чтобы все дела, расследуемые НАБУ, туда быстро поступали, чтобы виновные были наказаны".

По его словам, этого ожидает международное сообщество, но для самой Украины функционирование Антикоррупционного суда еще более важно. Это, как отметил еврокомиссар, в том числе, позволит привлечь инвестиции в Украину.

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"Третье. Украине необходимо обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных органов, которые являются элементами антикоррупционной системы", - подчеркнул Й.Хан.

В свою очередь А.Сытник добавил, что при поддержке европейских партнеров можно будет достичь независимости Антикоррупционного суда.

"Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине. И это будет после того, как независимый профессиональный Антикоррупционный суд начнет выносить справедливые обоснованные приговоры по тем делам, которые мы расследовали", - сказал директор НАБУ.

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