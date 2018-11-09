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 Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан

Несмотря на давление, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) демонстрирует высокий уровень работы, в целом же необходимо обеспечить функционирование всех элементов антикоррупционной системы в Украине, отмечает европейский комиссар по европейской политике соседства и переговоров о расширении Йоханнес Хан.

На брифинге в пятницу в Киеве Й.Хан рассказал, что его встреча с директором НАБУ Артемом Сытником была очень информативной, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Я понял три вещи с этой встречи. Первое: я очень хочу подтвердить хорошие результаты работы НАБУ, которое, несмотря на постоянное давление на него, достигло огромных результатов в своей работе", - сказал еврокомиссар.

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При этом еврокомиссар выразил сожаление, что общественность в Украине в достаточной мере не понимает важность ежедневной кропотливой работы Бюро.

Й.Хан сообщил, что вторым важным моментом является необходимость оперативного создания Антикоррупционного суда, "чтобы все дела, расследуемые НАБУ, туда быстро поступали, чтобы виновные были наказаны".

По его словам, этого ожидает международное сообщество, но для самой Украины функционирование Антикоррупционного суда еще более важно. Это, как отметил еврокомиссар, в том числе, позволит привлечь инвестиции в Украину.

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"Третье. Украине необходимо обеспечить независимость и эффективное функционирование всех антикоррупционных органов, которые являются элементами антикоррупционной системы", - подчеркнул Й.Хан.

В свою очередь А.Сытник добавил, что при поддержке европейских партнеров можно будет достичь независимости Антикоррупционного суда.

"Сейчас мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине. И это будет после того, как независимый профессиональный Антикоррупционный суд начнет выносить справедливые обоснованные приговоры по тем делам, которые мы расследовали", - сказал директор НАБУ.

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Источник: https://censor.net.ua/n3096085
 
   
 Топ комментарии
 
Відразу видно, що Хан і Хуг - це навіть не родичі. Один бачить те, чого не існує, інший - не бачить того, що саме в очі лізе. Але в обох проблеми із зором.
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дяди и тети из-за океана давно выкакали то, что мы еще жуем, поэтому плохому не начучат, не в пример твоей паРаши.
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они там за границей или черезчур доверчивые или черезчур ипонутые...
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Эти западные
визитеры хвалят Оффшоренко за "реформы", за взятые долги, за
"рыночную" якобы цену на газ, но их не интересует, почему в
самой бедной стране Европы самый богатый президент, наращивающий быстрыми
шагами свое состояние, откуда в стране сотни миллионеров...
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шо не так, кто вас опять обидел - НАБУ или "Эти западные"?
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Смешно.
Если в 2011-м на всю страну нашли одного - единственного судью по делу о коррупции Тимошенко (неженатый, без детей, без компромата, с мамой - пенсионеркой), то как в 2018-м найдут хотя бы трёх для укомплектования одной коллегии ВАКС?
Читал я досье кандидатов в ВАКС. Ужас. Биороботы. Святые глупцы.
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Походу, свежая партия псилоцибиновых грыбочков у Еврокомиссию на днях зашла.
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Ні. Треба зрозуміти одне: сильна Україна нікому з наших сусідів не потрібна.Тому вони не бачать війну, зате розгледіли якісь реформи.
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В настоящее время НАБУ яркий пример проведеных реформ наряду с децетрализации власти. Если бы еще судебную реформу подятянуть было бы здорово, надежда на Антикоррупционный суд.
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Если бы НАБУ работало, то все высшие украинские чиновники, в том числе и Порошенко, сидели в тюрьме. Ни одно дело, связанное с украинской властью, не доведено до суда. Рюкзаки Авакова тому пример. И Роттердам+, и многое, многое другое...
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Украинцы, наконец, должны излечиваться от наивности, что
любые дядя или тётя из Европы или из-за океана только и думают об интересах
Украины и, тем более, рядовых украинцев...
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дяди и тети из-за океана давно выкакали то, что мы еще жуем, поэтому плохому не начучат, не в пример твоей паРаши.
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они там за границей или черезчур доверчивые или черезчур ипонутые...
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Люди в среднем везде одинаковы...
Но есть страны, где воровать опасно и наказание
неотвратимо, а есть страны, как Украина, где можно красть безнаказанно...
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Может открыть курсы от Центра Занятости по специальности "судья" ? Толку будет больше , чем от киваловских учеников ...И менять можно будет часто по причине массовости выпускников ! Будут держаться за место и не будут продаваться!
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Как может верить человек в здравом уме и твердой памяти разговорам на государственном уровне о якобы борьбе с
коррупцией, если во главе страны стоит президент - бизнесмен, заводы
которого работают во вражеском государстве, который, вопреки закону, имеет свой ручной информационный ресурс и наращивает во время войны свои прибыли?
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кто же тебя дурака засталял выбирать президента-бизнесмена?
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Відразу видно, що Хан і Хуг - це навіть не родичі. Один бачить те, чого не існує, інший - не бачить того, що саме в очі лізе. Але в обох проблеми із зором.
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только он это и видит((((((((( сходи вася к доктору
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Да шо вы говорите?!
Мы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан - Цензор.НЕТ 4252
А быстро-быстро судить будут по тем же законам, что и сейчас никто не сидит, или шота новое уже придумали?
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К сожалению на дипломатическом языке нельзя говорить прямым текстом, и Петя пока президент...но вспомните как Джон Керри в отставке назвал Петиного прокурора тоже в отставке "сукин сын", не? Вот это и есть реальное отношение к этим "....."
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Хотя я не о НАБУ, они как раз на фоне выглядят презентабельней!
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На брифінгу в п'ятницю в Києві Й.Ган розповів, що його зустріч із директором НАБУ Артемом СитникомДжерело:https://ua.censor.net.ua/n3096085

далі можна було б й не читати...а заголовок новини мав би звучати так

"директор набу доповів Гану що плідно працює"
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Есть точные маркеры того,когда в Украине,начнут борьбу с коррупцией куме.
Це якi?
-По перше влада займётся строительством новых тюрем и ремонтом в них.Бо им в них сидеть.А по друге коррупционеры перестанут идти во власть,бо знают,що могут присесть быстро и надолго Ми впритул підійшли до того, щоб антикорупційна реформа була незворотною в Україні: НАБУ демонструє високий рівень роботи, незважаючи на тиск, - Ган - Цензор.НЕТ 7287
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы вплотную подошли к тому, чтобы антикоррупционная реформа была необратимой в Украине: НАБУ демонстрирует высокий уровень работы, несмотря на давление, - Хан
 
 
 
 
 
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